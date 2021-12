Vicepremierul Nicu Popescu și comisarul european pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi au semnat Acordul de finanțare privind „Contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica Moldova”.

„Ajutorul oferit de către Uniunea Europeană demonstrează că avem prieteni adevărați și o credibilitate internațională acordată Guvernului nostru care aduce beneficii concrete pentru cetățenii țării”, a spus vicepremierul Nicu Popescu.

Acordul deschide calea pentru cele 60 de milioane de euro, oferite țării noastre de Comisia Europeană ca ajutor în plină criză energetică. Asistența este nerambursabilă și va intra în bugetul statului până la sfârșitul acestui an.

„M-am revăzut astăzi cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Am discutat despre situația curentă din Republica Moldova și despre reformele pornite de guvernare. Am asigurat-o că obiectivele noastre rămân neschimbate și urmăresc să facă viața cetățenilor mai bună. Am mulțumit pentru susținerea oferită de UE pe parcursul întregului an, inclusiv pentru Planul de recuperare economică în valoare de 600 de milioane euro, pentru ajutorul în lupta cu pandemia de COVID-19 și în gestionarea recentei crize energetice. De asemenea, am discutat despre cooperarea dintre UE și Republica Moldova în anul 2022.

Am salutat împreună cu doamna von der Leyen semnarea, de către vicepremierul Nicu Popescu și Comisarul european pentru vecinătate și extindere, Oliver Varhelyi, a Acordului de finanțare privind „Contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica Moldova. Sprijinul UE ne va ajuta să reducem cheltuielile pentru încălzire pentru persoanele cu venituri mici și să consolidăm securitatea energetică. Este încă un gest de solidaritate din partea UE față de cetățenii Republicii Moldova, pentru care suntem recunoscători”, a declarat președinta R. Moldova, Maia Sandu.