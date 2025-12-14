De la postul Crăciunului și alimentația echilibrată la „postul digital”:  „Renunțând la multe de prisos și nociv vieții noastre, avem doar de câștigat”

Postul, în tradiția creștină, este o perioadă de curățare a minții și sufletului, în care credincioșii renunță la anumite alimente, băuturi sau obiceiuri. Deși abținerea de la produsele animale rămâne esențială, preoții, psihologii și neurologii spun că un post adevărat înseamnă și liniștirea gândurilor, evitarea obiceiurilor care ne fac rău și chiar o pauză de la tehnologiile care ne obosesc psihic. „În timp, simțim că postul ne face doar bine, căci renunțând la multe de prisos și nociv vieții noastre, avem doar de câștigat”, remarcă preotul Octavian Moșin.

Ce este „postul digital”, cum putem recunoaște momentul în care avem nevoie de o astfel de pauză și ce beneficii poate aduce, aflați în articolul integral pe ZdGust.md.