Cum răspunde Igor Dodon, întrebat de presa de peste Prut despre limba vorbită în R. Moldova, în contextul în care mama sa e profesoară de română, iar copiii săi învață la un liceu cu predare în limba română

Igor Dodon a fost întrebat de jurnaliștii de la Agerpres din România despre limba pe care o vorbește, în contextul în care își duce copiii la o școală cu predare în limba română, iar mama sa a fost profesoară de limbă română.

Șeful statului a evitat să ofere un răspuns tranșant, precizând că, „o parte a populaţiei a Republicii Moldova vorbeşte română, o parte, care este mai mare, din cetăţenii Republicii Moldova vorbeşte limba moldovenească, dar se înţeleg de minune şi aici nu văd niciun fel de probleme sau încercări să facem din aceasta un fel de politică de stat”.

Agerpres: Domnule preşedinte, pentru că timpul dumneavoastră este limitat, potrivit presei de la Chişinău, copiii dumneavoastră învaţă într-un liceu cu predare în limba română, iar mama a fost profesoară de limba română. Dumneavoastră în ce limbă vorbiţi? În ce limbă vă place să vorbiţi?

Igor Dodon: Eu cred că mai puţin trebuie să discutăm despre chestii ideologice şi identitare şi trebuie să ne axăm pe rezolvarea problemelor cu care se ciocnesc oamenii. Eu rămân pe poziţia că în Republica Moldova limba de stat, aşa cum este scris în Constituţie, articolul 13, este limba moldovenească. Eu ca preşedinte al ţării trebuie să respect Constituţia şi aici eu nu cred că noi trebuie să facem mari dezbateri. Da, o parte a populaţiei a Republicii Moldova vorbeşte română, o parte, care este mai mare, din cetăţenii Republicii Moldova vorbeşte limba moldovenească, dar se înţeleg de minune şi aici nu văd niciun fel de probleme sau încercări să facem din aceasta un fel de politică de stat. Timpul le pune pe toate la locul său.

În interviul pentru agerpres.ro, Igor Dodon a mai spus că nu mai are relații cu fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, în contextul în care a apărut într-un video cum lua o sacoșă după o discuție cu acesta.

Agerpres: În iunie a izbucnit un scandal legat de finanţarea de către Rusia a partidului care vă susţine, Partidul Socialist, ca urmare a difuzării în spaţiul public a unei înregistrări în care apăreţi alături de fostul lider al Partidului Democrat din Moldova. Care este natura relaţiilor cu acest politician.

Igor Dodon: Niciun fel de relaţie. După ce acest politician a fugit din Republica Moldova şi, conform unor date, a trecut şi prin România, apropo, în luna septembrie, aşa spun cel puţin organele noastre de investigaţie, şi în Turcia, niciun fel de relaţie nu poate să fie. Noi anul trecut am făcut un lucru important. Împreună cu partidele de opoziţie de dreapta şi de stânga, noi am reuşit să dăm jos un regim oligarhic care domina în Republica Moldova şi am scos din captivitate instituţiile statului. Politicienii care au dus la această situaţie au fugit din ţară. Ei acum sunt puşi sub învinuire de către organele de anchetă din Republica Moldova şi noi sperăm foarte mult să îi recuperăm şi să îi aducem acasă şi să răspundă în faţa legii. Sperăm ca partenerii noştri, inclusiv România, ne vor ajuta în acest sens.