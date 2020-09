ULTIMA ORĂ! Reacția lui Dorin Cimil, după ce PAS i-a cerut demisia din funcția de președinte și membru al CEC

Dorin Cimil, preşedintele Comisie Electorale Centrale(CEC), a venit cu reacție după ce Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) i-a cerut demisia din funcția de președinte și membru al CEC. Acesta susține că în opinia sa, nu a luat decizii, nu a întreprins acţiuni şi nu a făcut declaraţii care ar constitui o încălcare a legii sau a jurământului depus şi ar servi drept temei pentru demisie.

„Am luat act de declarația Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” prin care se cere demisia mea din funcția de președinte și membru al CEC. Consider că nu am luat decizii, nu am întreprins acțiuni și nu am făcut declarații care ar constitui o încălcare a legii sau a jurământului depus și ar servi drept temei pentru demisie”, susține Cimil.

Cu privire la acțiunile despre care se PAS a menționat că acesta le-ar fi întreprins, Cimil declară că: „Am gestionat, în limita competențelor, transparent și corect, procesul de înregistrare prealabilă, am prezentat informații relevante subiectului și am dispus verificarea cererilor depuse la CEC. Urmare finalizării procesului de înregistrare prealabilă, am sesizat autoritățile competente să verifice informațiile sub aspectul veridicității datelor prezentate”.

Referitor la circulara despre finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, președintele CEC menționează că nu o susține, nu a susținut-o, de asta nici nu a semnat-o, iar argumentele le-a expus într-o ședință de lucru cu participarea membrilor CEC.

„Chiar dacă am fost desemnat de către acest partid politic, îmi mențin poziția echidistantă, iar acțiunile mele nu favorizează un anumit concurent electoral. În deciziile pe care le iau mă conduc strict de principiile legalității, dreptății și independenții, nu mă las și nu mă voi lăsa influențat de vreo forță politică. În contextul celor expuse, continui să-mi realizez atribuțiile conform prevederilor legale. Îmi asum responsabilitatea deplină pentru deciziile luate în calitate de Președinte al Comisiei Electorale Centrale”, a conchis Cimil.

Partidul Acțiune și Solidaritate a cerut ieri, 16 septembrie, demisia lui Dorin Cimil din funcția de președinte și membru al Comisiei Electorale Centrale(CEC). Potrivit reprezentanților PAS, unele declarații făcute de Dorin Cimil pun la îndoială independența și obiectivitatea acestuia. Totodată, acțiunile întreprinse de acesta l-ar favoriza în procesul electoral prezidențial pe șeful statului Igor Dodon.

Lidera PAS, Maia Sandu, a menționat în cadrul unui briefing de presă că la 15 septembrie, partidele politice au primit o circulară de la CEC, aprobată la propunerea fostului consilier al lui Igor Dodon, Maxim Lebedinschi, în care se spune că partidele politice nu au nicio treabă cu campania pentru prezidențiale și că banii pe care îi adună nu pot fi folosiți în campanie.

Astfel, PAS a cerut CEC să anuleze respectiva circulară și să aprobe alta prin care să permită finanțarea transparentă a campaniei electorale pentru prezidențiale. Totodată, Maia Sandu a adăugat că PAS va sesiza și comunitatea internațională.

Mai târziu, instituția a venit cu o reacție și susține că prevederile art. 1 din Codul electoral stabilesc că în alegerile parlamentare și locale generale calitatea de concurent electoral o are partidul și blocul electoral care a înaintat candidați la funcțiile elective, însă în alegerile prezidențiale calitatea de concurent electoral o are doar persoana desemnată pentru funcția de președinte.