FOTO/ Ancheta internă în cadrul MAI după declarațiile primarului din Bălceana. Poziția autorităților de la Chișinău

Responsabilii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) susțin că s-au autosesizat și au inițiat, vineri, 2 aprilie, o anchetă internă de serviciu, după articolul publicat de către Ziarul de Gardă în legătură cu situația din localitatea Bălceana, raionul Hîncești. Contactată de către ZdG, Secretarul de Stat din cadrul MAI, Mariana Grama, ne-a comunicat că nu toate declarațiile primarului din localitate ar corespunde realității, iar în cadrul anchetei acestea vor fi verificate de către autorități.

Declarația Secretarului de Stat din cadrul MAI, Mariana Grama, oferită pentru Ziarul de Gardă, în legătură cu situația din Bălceana

„Ieri, 2 aprilie, după ce am aflat despre publicarea articolului dvs. de la Ziarul de Garda, eu am dispus o anchetă de serviciu pe interior, unde sunt implicați șeful inspectoratului de poliție Hîncești și inclusiv șeful Direcției Situații Excepționale al raionului Hîncești. Astfel încât să protocoleze absolut orice cuvânt, să investigheze fiecare cuvant care este reprezentat de către ZdG, fiecare declarație a primarului.

Nu este adevărat că oamenii rămân fără produse. Este un registru la intrare și ieșire, la poliție, acesta este sigilat, cusut, acolo se înregistrează absolut orice unitate de transport, care intra în localitate pentru asigurare cu produse vitale magazinul din localitate.

ZdG: „Este adevărat că dvs. ați expediat un mesaj primarului din Bălceana în care spuneți că nu poate emite certificate pentru oameni”?

Domnul primar a început a elibera certificate unde scria că se adresează la medic persoana, dar în realitate noi o prindem pe aceasta persoana la stația peco, umblată prin raionul Hîncești, ceea ce devia de la caz. Deci el nu a plecat la niciun fel de medic, el nu a plecat nicăieri. Dacă aveți nevoie de probe, noi vă prezentăm probe, pentru că avem inclusiv fotografii de la stațiile peco și de la multe altele.

Ce înseamnă carantina? Carantina înseamnă că este interzis categoric , îmseamnă izolarea totală a populației din focar, față de ceilalți cetățeni ai R. Moldova. Deci nu se permite ieșirea din aria de carantină, nu mai vorbim că carantina a fost instituită de către primar, de către Comisia Situații Excepționale locală și nu de către autoritățile de la alt nivel. În afară de aceasta, noi permitem intrarea și ieșirea a persoanelor – dacă persoana se simte rău, se cheama salvaria prin serviciul 112, vine ambulanța, intra, evacueaza persoana și o duce la medic. În rest, nimeni nu iese din localitate. Noi avem studenta care a plecat din aceste două localități la UTM și din cauza studentei a fost plasat un bloc întreg în carantină.

ZdG: „Oamenii spun că nu pot să își ia pachetele de la intrarea în localitate fără certificate”.

Nu este adevărat că nu își pot lua pachetele. Au dreptul, toți absolut, rudele, inclusiv să vină până la frontiera localității și acolo preiau, cine vor din localitate își preiau pachetele. La frontieră, respectând măsurile de sănătate, distanța socială, masca și mănușile. Cel mai important ca dvs să cunoașteți, nici lumea, nici rudele, nici satele din vecinătate n-au vrut să le acorde asistență, inclusiv pentru procurarea scutecilor pentru maturi. Le dădeau bani la polițiști ca să meargă să le cumpere scutece și să le aducă la frontieră scutece.

Este un partid politic care au transmis colete, de ce la partidele politice coletele au ajuns, dar la alții nu au ajuns? Nimeni din rude, din Comisia Situație Excepțională raională nu li s-a adus niciun fel de colet. Nimeni nu avea de gând să aibă acest transport de colete. Avem primul deces în Bălceana. Întrebați-l pe domnul primar, cine din rude, fie din zonă, fie din afară, a vrut să meargă la înmormântare? Să meargă să facă groapa și cel puțin să asigure transportul persoanei decedate de la frontieră până la groapă. Nimeni nu a vrut. Nu este adevărat că polițiștii au cerut certificate pentru ridicarea pachetelor de la frontieră. Noi nu le dăm voie să iasă din localitate, după cazul cu studenta de la UTM.

„Li s-a permis oamenilor să cumpere pui, însă primarul a declarat că nu se isprăvește”

Ieri era adusă mașina și li s-a permis să vândă pui în localitate și noi nu suntem dușmanii poporului, noi foarte bine înțelegem, dacă astăzi este primăvară și dacă oamenii nu o să sădească pământurile, noi nu o să avem posibilitatea să strângem și să recoltăm roada în toamnă.

