ULTIMA ORĂ Parlamentul European a votat asistența macrofinanciară de 145 milioane de euro pentru R. Moldova

Plenul Parlamentului European votat marți, 9 mai, cu largă majoritate, asistența macrofinanciară de 145 milioane de euro pentru R. Moldova, anunță europarlamentarul Siegfried Mureşan, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova.

Decizia a fost adoptată cu 561 de voturi pentru, 43 împotrivă și 20 de abțineri, ceea ce, potrivit europarlamentarului, „arată, din nou, că Parlamentul European este unit în a ajuta R. Moldova”.

„Sunt bucuros că am adoptat rapid acest nou sprijin financiar. Era esențial ca noua asistență să fie aprobată fără întârziere pentru ca banii să ajungă cât mai repede în R. Moldova, în a doua parte a acestui an.

Tocmai de aceea, ca raportor pentru avizul Comisiei pentru bugete din Parlamentul European privind acest sprijin, am recomandat colegilor să avizăm decizia de asistență în forma propusă de Comisia Europeană, fără a depune amendamente. Astfel, am reușit să avizăm ajutorul financiar în Comisia pentru bugete încă din data de 17 aprilie. Acest lucru a permis și Comisiei pentru comerț internațional să aprobe rapid sprijinul, pe 27 aprilie, iar astăzi am putut să dăm deja votul final în plenul Parlamentului European.