Igor Dodon, persoană care nu are nicio funcție în stat: „Noi suntem gata să cumpărăm cel puțin 500 de mii de doze de Sputnik V și suntem gata să plătim banii din buget”. Asta deși ofertele pot fi depuse până pe 8 aprilie

„Partea moldovenească, adică noi suntem gata să cumpărăm cel puțin 500 de mii de doze de Sputnik V și suntem gata să plătim banii din buget”, anunță fiind la Moscova, Igor Dodon. Asta deși ofertele pentru achiziționarea vaccinului pot fi depuse până pe 8 aprilie.

„De asemenea, am discutat cu partea rusă, procesul de achiziționare a vaccinului, pentru că cunoașteți că noi am lansat o procedură, Guvernul R. Moldova a lansat o procedură de cumpărare din contul statului și am spus că partea moldovenească, adică noi suntem gata să cumpărăm cel puțin 500 de mii de doze a vaccinului Sputnik V și suntem gata să plătim banii, banii sunt în buget. Eu cred că celelalte 500 de mii de doze ar putea să vină în luna mai – iunie sau să înceapă livrarea în luna mai-iunie, în funcție de posibilitățile, care sunt de producere, aici în Federația Rusă”, a declarat Igor Dodon, în emisiunea sa “Președintele Igor Dodon răspunde”, vineri, 2 aprilie.

Igor Dodon: În aprilie, începul lunii mai o să avem aceste 180 de mii de doze și mai departe o să procurăm.

„Federația Rusă a confirmat livrarea în calitate de ajutor umanitar a vaccinului Sputnik V. Este vorba despre 180 de mii de doze, dintre care 120 de mii pentru partea dreaptă a Nistrului și 60 de mii pentru partea stângă a Nistrului. O să înceapă nemijlocit livrarea cred că începând cu a doua jumătate a săptămânii viitoare. Astfel ca în termeni prompți, pe parcursul lunii aprilie, cel târziu pot să vină la începutul lunii mai vaccinul să ajungă în R. Moldova” , a mai spus Igor Dodon.

Și ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Vasnețov a informat președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi despre decizia autorităților Federației Ruse de a oferi R. Moldova un lot de 180 de mii de doze de vaccin împotriva COVID-19, cu titlu de asistență umanitară.

Anunțul a fost făcut vineri, 2 aprilie, în cadrul unei întrevederi dintre Zinaida Greceanîi și Oleg Vasnețov.

În cadrul întrevederii, ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în R. Moldova a spus și despre examinarea de către partea rusă a deciziei de a rezerva R. Moldova o cantitate de 500 de mii de doze, pentru achiziționare în cel mai scurt timp.

R. Moldova a inițiat procedura procurării a 400 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19, fiind dispusă să achite 70 de milioane de lei, adică aproximativ 175 de lei pentru o singură doză. Anunțul privind licitația pentru procurarea vaccinului în cadrul planului național de imunizare COVID-19 a fost publicat pe pagina Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate la 18 martie.

În paralel, autoritățile au lansat o rundă de negocieri directe, fără publicare, cu producătorii de vaccinuri, fapt devenit posibil după ce, la 12 martie, cu votul a 68 de deputați, s-a aprobat proiectul de lege privind modalitatea de procurare simplificată și rapidă a vaccinurilor anti-COVID, fapt ce permite negocierea directă cu producătorii.

Responsabilii din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate au suspendat licitația pentru procurarea a 400 de mii de doze de vaccin anti-COVID pentru utilizarea în cadrul planului național de imunizare COVID-19.

Responsabilii din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) au reluat marți, 30 martie, licitația pentru procurarea dozelor de vaccin anti-COVID pentru utilizarea în cadrul planului național de imunizare COVID-19.

După ce anterior R. Moldova a inițiat procedura procurării a 400 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19, fiind dispusă să achite 70 de milioane de lei, adică aproximativ 175 de lei pentru o singură doză, marți, 30 martie, CAPCS anunță că se dorește procurarea a 100 de mii de doze, pentru un curs complet de vaccinare per persoană, fiind dispusă să achite 35 de milioane de lei. Reprezentanții CAPCS suțin că o astfel de decizie a fost luată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), în contextul în care autoritățile „optează mai mult pentru achiziționarea vaccinului direct de la producători”.

Anunțul despre reluarea licitației a fost făcut pe site-ul licitațiilor publice. Totodată, autoritățile menționează că termenul de depunere a ofertelor este de la 1 până pe 8 aprilie.