Deci, când s-a adunat lumea și veneau masiv la toți li s-a spus să respecte distanța socială. Mai târziu, când a venit valul de lume și pentru că nu se putea stopa acest lucru, însuși primarul, sub ochii primarul a fost stopată acea mașina care vindea pui. Totul s-a întâmplat din cauza că oamenii la noi nu sunt educați, cei șapte ani de acasă, cu părere de rău, lipsesc. Era o aglomerare, parcă Doamne Ferește că era sfârșitul lumii. Primarul însuși a venit cu această inițiativă și a spus: „Băieți, nu mă isprăvesc, trimiteți de aici mașina asta și nu mai dați voie să umble prin sat”, dar acum poliția a rămas de vină.

ZdG: „Au cerut polițiștii certificate de la oameni ca să cumpere pui sau pentru pachete”?

Secretar de Stat al MAI, Mariana Grama: „Eu am zis că nu iese absolut nimeni din localitate, în afara localității”.

ZdG: „Vă rog sa ne spuneți aici la subiect, vă rog să ne răspundeți direct la întrebare. Au cerut sau nu certificate”?

Secretar de Stat al MAI, Mariana Grama: „Vă mai repet încă o dată, deci, din localitate nimeni nu iese fără certificatul eliberat de către Primărie”.

ZdG: „Dar în momentul în care oamenii au vrut să ridice pachete la intrarea în localitate li s-au cerut, polițiștii care erau acolo, au cerut de la oameni certficate? Oamenii spun că da”.

Secretar de Stat al MAI, Mariana Grama: Nu este adevărat. Certificat li se cere celor care au de prelucrat terenuri agricole. Ele se află pe dealuri, iar ei trebuie să iasă prin filtrul instalat acolo. Terenurile agricole se află în afara localității. Certificat se eliberează de catre Primărie, pentru prelucrarea terenurilor agricole.

ZdG: „Cum eliberează primarul certificat dacă dvs ați cerut să nu elibereze certificate?”

„Certificate pentru a merge la medic NU se eliberează!”

Secretar de Stat al MAI, Mariana Grama: Certificate pentru medici nu se permite să elibereze Primăria, pentru că oamenii mint că se duc la medic, dar ei se duc în alte scopuri. Am spus, nu se eliberează certificate pentru a pleca la medic, dar se eliberează certificate pentru prelucrarea terenurilor agricole, primarul trebuie să confirme, că, în afara teritoriului satului Bălceana, persoana X deține terenuri agricole și că îi permite să meargă cu tractorul pentru a preluca un hectar, doua de teren agricol, arat, semănat, cultivat, etc.

Uitați-vă, primarul după ce a vorbit cu mine, a eliberat certificat unui agent economic, căruia i-a permis să se ducă cu tractorul să-și prelureze terenurile agricole. Eu am vorbit și i-am spus primarului că nu are voie să elibereze certificate, care să permită localnicilor să părăsească teritoriul satului Bălceana și Sofia și de a pleca în alte localități, i-am mai spus că nimeni nu iese atâta timp cât în localitate este instaurată carantină.

„Oamenii din Bălceana vor să plece în alte localități, la farmacie, la bancă, la piață”

Oamenii din Bălceana vor să plece în alte localități pentru procurarea altor produse, ei vor să mearga la piața din Hîncești, ei vor să se ducă la bancă, ei vor să se ducă la Chișinău și i-am zis primarului că nimeni nu are dreptul să plece din localitate, acesta este regimul de carantină. Regimul de carantină a fost instituit de către Primărie, iar până nu se scoate acest regim de carantină de către Primărie, nimeni nu are dreptul de a pleca și de a părăsi localitatea. Pentru aceasta este Comisia pentru Situații Excepționale a raionului care asigură vitalitatea magazinului, plus la asta le-am zis ca să fie aduse la magazin atât legume, fructe, plus semințe și răsad pentru a fi puse în pământ.

Pachetele cu răsad ei vor să le ia de la Hîncești, de la Cimișlia, de la Valea Perjîi după pui. Nu de la puctul de intrare în sat. Primarul mă sună și îmi spune că omul X vrea să plece la Valea Perjîi să-și cumpere pui, omul Y vrea să se ducă la piața de la Hîncești să aducă răsad, omul Z vrea să se ducă la bancă în Hîncești să plătească credite, vrea să se ducă la farmacie în Hîncești să-și cumpere medicamente. Nu se permite. La frontiera are loc transmiterea pachetului, dar oamenii din localitate nu ies.

Astăzi, inclusiv, primarul de la Sofia m-a telefonat și mi-a spus: „Doamna Grama, dvs ați dat indicații să mă pedepseacă cu 11 mii de lei? Evident, dacă dvs la ZdG ați spus că v-am pedepsit cu 11 mii de lei pentru certificatul acela medical, în baza căruia persoana nu a plecat la niciun fel de medic, ci se plimba băiatul cu mașina pe unde a vrut și nu la medic. Înseamnă că noi o să vă pedepsim.

