Deciziile aprobate de PSRM-ȘOR cu privire la Curtea Constituțională. Ministerul ucrainean de Externe: „Ucraina își exprimă susținerea pentru președinta Sandu”

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a publicat sâmbătă, 24 aprilie, un mesaj pe Twitter în care a anunțat că Ucraina își exprimă susținerea pentru președinta R. Moldova, Maia Sandu, transmite presa din Ucraina. Anunțul vine după ce deputații PSRM-ȘOR au dat vineri, 23 aprilie, vot de neîncredere pentru trei judecători ai Curții Constituționale (CC) și au numit un nou magistrat în locul Domnicăi Manole.

„Pentru Ucraina este importantă o R. Moldova stabilă și proeuropeană. Susținem pe deplin președinta aleasă democratic, Maia Sandu și poporul moldovenesc în eforturile lor de a apăra legal statul de drept, de a împiedica subminarea ordinii constituționale, a reformelor și a alegerii europene”, se menționează în mesajul postat pe Twitter de către Dmytro Kuleba.

Ukraine values a stable, pro-European Moldova. We fully support the democratically elected @sandumaiamd & Moldovan people in their efforts to use legal means to defend the rule of law, prevent undermining of Moldova’s constitutional order, reforms & European choice @AureliuCiocoi