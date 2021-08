SONDAJ/ Rusia scumpește gazele. Prețul plătit va fi unul politic?

Din toamnă vom plăti mai scump pentru gazele din Rusia. Potrivit estimărilor prealabile, prețul s-ar putea dubla. ”Nu vreau să sperii pe nimeni cu scumpirile, dar va fi o corecție și e vorba de majorare”, a declarat pentru presă Vadim Ceban, șeful ”Moldovagaz”.

Potrivit lui Ceban, majorarea prețurilor la gaze este o tendință generală în toată Europa și nu are nimic cu schimbările politice de la Chișinău. În același timp, fostul prim-ministru Ion Sturza susține că, din păcate, prețurile la resursele energetice sunt o chestiune politică, subiect care, de altfel, va deveni o primă piatră de încercare pentru viitorul guvern.

Ion Preașcă, expert economic

Scumpirea este iminentă și este mai degrabă rezultatul majorării prețului la toate resursele energetice în lume. Au fost ani când am plătit si 450 de dolari pentru o mie de metri cubi și am supraviețuit. Nu o să fie nimic dramatic nici acum. Noi vrem relații economice de piață, apoi daca Europa plăteşte 450 de dolari acum pentru o mie de metri cubi de gaze, de ce Moldova ar trebui sa plătească de 2-3 ori mai ieftin?

Natalia Hadârcă, jurnalistă

Rusia scumpește gazele. Parcă e nou? De când există, Rusia a folosit mereu orice prilej pentru a-și dicta interesele sale hegemonie în lume, fie direct sau prin regimuri administrate de ea. E și cazul regimului separatist de la Tiraspol, dar și a guvernărilor-marionete de la Chișinău, subordonate intereselor Rusiei în regiune. Prețul la gaze, dacă se va scumpi, va fi, bineînțeles, unul politic, în primul rând. Rusia ne va bate la buzunare, pentru că am ales altceva și nu am votat la alegeri cu Dodon și Voronin. Dar problema, de fapt, știți care-i? Că R. Moldova nu are până acum o alternativă pentru gazele rusești. UE cere, de ani buni, conducerilor R. Moldova să diversifice sursele energetice, iar aceste guvernări se hrănesc din ”afaceri” dubioase și hoțești, împreună cu Rusia, și se fac că plouă. Pentru toată prostia și lașitatea guvernărilor plătește, până la urmă, omul de rând, consumatorul. Dar asta pe cine-l doare?

Tudor Botin, artist plastic

Și politic sau, în primul rând, politic. Și apoi, economic. Eu nu sunt expert în domeniu, dar mă uit la chestia asta de pe poziția consumatorului simplu. Rusia măsoară toate lucrurile politic. Moscova nu vrea să ne apropiem de UE. Da, dar dacă ești în UE ai niște avantaje, niște priorități. Ce avem noi din faptul că suntem de aproape 30 de ani în CSI, în afară de faptul că plătim o sumedenie de taxe? Mereu amenințați cu ”nu uitați de unde vin gazele” sau ”nu uitați că vara trece și vine iarna”. Ar fi bine ca prețul la gaze să nu fie politic, dar el este politic. Altfel, cum am explica faptul că pentru Transnistria gazul e de două ori mai ieften decât pentru cei din dreapta Nistrului? Gazele rusești sunt o bâtă politică în mâna Rusiei pentru spațiul postsovietic. Vrem sau nu, dar Moscova va ține cont la negocieri de modul în care s-a votat la anticipate. Aș vrea să fie altfel, dar nu cred. Deși depinde cine va negocia și cum va negocia…

Stella Jantuan, analist politic

Prețul la gaze a fost și rămâne în continuare un instrument de presiune folosit de către Federația Rusa în dialogul politic cu alte state, în special din spațiul post-sovietic, pentru a-și menține și promova pozițiile în marele joc geopolitic. R. Moldova, care și-a pierdut controlul asupra propriului sistem energetic, fiind complet dependentă de livrările din Federația Rusă, este cea mai afectată în acest sens. Guvernările anterioare doar au vorbit despre crearea surselor alternative, de făcut, însă, nu au făcut nimic. Lansarea gazoductului Iași-Ungheni-Chişinău, fiind intens exploatat politic, așa și a rămas un frumos vis electoral și o simpla țeava goală pe termen nedefinit. Dialogul Baden – Merkel referitor la lansarea NordSream-2 și elaborarea condiționalităților politice pentru Federația Rusă ar fi o șansa pentru R. Moldova, dacă Chișinăul ar folosi acest dialog în interesele sale, precum procedează Ucraina. Pentru a fi pregătită de negocierea noile prețuri la gaze cu Rusia, noua guvernare trebuie sa-și asigure și fortifice pozițiile, având susținerea partenerilor europeni în acest sens.

Pentru conformitate, P.G.