Președinția anunță concurs pentru funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate. Lista condițiilor de participare

Instituția prezidențială a anunțat concurs pentru funcția de șef al Serviciului Consiliul Suprem de Securitate (CSS), după ce la 19 aprilie curent Andrei Onofrei a fost eliberat din această funcție.

În context, reprezentanții Președinției au postat pe site-ul instituției condițiile de participare la concurs pentru suplinirea funcției de șef al CSS.

Condițiile de participare la concurs:

Termen depunere dosare – 07.05.2021

SCOPUL FUNCȚIEI:



Asigurarea realizării de către Preşedintele Republicii Moldova a prerogativelor sale constituționale în domeniul apărării şi securităţii naţionale.



SARCINILE DE BAZĂ:



1) Organizarea şi conducerea activității Serviciului Consiliului Suprem de Securitate;

2) Efectuarea analizei și prognozei riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, evaluarea sectorului de securitate și apărare, precum și coordonarea activității instituțiilor în domeniu;

3) Expertizarea documentelor de politici în domeniile ce ţin de competenţa Consiliului Suprem de Securitate;

4) Pregătirea și organizarea ședințelor Consiliului Suprem de Securitate, elaborarea și redactarea proiectelor deciziilor Consiliului Suprem de Securitate și monitorizarea executării acestora de către instituţiile responsabile.

Condiţiile de participare la concurs:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;

– posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

– cunoaște una din limbile de circulație internațională la nivel B1;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

– este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

– are studii superioare absolvite cu diplomă de licență prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

– îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

– nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

– cel puțin 5 ani de experienţă profesională în domeniul apărării și securității naționale;

– studii superioare de licenţă în domeniul dreptului, apărării și securității;

– cunoașterea legislației în domeniu;

– capacități analitice și de scriere puternice;

– cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (nivel B1);

– abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

La 19 aprilie, Andrei Onofrei a fost eliberat din funcția de șef al serviciului Consiliului Suprem de Securitat,. Un decret în acest sens a fost semnat de către președinta R. Moldova, Maia Sandu, la data de 9 aprilie.

„Andrei Onofrei se eliberează, din data de 19 aprilie 2021, din funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, conform cererii de demisie”, se menționa în Decret.

La 27 noiembrie 2014, Andrei Onofrei, care activa atunci în calitate de șef de serviciu în Aparatul Președintelui Republicii Moldova, a fost decorat de către președintele de atunci, Nicolae Timofti, cu Medalia „Meritul Civic”.