Dodon: Deputații PSRM nu vor susține demiterea cabinetului de miniștri

Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova(PSRM) au decis că nu vor susține demiterea cabinetului de miniștri condus de Ion Chicu, dar și-au reiterat poziția privind necesitatea dizolvării Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate, anunță președintele în exercițiu al R. Moldova, Igor Dodon, care este și liderul neformal al PSRM.

Potrivit lui Dodon, decizia a fost luată ședința fracțiunii parlamentare a PSRM.

„Am participat la ședința fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.



Am făcut bilanțul sesiunii de toamnă a legislativului. Am mulțumit deputaților PSRM pentru susținerea inițiativelor mele sociale și economice, de o importanță majoră pentru concetățenii noștri.



De asemenea, am vorbit despre ședința extraordinară a Parlamentului, planificată pentru 23 decembrie, în cadrul căreia urmează să fie dezbătută moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ion Chicu.



Deputații PSRM au decis că nu vor susține demiterea Cabinetului de Miniștri, dar și-au reiterat poziția privind necesitatea dizolvării Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate.În context, membrii fracțiunii vor continua discuțiile în vederea identificării unei soluții optime pentru lansarea procedurii de dizolvare a Parlamentului“, susține Dodon.

Miercuri, 23 decembrie, la Parlament este programată o ședință extraordinară în cadrul căreia urmează să fie examinată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu, depusă de către deputații PAS și cei din Platforma DA și susținută de PDM.