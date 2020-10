Reacția Maiei Sandu după ce Andrei Năstase a declarat că el este „singurul candidat capabil să-l învingă pe Igor Dodon”

Întrebată în cadrul unei emisiuni televizate despre declarațiile lui Andrei Năstase conform cărora el ar avea cele mai multe șanse să-l învingă pe Igor Dodon în turul doi al alegerilor prezidențiale, Maia Sandu, candidata PAS la funcția de președinte, a declarat că persoana cu cele mai multe șanse de a-l învinge pe Igor Dodon urrmează a fi stabilită în urma votului cetățenilor din primul tur. În eventualitatea în care Andrei Năstase va ajunge în turul doi împreună cu Igor Dodon, Maia Sandu afirmă că îl va susține pe candidatul Platformei DA.

„Candidatul care are cele mai mari șanse se va lupta cu Dodon în turul doi, dacă va fi al doilea tur. Vom afla cine are cele mai multe șanse după primul tur, pentru că cetățenii țării noastre votează și voturile lor arată cine are mai multă susținere și cine are mai multe șanse să câștige aceste alegeri”, a răspuns Maia Sandu fiind întrebată de moderatorul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR Moldova despre declarațiile lui Andrei Năstase, conform cărora el ar avea cele mai multe șanse să-l învingă pe Igor Dodon în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Întrebată ce va face în cazul în care nu va ajunge în turul doi, Maia Sandu a răspuns că „dacă Andrei Năstase va ajunge în turul doi, eu desigur că îl voi susține. Întotdeauna am spus asta”.

Joi, 15 octombrie, candidatul Platformei DA la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, Andrei Năstase, i-a cerut candidatei PAS, Maia Sandu, să se retragă din cursa pentru fotoliul de președinte în favoarea lui.

În cadrul unei intervenții live pe Facebook, Andrei Năstase a amintit că la scrutinul prezidențial din 2016 s-a retras în favoarea liderei PAS, iar acum îi solicită Maiei Sandu să se retragă în favoarea lui, declarându-se cel mai bine cotat candidat pentru a-l înfrânge pe Igor Dodon.

Andrei Năstase a venit cu o „propunere publică” de colaborare către PAS și Maia Sandu, cerându-i acesteia să-l sprijine în schimbul unei funcții înalte în stat, în cazul în care va fi ales președinte de țară, fără a preciza exact care va fi acea funcție.

„Cerem partenerilor noștri să spună oamenilor adevărul și să comunice public faptul că, la fel ca în 2016, potrivit studiilor, și în acest an, în turul doi Igor Dodon ar câștiga alegerile. Aceste studii sociologice arată cu limpeziciune faptul că, așa cum a fost în 2016, sunt singurul candidat capabil să-l învingă pe Igor Dodon și că Platforma DA face tot ce îi stă în putere pentru a unifica forțele democratice”, a declarat Năstase.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie 2020, iar cetățenii vor avea de ales dintre candidați: Renato Usatîi (Partidul Nostru), Andrei Năstase (Platforma DA), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (candidat independent susținut de Partidul Socialiștilor), Violeta Ivanov (Partidul Șor), Maia Sandu (Partidul Acțiune și Solidaritate), Octavian Țîcu (Partidul Unității Naționale) și Dorin Chirtoacă (Mișcarea Politică „Unirea”)