ZdG: „Primarul de unde poate să cunoască unde anume vor merge oamenii care solicită certificate și pe unde anume ajung ei”?

Secretar de Stat al MAI, Mariana Grama: „Noi am atenționat persoanele, deci, când s-a instaurat carantina, noi am spus regulile de joc, ce se poate și ce nu se poate.

Sursa: MAI

Personalul meu m-a informat, nu domnul primar sau altcineva, ci personalul meu m-a informat că persoanei X i s-a permis de a părăsi localitatea, uitați-vă ce certificat ne-a pus la dispoziție. Mi-a făcut o fotografie și mi-a expediat. Noi nu am aflat de la primar sau de la alte persoane, dar anume de la efectivul plasat la intrarea și ieșirea din localitatăți, ce certificate s-a gândit domnul primar să elibereze. Acolo era scris, certificatul este pentru adresarea la medic.

Sursa: MAI

Eu am dispus măsurile de urmărire a transportului, noi am știu numărul de înregistrare a transportului, tot. Noi am indentificat ce a făcut persoana. Atunci l-am telefonat imediat pe domnul primar și l-am întrebat: Domnule primar, care este scopul dvs de a elibera astfel de certificate, el a menționat că se duce la medic. Domnul primar, noi foarte bine cunoaștem dacă dvs o să fiți în gașcă cu toata populația și o să mai tolerați și o să mai avem aceleași consecințe cum am avut cu studenta de la UTM. Ea neștiind că este Covid-19, iar dvs acum încercați să răspândiți virusul în alte localități, să știți că dvs veți fi pedepsit. Pedeapsa este 22 500 de lei. Eu trebuie să trimit acum poliția la dvs să vă amendeze. Mi-a spus, doamna Grama eu nu mai eliberez asemenea certificate.

Acum când a apărut la ZdG, noi, în grupul nostru de primari am început a comenta acolo, unde sunt toți primarii, unde sunt membrii Comisiei Situații Excepționale, unde noi coordonăm toate activitățile și am dat indicații directe șefului IP, inclusiv cu eliberarea certificatelor, dacă el pentru ZdG a confirmat că a fost amendat cu 11 mii, înseamnă că amendați-l. El a acceptat amenda respectivă. Dacă dvs ați recunoscut că ați fost amendat, noi vă amendăm.

„Pentru prelucrarea terenurilor agricole primarul poate elibera certificate”

Când a fost problema cu agricultura, am zis că terenurile agricole se admit de prelucrat, dar cu respectarea măsurilor: distanța socială, plus să nu fie lume în masă adunată pe terenurile agricole, inclusiv și atunci când iau masa în timpul pauzei, iar primarul a fost de acord. A eliberat asemenea certificate agenților econimici, care au tractoare, ca să meargă în teritoriu și să prelucreze terenurile agricole. Probleme nu au fost absolut deloc.

ZdG: „În cadrul anchetei, o să întrebați polițiștii de la frontiera localității dacă au cerut certificate de la oameni pentru a ridica pachete”?

Secretar de Stat al MAI, Mariana Grama: Evident, evident că o să întreb polițiștii de la frontiera din sat. Mâine o să fie rezulatele anchetei. Mâine noi o să avem ancheta gata. Noi o să reacționăm la comentariul dat, la articolul dvs.

„Întrebați-l pe primar despre pachete…”

Întrebați-l pe primar, cum a primit el asistență și ajutoare de la partide politice, cui au fost repartizate acele ajutoare și de ce transmiterea coletelor cu ajutoare a fost posibilă la frontieră, iar celelalte pachete cu rasad și altele nu au fost posibile, întrebați-l pe primar? Întrebați-l direct, dar atunci când a primit colete și ajutoare de la partide, tot i s-au cerut certificate?

Eu înțeleg, drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt îngrădite pe perioada stării de urgență, dar asta este pentru a asigura securitatea altor cetățeni, care sunt în afara zonei de carantină”, ne-a comunicat Secretarul de Stat.

Declarația Secretarului de Stat din cadrul Ministerului de Interne vine, după ce, mai mulți localnici, inclusiv primarul din Bălceana – localitate plasată în carantină totală, ne-au comunicat că situația din localitate devine tot mai greu de suportat. Oamenii susțin că nu mai pot primi pachete cu medicamente și nu pot să mai facă unele acțiuni întrucât poliția care supraveghează procesul de carantină din localitate le solicită pentru asta certificate. Primarul, însă, spune că autoritățile de la Chișinău i-au interzis să ofere oamenilor astfel de certificate.

Reprezentanții MAI ne-au comunicat că sâmbătă vor prezenta rezultatele anchetei interne pe marginea acestui caz.