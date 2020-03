Astăzi, 27 martie, se împlinesc 102 ani de când Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România, Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu România. Au urmat celelalte provincii românești – Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul și Bucovina – spre sfârșitul anului 1918, fiind creată România Mare.

În această zi, Sfatul Ţării, întrunit în şedinţă solemnă la Chişinău, a votat unirea provinciei româneşti Basarabia cu România. Din cei 135 de deputați prezenți, 86 au votat în favoarea Unirii, 3 au votat împotrivă, iar 36 s-au abținut, în special în rândurile deputaților germani, bulgari și ucraineni, 13 deputați fiind absenți.

Declaraţia de Unire semnată de preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ şi de secretarul Ion Buzdugan, se consemna:

„Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa România”.

Efectele Unirii au fost anulate după 22 de ani, la 28 iunie 1940, când Rusia a anexat din nou Basarabia, în baza pactului Ribbentrop-Molotov.

Cu această ocazie, platforma unionistă „Acţiunea 2012″ îi îndeamnă pe „toţi cei care simt româneşte să marcheze online pe 27 martie 102 ani de la Unirea Basarabiei cu România”.

„Anul acesta, din cauza pandemiei COVID-19, nu vom mai putea sărbători în stradă, dar „Acţiunea 2012″ îi invită pe toţi să participe la Marea Adunare Online – cea mai amplă manifestaţie virtuală pentru Reunire.

An de an am în stradă pentru Unire – la Chișinău, la București, la Bălți, la Iași, Cahul sau Alba Iulia, am scandat, am afișat bannere, am fluturat steaguri tricolore care vesteau Reîntregirea. Anul acesta, în ciuda închiderii granițelor, la 102 ani de la Unirea Basarabiei cu România vom organiza online cea mai amplă manifestație pentru Reunire!

Fie că ne aflăm la București, la Chișinău, la Roma sau Paris, pe 27 martie vom spune toți într-un glas că BASARABIA e ROMÂNIA!”