„Punctul comun al atacurilor – Irina Vlah”. Cum a fost supus unei campanii de intimidare fondatorul Nokta, Mihail Sirkeli, după ce a criticat-o pe fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah

Fondatorul portalului Nokta, Mihail Sirkeli, a fost supus unei campanii de intimidare la telefonul său mobil și pe rețelele de socializare după ce s-a solidarizat cu reportera ZdG, Natalia Zaharescu, și a criticat-o pe fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah. Jurnalistul consideră că ea stă în spatele sutelor de apeluri și amenințărilor în adresa sa.

Acum o săptămână, reportera Ziarului de Gardă, Natalia Zaharescu, a fost insultată de președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și de membrii formațiunii sale, după ce jurnalista ZdG i-a solicitat fostei bașcane un comentariu despre faptul că mai multe persoane care au candidat anterior pe listele partidelor din grupul Șor sunt acum în formațiunea sa.

Mihail Sirkeli s-a solidarizat cu Natalia Zaharescu într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Un partid de huligani care încearcă să vorbească despre inimă. Șapte persoane au înconjurat-o pe jurnalistă și, în loc să-i răspundă la întrebare, au început s-o insulte și s-o umilească. Jurnalista este singură, ei sunt șapte. Jurnalista îi pune o întrebare lui Vlah, iar ca răspuns toți cei șapte o atacă pe jurnalistă. Acesta nu este un partid – este o bandă de huligani”, se arată în postarea lui Mihail Sirkeli.

Contul său de Telegram a fost atacat de boți în aceeași zi. Potrivit Nokta, lui Mihail Sirkeli i-au scris „străini”, care l-au amenințat și insultat. Zeci de nume și sute de mesaje proveneau de la utilizatori fără avatare și cu nume generate aparent aleatoriu. Ulterior, atacatorii au început să atace e-mailul lui Sirkeli și să efectueze sute de apeluri de la numere străine către telefonul acestuia.

„Asta a durat circa 24 de ore. A fost un atac al boților pe telefonul mobil, pe Telegram, pe Viber și prin SMS. Pe Telegram eu am blocat atacul prin abonamentul Premium, care permite să blochezi mesajele din partea celor care nu au pachet premium pe Telegram, dar cu atacurile pe Viber și pe GSM nu am reușit, pentru că nu sunt instrumente tehnice pentru asta. Totul s-a terminat după 24 de ore. Eu cred că asta este o reacție la postarea mea pe Facebook în susținerea Nataliei Zaharescu, unde mi-am exprimat opinia față de Irina Vlah și am constatat faptul că este foarte tipic pentru ea cum s-a comportat cu Natalia Zaharescu. Noi am observat astfel de comportament din partea Irinei Vlah toți opt ani cât ea a fost la putere în Găgăuzia, cât a ocupat funcția de bașcan. Tot era vorba despre presiuni, intimidări, lipsă de răspunsuri clare la întrebări. În loc de răspunsuri – atacuri. Și eu am constatat acest fapt. Ea este mai puțin cunoscută din această parte pentru publicul larg, la nivel național, și Natalia Zaharescu, de fapt, a demonstrat cine este Irina Vlah”, a precizat Mihail Sirkeli pentru Ziarul de Gardă.