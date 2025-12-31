Echipa ZdG vă urează La Mulți Ani!

Echipa Ziarului de Gardă vă urează sărbători fericite. Fie ca 2026 să vă aducă sănătate, pace, liniște, bunăstare și recunoștință. Vă dorim ca anul care vine să fie bogat în vești bune, atât pentru familiile dvs., dar și pentru țara noastră.

În 2025, am continuat să apărăm comunitatea de valurile propagandei și dezinformării. Am investigat, am documentat, am intervievat și am spus lucrurilor pe nume, aducând în lumina publicului atât realizările, cât și provocările cu care s-a confruntat societatea noastră.

În 2026, ne vom continua misiunea cu aceeași responsabilitate și determinare. Vom fi de gardă în continuare și vom munci, ca și până acum, pentru interesul țării noastre.

Vă mulțumim pentru sprijinul constant și încrederea pe care ni le-ați oferit de-a lungul acestui an. Împreună reușim să construim o comunitate informată și puternică și pășim în noul an cu mai multă speranță și încredere.

Mulțumim că sunteți alături de noi și că, împreună, facem din adevăr un dar pentru comunitate.

La mulți ani și să aveți parte de sărbători frumoase, oriunde v-ați afla!

Cu gânduri bune, echipa ZdG!