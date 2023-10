Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu șeful Legislativului, Igor Grosu

Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, care în perioada 20-21 octombrie a efectuat o vizită de lucru în R. Moldova, a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Într-o postare pe platforma X, fost Twitter, Svetlana Tihanovskaia a declarat că autoritățile de la Chișinău conduc R. Moldova „spre un viitor european mai luminos”.

„(…) Astăzi începem un nou capitol în relația noastră, bazat pe valori comune – libertate, democrație și respectarea drepturilor omului”, a spus lidera opoziției belaruse.

Dear President @sandumaiamd, thank you for receiving me in Moldova. Your courageous leadership is steering 🇲🇩 towards a brighter European future. Today, we are starting the new chapter in our relationship, based on common values — freedom, democracy & respect for human rights. pic.twitter.com/tvQHJyyE6O