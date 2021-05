Consilierul municipal de pe lista PDM Veaceslav Nedelea, părăsește fracțiunea: „Plec din PDM din motive care au la bază dezacordul meu cu politica conducerii de promovare în funcțiile politice”

Consilierul municipal de pe lista formațiunii politice Partidul Democrat din Moldova (PDM) Veaceslav Nedelea, fost deputat democrat, anunță miercuri, 5 mai, că părăsește fracțiunea din motiv că nu este de acord cu „politica conducerii de promovare în funcțiile politice”.

Nedelea susține că a fost un membru fidel al PDM și își asumă „pe deplin acest gest”.

„Până aici a mers ostașul (…). Da, am fost circa 11 ani ostaș al PDM, membru al CNP, președinte al Organizației de Sector Buiucani, municipiul Chișinău. Am fost un membru fidel și dedicat activităților politice și organizatorice. Am fost deputat. Actualmente sunt Consilier municipal de Chișinău. Plec din PDM din motive care au la bază dezacordul meu cu politica conducerii de promovare în funcțiile politice, cu „restaurația”, dacă vreți (…). Nu datorez explicații nimănui decât colegilor mei din echipa PDM Buiucani cărora le voi oferi și care sper să mă înțeleagă. Îmi asum pe deplin acest gest. Caracterul unui politician rezultă din capacitatea acestuia de a-și asuma anumite decizii. Vă asigur pe toți că nimeni nu m-a „racolat”, „cumpărat” sau „ademenit””, a scris Nedelea într-o postare pe Facebook.