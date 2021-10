Președinta Comisiei Europene: Comisia oferă 60 de milioane de euro R. Moldova pentru gestionarea actualei crize energetice

Uniunea Europeană (UE) va oferi 60 de milioane de euro R. Moldova pentru gestionarea crizei din sectorul energetic. Anunțul a fost făcut miercuri, 27 octombrie, de către președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen.

„Încântată să o cunosc pe prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, pentru a reitera sprijinul nostru deplin pentru R. Moldova. Consiliul de asociere UE-R. Moldova se va întruni mâine pentru a consolida cooperarea noastră. În context, Comisia Europeană va oferi R. Moldova 60 de milioane de euro pentru a ajuta R. Moldova în gestionarea crizei din sectorul energetic”, a spus președinta CE într-o postare pe Twitter.

