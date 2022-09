LIVE TEXT Declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind starea UE: „Dacă avem curajul necesar, Putin va eșua, iar Ucraina și Europa vor izbândi”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține miercuri, 14 septembrie, cel de-al treilea discurs al său cu privire la starea Uniunii Europene.

În timpul discursului, șefa CE a afirmat că Ucraina, R. Moldova și Georgia sunt parte a familiei UE: „Sunteți viitorul Uniunii noastre, iar UE nu este completă fără voi”.

LIVE TEXT

„Acest Parlament nu a dezbătut anterior starea UE în situație de război pe teritoriul european. Ne aducem aminte cu toții de acea dimineață fatidică de 24 februarie în care europenii din întreaga Uniune s-au trezit îngroziți de ceea ce au văzut, cutremurați de fața răului care a apărut din nou sub sunetul sirenelor și îngroziți de război și brutalitatea sa, dar din acel moment un întreg continent s-a ridicat în solidaritate. Fie că a fost vorba de frontiere unde refugiații au găsit adăpost, străzile noastre s-au umplut de steagurile ucrainene, în școlile noastre copiii ucraineni și-au făcut noi prieteni. Din acel moment europenii nu s-au ascuns, nu au ezitat, au găsit curajul să facă ceea ce trebuie și din acel moment UE s-a ridicat la înălțimea așteptărilor (…).

Acum 15 ani, în timpul crizei financiare, ne-a luat ani de zile să ajungem la soluții durabile. Un deceniu mai târziu, când ne-a lovit pandemia globală, ne-a luat câteva săptămâni, dar în acest an, imediat ce trupele rusești au trecut frontiera Ucrainei, răspunsul nostru a fost unit, hotărât și imediat. Cred că putem să fim mândri de acest lucru. Am reușit să regăsim puterea interioară a Europei și vom avea nevoie de această putere, pentru că timpurile care ne stau în față nu vor fi ușoare, fie că este vorba despre familiile care se străduiesc să facă ceva să se descurce, întreprinderile care trebuie să facă alegeri dificile cu privire la viitor. Să ne fie foarte clar – miza este foarte mare, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă și pentru întreaga lume. Vom fi încercați de aceia care vor să exploateze orice fel de diviziune între noi (…). E un război în energie, un război în economie, un război împotriva valorilor noastre, un război împotriva viitorului nostru. Este vorba despre autocrația care se luptă cu democrația. Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră cu convingerea că dacă avem curajul necesar și dacă găsim solidaritatea necesară, Putin va eșua, iar Ucraina și Europa vor izbândi. Astăzi, curajul are un nume. Acest nume este Ucraina. Curajul are un chip și acest chip este chipul tuturor bărbaților și femeilor din Ucraina care rezistă în fața agresiunii ruse (…). Sancțiunile împotriva Rusiei rămân în continuare, nu este momentul să facem concesii (…).

Acum este momentul să investim în puterea democrațiilor noastre. Asta începe cu un nucleu de parteneri, cu prietenii noștri care sunt democrații în întreaga lume, împreună cu care împărtășim aceleași valori, vedem lumea la fel. Trebuie să ne mobilizăm forța colectivă pentru binele comun. Trebuie să facem eforturi pentru a crește acest grup de democrații. Astfel, trebuie să ne aprofundăm legăturile și să consolidăm democrațiile de pe continentul nostru. Și asta începe cu cei care sunt pe calea UE. Trebuie să fim alături de ei la fiecare pas și în fiecare zi, pentru că această cale către o democrație puternică și calea către UE sunt una și aceeași cale. Ucraina, R. Moldova, Georgia sunteți parte a familiei noastre. Sunteți viitorul Uniunii noastre, iar UE nu este completă fără voi. Acesta trebuie să fie mesajul nostru (…)”, a declarat președinta CE în Parlamentul European.

În fiecare an, în luna septembrie, președinta Comisiei Europene rostește în fața Parlamentului European un discurs privind starea Uniunii, în care face un bilanț al realizărilor din ultimul an și prezintă prioritățile pentru anul următor. De asemenea, expune soluțiile Comisiei la cele mai presante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și idei pentru conturarea viitorului UE.

Publicitate