VIDEO/ Viceprim-ministrul Andrei Spînu, despre contractul dintre „Moldovagaz” și „Gazprom”: „Am solicitat să extindem contractul la formula veche”

Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, susține că în cadrul discuțiilor cu Elena Burmistrova, vicepreședinta Comitetului de management „Gazprom”, a solicitat prelungirea contractului dintre „Moldovagaz” și „Gazprom” la formula veche. Totodată, viceprim-ministrul susține că negocierile continuă cu reprezentanții companiei producătoare de gaze naturale din Federația Rusă.

„Iată că vin cu mai multe clarificări după vizita efectuată la Sankt Petersburg. Este o criză dificil de gestionat. La Sankt Petersburg m-am întâlnit cu vicepreședinta Comitetului de management „Gazprom”. Din păcate, din motive obiective nu am discutat cu domnul Miller. Sper să reușesc să am această discuție în perioada următoare. În cadrul întrevederii am discutat despre creșterea volumelor de gaze livrate în țara noastră pentru luna octombrie, astfel ca niciun consumator să aibă de suferit. Aici, mă refer și la modul în care va fi furnizată energia electrică pentru țara noastră, care în ultimele zile a fost subiect de discuții, apărând îngrijorări cu privire la reducerea consumului de energie. M-am asigurat că acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Spînu.