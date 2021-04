FOTO/ Partidul Popular European salută decizia CC: „Alegătorii moldoveni merită un Parlament legitim”

Reprezentanții Partidului Popular European (PPE) au postat un mesaj pe Twitter prin care anunță că salută decizia Curții Constituționale (CC) cu privire la existența circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului și fac apel către formațiunile politice să asigure alegeri libere și corecte.

EPP welcomes the decision of the🇲🇩Moldovan Constitutional Court which paves the way for elections & calls on all political forces to respect rule of law & ensure free & fair elections. Moldovan voters deserve a legitimate, representative parliament & a stable reformist government