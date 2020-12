Ion Chicu anunță că va asigura interimatul funcției de premier doar până la sfârșitul anului. Pricipalele subiecte discutate cu președinta R. Moldova, Maia Sandu

Ion Chicu anunță că va asigura interimatul funcției de premier al R. Moldova până la data de 31 decembrie 2020. Anunțul a fost făcut de către șeful Guvernului în exercițiu, după întrevederea pe care a avut-o cu președinta Maia Sandu.

Totodată, potrivit lui Chicu, de la 1 ianuarie 2021 în demisie pleacă ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, ministrul Finanțelor Serghei Pușcuța, dar și ministrul Economiei și Infrastructurii Anatol Usatîi, iar restul șefilor ministerelor vor continua activitatea mai departe.

„Până la 31 decembrie 2020 interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de mine. Tot pînă la 31 decembrie 2020 interimatul funcției de Ministru al Sănătații, Muncii și Protecției Sociale, Ministru al Finanțelor și Ministru al Economiei și Infrastructurii, va fi asigurat de miniștrii actuali, respectiv Doamna Viorica Dumbrăveanu, Domnul Serghei Pușcuța și Domnul Anatol Usatîi. Ceilalți colegi miniștri vor continua activitatea mai departe“, susține Chicu.

În cadrul discuției, Chicu susține că a oferit șefului statului informațiile principale referitoare la cele mai importante aspecte ale funcționării statului, inclusiv situația bugetar-fiscală, pandemia, securitatea statului, aspect elegate de reintegrarea țării, relațiile cu partenerii de dezvoltare, etc.



„Am informat Președinteșe țării despre faptul, că Bugetul Public Național la sfărșit de an va fi executat la venituri cu un surplus de circa 1,2 mlrd. lei față de planul stabilit pentru 2020 (în principal, din contul surplusului la Bugetul de Stat). Deficitul bugetar va fi semnificativ mai mic decît cel planificat – circa 5,5% din PIB (planificat 8%). Pînă la sfărșitul anului nici o dispoziție de plată prezentată în Trezoreria de Stat nu va rămîne nefinanțată.



Pe conturile Bugetului de Stat va rămîne un sold de circa 2,5 mlrd.lei, mijloace suficiente pentru finanțarea cheltuielilor bugetare (salarii, pensii, etc) pe parcursul lunii ianuarie.Instituțiile medicale din țară sunt aprovizionate cu medicamente, echipamente medicale, materiale de protecție si alte consumabile, necesare pentru tratamentul persoanelor infectate cu COVID19.



Contractul pentru aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova în anul 2021 va fi extins în următoarele zile, iar prețul orientativ în primul trimestru 2021 va fi de circa 120-122$ pentru o mie de metri cubi“, a menționat Chicu.

Guvernul condus de Ion Chicu și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut de către prim-ministrul R. Moldova miercuri, 23 decembrie. Premierul spune că a luat decizia după ce s-a consultat cu președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

Guvernul Chicu a fost învestit la 14 noiembrie 2019 cu votul deputaților PSRM, PDM și deputatul independent Alexandru Oleinic. În total, pentru au votat atunci 62 de deputați.

Lista miniștrilor Guvernului condus de Ion Chicu: