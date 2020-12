Maia Sandu, la întrevedere cu procurorul general al R. Moldova. Ce a solicitat președinta

Sâmbătă, 26 decembrie, președinta R. Moldova a avut o întrevedere cu procurorul general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo. Maia Sandu a solicitat procurorului informații despre mersul investigațiilor pe dosarele de rezonanță, progresul și impedimentele în avansarea și soluționarea în instanță a acestora.

Procuratura Generală nu a emis vreun comunicat referitor la această întrevedere.

Anterior, președinta a calificat activitatea procurorului general ca fiind una lipsită de performanță.

„Nu prea am lucruri bune de spus despre activitatea procurorului general, din păcate, după un an de zile, dar îmi doresc să am o discuție deja din funcția de președinte imediat după inaugurare ca să înțeleg care sunt argumentele, dacă sunt argumente pentru această lipsă de performanță, pentru că așa văd eu lucrurile. Și bineînțeles, în contextul activității Consiliului Suprem de Securitate vom avea discuții parlamentare de corupție. Dosare care sunt pe agenda societății și pe care în continuare nu vedem progrese. Dar voi avea o discuție cu procurorul general, așa ca să ascult și poziția lui, și să văd care sunt argumentele lui pentru această lipsă de progres”, a spus Maia Sandu într-un răspuns pentru ZdG.