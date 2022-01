ULTIMA ORĂ/ Precizările PCCOCS, după video postat de Constantin Botnari, din Marea Britanie. Când va avea loc prima ședință de judecată

După mesajul video în care Constantin Botnari spune că este uimit de faptul că este dat în căutare internațională de către Interpol, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) anunță învinurile care i se aduc și data când urmează să aibă loc prima ședință de judecată.

Astfel, Constantin Botnari este cercetat penal de procurorii PCCOCS într-un dosar pentru:

– depășirea atribuțiilor de serviciu și instigarea la falsificarea actelor publice de către acesta, comise în iunie 2019, în privința fostului director al Agenției Servicii Publice, la indicația cetățeanului Vladimir Plahotniuc, pentru ca să obțină buletine de identitate și pașapoarte de călătorie, cu încălcarea prevederilor legale, pentru persoane din anturajul învinuitului Plahotniuc.

Astfel, în cadrul acestui dosar, învinuitul Constantin Botnari a fost citat pentru ca să participe la ședința de judecată de aplicare a arestului. Totuși, acesta a cerut amânarea ședinței, pentru ca să poată participa în persoană. În acest sens, avocații acestuia au depus o cerere, care a fost acceptată de instanța de judecată, în vederea asigurării drepturilor acestuia.

Luni, 17 ianuarie 2022, urmează să aibă loc ședința amânată la solicitarea acestuia.

La 15 ianuarie, Fostul democrat Constantin Botnari, poreclit „borsetka” lui Vladimir Plahotniuc apare într-un mesaj video în care susține că din 2019 se află în Marea Britanie cu familia sa. Botnari declară că ceea ce se petrece în privința lui este incorect din partea guvernării și este deschis să colaboreze cu ancheta.

„În 2019 am emigrat cu familia mea în Marea Britanie unde muncesc la o firmă privată. Cu trei săptămâni în urmă am aflat din presa din R. Moldova că sunt căutat și cercetat penal. Căutat de organele de drept, Interpol din R. Moldova care nu este corect și tare m-a uimit acest caz. Am plecat din R. Moldova fără nicio restricție, niciodată nu am fost cercetat penal și nimeni niciodată nu m-a citat în vreo cauză penală în R. Moldova și niciunde”, spune acesta.