Conducerea țării reacționează la recentele atacuri amplificate ale Rusiei împotriva Ucrainei: „R. Moldova condamnă cu fermitate această agresiune și este ferm alături de Ucraina”

Președinta Maia Sandu, premierul Dorin Recean și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, au comentat marți, 2 ianuarie, recentele atacuri amplificate ale Rusiei împotriva Ucrainei.

„R. Moldova condamnă cu fermitate această agresiune și este ferm alături de Ucraina”, afirmă șefa statului într-o postare pe platforma X, fost Twitter.

As 2024 begins, Russia’s brutal attacks on Ukrainian cities continue, causing death and destruction.



Moldova strongly condemns this aggression and stands firmly with Ukraine.



Unabated international support is crucial for Ukrainians to defend their sovereignty and people.