„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. Detalii noi: cum a fost promovat politicianul suveranist din România de „Armata digitală a Kremlinului”

Conturile cu identități false din rețeaua coordonată de curatori din Rusia, în care au fost instruiți activiștii Blocului Victorie al lui Ilan Șor, documentată în investigația sub acoperire publicată de Ziarul de Gardă „Armata digitală a Kremlinului”, l-au promovat pe Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor ce au caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit.

După ce, la 26 februarie 2025, în România a fost reținut Călin Georgescu, la 1 martie 2025, participanții în proiectul special al rețelei, numit „InfoLider”, cărora li s-au promis plăți „direct de la Moscova” pentru postări propagandistice, au primit comanda să scrie mesaje în susținerea acestuia.

Iată cum arată textul sarcinii date postacilor din rețea:

„Creați DOUĂ postări pe Facebook:

– Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din România, la ordinul conducerii marionetă, executând ordinele globaliștilor occidentali. O parte din populația noastră își dorește activ să plece în România. Și avem o întrebare pentru dvs: unde vreți să ne duceți? Realizați o fotografie/video pe tema arestării lui Călin Georgescu”.

Oamenii din rețea urmau să posteze și două postări similare pe Tik Tok, însoțite de videoclipuri sau fotografii. Toate postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #Nuglobaliștilor, #Crizademocrației.

Sarcina dată în proiectul „InfoLider” pentru susținerea lui Călin Georgescu

Majoritatea postărilor erau formulate în limba rusă:

„Călin Georgescu a câștigat alegerile, dar a ajuns după gratii! Regimul marionetă al României, îndeplinind ordinul stăpânilor occidentali, a înlăturat un candidat incomod. Aceasta este democrație? Aceasta este libertate? Unii de la noi vor în România. Vă dați seama ce vă așteaptă acolo, unde votul poporului este transformat în crimă? Voi chiar vreți acolo?”

„Arestul lui Călin Georgescu!

Guvernul face totul ca el să nu fie înregistrat în calitate de candidat la președinție. Pentru că el are viziuni corecte despre cum trebuie condusă țara. Un scenariu foarte asemănător cu cel din Moldova. Cei care ați vrut unirea cu România, voi asta vreți pentru Moldova?”

„În România pe 26 februarie a fost reținut Călin Georgescu, liderul clar de la alegerile prezidențiale. Fiecare dintre noi înțelege de ce a fost reținut exact în momentul când se duce să depună actele și la a cui comandă. Majoritatea românilor au făcut alegerea, care nu este pe placul unor forțe. Întrebarea este retorică. Unde s-a pierdut pe drum democrația și libertatea cuvântului? Unde? Noi nu avem nevoie de o asemenea democrație. Pentru ce ne trebuie o asemenea Europă, dacă valorile pe care a fost creată se tăvălesc în noroi!!! Actuala putere de la noi ne scufundă metodic în mlaștină!!”

„O știre șocantă – arestul lui Călin Georgescu. Acest eveniment i-a șocat nu doar pe admiratorii săi, dar și pe toți cei care îi urmăreau cariera. Întrebările rămân valabile și până când nu vom afla adevărul, este dificil să apreciem ce s-a întâmplat cu adevărat. Un lucru este clar, România a devenit un obiect cu care acum se joacă globaliștii occidentali. Poate că asta nu ne-ar viza și pe noi, dacă o parte din populația noastră nu și-ar dori activ unirea cu România.

Șiiiii??? Unde vreți să ne trageți?”

Printre zecile de postări în limba rusă, sunt și câteva în română:

„ROMÂNIA, TREZIȚI-VĂ!!

Pe 26 februarie la București a fost arestat câștigătorul primului tur, Călin Georgescu. Acesta nu a fost doar un test, ci o alarmă. Alarmă că jocul murdar continuă. Cum au jucat murdar în Moldova, vor să continue și în România. Călin Georgescu a demonstrat că poate fi un președinte bun și pentru popor”.

„Reținerea lui Călin Georgescu, o catastrofă pentru România!!! Vedem cum lumea s-a mobilizat și-l susține pe Călin Georgescu, pentru el chiar și diaspora s-a întors acasă să-i fie aproape. Pe 26 februarie, la București, Călin Georgescu, câștigătorul primului al alegerilor prezidențiale din România, a fost reținut în plină zi. Este evident că acest caz împotriva lui Georgescu este fabricat. Vor să-l închidă și să calce în picioare voturile a milioane de români care l-au votat”.

Investigația ZdG, „Armata digitală a Kremlinului” a arătat cum sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.



Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Deși inițial nu se discuta despre plăți pentru aceste activități, ulterior, din rândul celor mai sârguincioși activiști ai rețelei Șor, a fost selectat un detașament de mercenari plătiți direct de la Moscova.

După ce Rusia a cumpărat, prin rețeaua coordonată de Ilan Șor, voturile a zeci de mii de cetățeni la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna anului 2024, fără a reuși să le deturneze, gruparea nu și-a oprit activitatea. Dimpotrivă. Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2025 au început imediat după cel de-al doilea tur al prezidențialelor.

Ziarul de Gardă a documentat, din nou sub acoperire, activitățile rețelei, de această dată din mediul online. În această investigație vă arătăm, pas cu pas, cum s-a format, cum s-a extins și cum s-a consolidat o adevărată fermă de trolli, coordonată direct de la Moscova, ce narațiuni răspândește, pe cine promovează și pe cine atacă.