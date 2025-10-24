PAS, la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier. Grosu: „Președinta va semna decretul de desemnare al domnului Munteanu în următoarele minute”

Consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au continuat astăzi la Președinție, cu participarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „Garnitura este aproape gata, veți vedea nume interesante”, a dat asigurări președintele PAS, Igor Grosu. Acesta a adăugat că președinta Maia Sandu „va semna decretul de desemnare al domnului Alexandru Munteanu” (n.r. candidatul propus de PAS pentru funcția de premier).