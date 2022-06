SONDAJ/ Ce se ascunde în spatele protestelor sociale inițiate de socialiști? 

Duminică, 29 mai, Partidul Socialiștilor a scos în stradă la Chișinău câteva mii de oameni, după ce, în data de 25, fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, a fost reținut într-un dosar penal, bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului de către o organizație criminală, îmbogățire ilicită și trădare de patrie. Deși a fost anunțat că protestul nu va fi o „acțiune politică”, ci una de apărare a „drepturilor sociale” ale populației, socialiștii au acuzat guvernarea nu atât de scumpiri și sărăcie, cât de atentarea la „libertățile civile” ale opoziției politice. Guvernului i s-a cerut să înceteze urmăririle penale pe numele liderilor opoziției și să-și prezinte demisia.

Ion Negrei, istoric

Ce nu e clar? Socialiștii și Dodon vor înapoi la guvernare. Când erau la putere, erau la dos, nu-i deranja nimeni, dar acuma i-au ajuns dosarele din urmă, s-au văzut deranjați și caută să se acopere cu nevoile oamenilor. Prețurile, scumpirile au afectat întreaga populație. Și aici peștele ușor se prinde… Și eu sunt nemulțumit de majorarea prețurilor, dar înțeleg de unde vine gazul, curentul și cine îl scumpește. Dar ei o fac pe „neznaiu” (nedumeriți – n.r.)… Scumpirile astea toate și crizele apărute sunt urmarea războiului pe care l-a declanșat Rusia în Ucraina. Dacă mergi pe firea asta logică a lucrurilor, înțelegi problema, dacă te lași manipulat de ei, gata, ai devenit jucăria lor. Socialiștii, comuniștii sunt partide de orientare socială și îs meșteri la făcut speculații pe probleme sociale, pentru că socialul îl afectează pe fiecare și ei încearcă să profite de asta și să provoace nemulțumire în societate, pentru a ieși în față.

Alexandra Piscunov, primar, Vadul lui Isac, Cahul

Există o vorbă populară: „bate fierul cât e cald” Păi mie îmi pare că asta caută să facă acum socialiștii: să profite de greutățile din societate, legate de prețuri, scumpiri și alte nevoi și să-și facă imagine de mari apărători ai intereselor sociale ale populației. E o acțiune de PR politic. Ce va urma, greu de spus. Timpurile sunt încurcate. Pandemia complicase lucrurile, dar și mai mult le-a complicat războiul din Ucraina. Dacă socialiștii vor să ajute R. Moldova, de ce nu organizează un miting la Chișinău împotriva războiului și să meargă într-o delegație la Moscova ca să-l convingă pe Putin să facă pace?.. S-ar porni reexporturile din Rusia, din Ucraina și lucrurile se vor așeza la locul lor. Asta nu înseamnă că guvernul nu trebuie să reacționeze la critici. Am înțeles că se așteaptă niște schimbări la guvern. Am și eu o poziție a mea. Poate cam categorică, dar consider că miniștrii trebuie să fie persoane din domeniu, altfel ne înglodăm cu totul.

Și despre justiție, intimidări, persecuții, că se plâng socialiștii că le-a fost liderul arestat și este cercetat penal. Să decidă justiția. Patru ani cât au fost la guvernare, socialiștii au lăsat lucrurile baltă în justiție. Până la ei era rău, că justiția era sub Plahotniuc. Acuma nu le place că procurorii s-au apucat să facă regulă. Nu convine că s-a ajuns și la dl Dodon? Păi problema e a lui Dodon, nu a guvernului sau a justiției. Să lăsăm justiția să-și facă treaba, că s-a furat destul. Dodon și alții ca el se lăfăiesc în bani, dar lumea numără de zece ori banul până a cumpăra ceva.

Stella Jantuan, analist politic

E o provocare. PSRM a fost la guvernare, a avut majoritate parlamentară, guvern, a avut Președinția. Și nu era război ca acuma. Atunci a trebuit să-și bată capul de drepturile sociale și economice ale cetățenilor…Căutarea asta a lor de a se victimiza ca opoziție și a o face pe răzbunătorii poporului este, de fapt, încercarea lor de a se salva de la răspundere penală… Arestarea lui Dodon nu este, așa cum zic ei, lupta cu opoziția. Există dosare penale despre care s-a vorbit ani la rând. Sigur că ei acuma încearcă să se victimizeze și să îmbrace haina unei opoziții adevărate, de orientare socială, dar de fapt ei nu au cum fi credibili, pentru că în cei doi – trei ani, cât au fost la guvernare, n-au făcut nimic din ceea ce vorbesc azi. Ei simt că se apropie funia de par și încearcă să folosească protestele și oamenii ca pe un scut pentru a se apăra să nu ajungă pe mâna justiţiei… Ei știu că urmează și alte dosare în privința altor fruntași ai PSRM sau complici de-ai lor privind diferite scheme obscure, preluate de la Plahotniuc. Lumea trebuie să înțeleagă asta.

