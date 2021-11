Fostul deputat democrat Radu Rebeja, după ce a fost constatat de ANI cu incompatibilitate de funcție: „Sunt mirat de constatarea ANI. Este cel puțin stranie”

După ce fostul deputat democrat Radu Rebeja a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, acesta a venit cu o reacție.

Radu Rebeja califică constatarea ANI drept „greșită, ilegală și chiar calomnioasă” și susține că nu a fost remunerat în cadrul Asociației Obștești „Academia de Fotbal Radu Rebeja-LIMPS“, unde exercită funcția de președinte.

„Sunt mirat de constatarea ANI în raport cu mine, care recent a fost intens mediatizată. Aceasta este cel puțin stranie, or eu tot timpul am respectat legislația R. Moldova. Toți cunosc că sunt fondator al Academiei de Fotbal Radu Rebeja, iar din 2017 sunt și președinte la AO „Academia de Fotbal Radu Rebeja-LIMPS“. Conform LEGII despre statutul deputatului în Parlament, nr. 39-XIII din 07.04.1994, Art.3. – mandatul de deputat este incompatibil cu: d) exercitarea oricărei alte funcţii remunerate, inclusiv a funcţiei acordate de un stat străin sau organizație internaţională, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice desfăşurate în afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului.

Reieșind din Legea menționată mai sus, vreau să aduc la cunoștință că nu am fost remunerat în cadrul prezentei AO, lucru care poate fi ușor verificat la organele fiscale. Mai mult, împreună cu partenerii, zilnic continuăm să investim în această academie de fotbal, creând condiții pentru cei peste 400 de copii dornici de a practica fotbalul! Nu am negat niciodată faptul președinției mele la AO și e suficient să verificați declarația mea anuală de avere si interese pentru a confirma cele spuse de mine. Calific constatarea ANI drept greșită, ilegală și chiar calomnioasă. Voi decide în scurt timp dacă voi ataca această decizie în instanța de judecată, or eu am lucruri mult mai importante de făcut – atât personale, cât și prin implicarea activă să dezvolt fotbalul moldovenesc”, a spus Rebeja într-o postare pe Facebook.

Potrivit ANI, în baza unei sesizări, la începutul anului 2021, inspectorul de integritate a inițiat controlul pe numele lui Rebeja. În cadrul controlului, inspectorul de integritate a acumulat probatoriul prin care se demontrează că fostul deputat a deținut simultan și funcția de președinte a unei asociații obștești din domeniul fotbalului. Radu Rebeja a obținut mandatul în decembrie 2019, iar calitatea de președinte al asociației obștești o deține din anul 2017, după ce Adunarea de Constituire a asociației a decis numirea subiectului în această funcție, pe care o deține până în prezent.

Conform legislației, fostul deputat a avut termen de până la 30 de zile, de la validarea mandatului să își soluționeze starea de incompatibilitate. Din verificările inspectorului de integritate, Rebeja nu a depus la Biroul Permanent al Parlamentului nicio declarație în acest sens, deși ar fi trebuit să informeze biroul Parlamentului în cel mult 10 zile de la apariția incompatibilității.

„Din informațiile obținute de la Asociația obștească, inspectorul de integritate a constatat neconcordanțe referitoare la data când fostul deputat și-a delegat atribuțiile de conducător a entității unei alte persoane. Mai exact, asociația a remis două informații diferite cu privire la data numirii noului conducător al asociației. În primul răspuns a fost indicată data de 21 septembrie 2020, adică după 9 luni de la validarea mandatului, cu mult peste termenul admis de lege. Iar, în răspunsul repetat a fost rectificată informația cu 20 septembrie anul 2019, cu trei luni înainte de validarea mandatului. Ambelor răspunsuri furnizate conțineau același temei legal de schimbare al conducătorului asociației – „cu privire la validarea mandatului de deputat al Parlamentului R. Moldova”, deși, conform Hotărârii Curții Constituționale, mandatul a fost validat în decembrie 2019. Totuși, inspectorul de integritate a identificat că în septembrie 2020 și în decembrie 2020, fostul deputat și-a exercitat atribuțiile de conducător al asociației prin semnarea a două contracte și a unei procuri privind împuternicirea unei persoane fizice de a reprezenta interesele asociației”, precizează ANI.

Potrivit ANI, fostul deputat a recunoscut că a deținut și calitatea de președinte al asociației, dar nu consideră o încălcare, deoarece nu a fost remunerat pentru această funcție și a semnat doar scrisori de ieșire, însă inspectorul de integritate a contrazis argumentele acestuia.

Dacă actul de constatare va rămâne definitiv, fostul deputat riscă să nu mai dețină o funcție publică și de demnitate publică, inclusiv mandatul de deputat pe un termen de 3 ani. Acesta ar putea fi înscris și în Registrul interdicțiilor.