Cine este judecătorul care a „înlăturat” din funcții șefia CSJ și a Judecătoriei Chișinău

Nota informativă a judecătorului Mihai Murguleț de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău a generat „înlăturarea” din funcțiile administrative deținute a șapte persoane, dar și revocarea unui magistrat din funcția de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor. Decizia a fost luată în ședința de marți a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și va fi în vigoare până la verificarea informației dezvăluite de magistrat de către Inspecția Judiciară din cadrul CSM.

Mihai Murguleț face justiție din 2015, când a acces în sistem printr-un decret al președintelui Nicolae Timofti, fiind numit magistrat la Judecătoria Buiucani. Ulterior, acesta a activat la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, iar în martie 2019, după specializarea judecătoriilor, a fost transferat, la solicitarea sa, la sediul Ciocana, acolo unde sunt examinate cauzele contravenționale.

Până a accede în sistem, Mihai Murguleț a activat în calitate de notar stagiar la Baroul Notarial „Andrei Bazaochi”.

Judecătorul este fiul fostului procuror din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Murguleț.

Conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2018, Murguleț deține un apartament cumpărat, de 59 m.p., și un Mercedes e250, fabricat în 2011 și achiziționat în 2018 cu suma de 23,5 mii de euro. Anul trecut, judecătorul a vândut prin procură automobilul pe care-l avea, Toyota Avensis, luând 9 mii de euro. Cu un an mai devreme, în 2017, judecătorul s-a căsătorit, iar la nuntă ar fi primit 23 mii de euro, 3 mii de USD și 18 mii de lei (aproximativ 520 mii de lei).

Grefiera judecătorului a declarat că Mihai Murguleț se află în concediu și nu ne poate oferi un număr de contact al acestuia. Rugată să transmită magistratului că solicităm să discutăm despre nota informativă pe care a adresat-o CSM-ului, aceasta a declarat că Murguleț refuză să facă declarații până la finalizarea anchetei.

Potrivit unor surse din sistem, unul dintre judecătorii „înlăturați” din funcție după demersul lui Mihai Murguleț, ar fi nașul său de cununie. Am solicitat grefierei o reacție a lui Murguleț, inclusiv la acest subiect. Aceasta, însă, nu a mai răspuns la telefon. Nici Mihai Murguleț nu a revenit cu o reacție, deși i-am transmis contactele ZdG cu solicitarea de a fi apelați sau de a ne oferi un comentariu în scris.

În mai 2018, testat ordinar, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor i-a atribuit lui Mihai Murguleț calificativul „foarte bine”.

În 2015-2017, în privința judecătorului au fost intentate trei proceduri disciplinare. Toate trei, însă, au fost încetate, pe motiv că nu ar fi fost comise abateri.

De la începutul anului, Mihai Murguleț a fost pedepsit disciplinar cu „avertisment” în două cazuri: pentru că ar fi admis „încălcarea termenelor de redactare a hotărârii şi termenului de expediere a copiei hotărârii participanţilor la proces” și pentru că ar fi „încălcat termenele de redactare a hotărârii judecătoreşti şi expedierea dosarului în instanţa de apel”.

Subiectul privind nota informativă a lui Mihai Murguleț a fost examinat de CSM în ședință închisă, iar potrivit informației făcute publice ulterior de către instituție, președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, „a fost înlăturat de la exercitarea funcției administrative în cadrul CSJ, „până la rămânerea definitivă a hotărârii emise în baza informației prezentate de judecător”.

Interimatul funcției de președinte al CSJ va fi asigurat de Tatiana Vieru, vicepreședinta Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al instituției.

Prin aceeași decizie, plenul CSM „a înlăturat” din funcție președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și vicepreședinții Corneliu Guzun, Dorin Dulghieru, Ghenadie Pavliuc și Vitalie Stratan. Interimatul funcției de președinte al Judecătoriei Chișinău, dar și a celei de vicepreședinte al instanței, pentru sediul Buiucani, va fi asigurat de Stella Bleșceaga. Celelalte funcții de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău vor fi exercitate de Alexandru Sandu (sediul Ciocana), Viorica Puica (sediul Centru), Viorica Dodon (sediul Râșcani) și Nicolae Șova (sediul Centru).

Totodată, a fost „înlăturat” din funcție și Nicolae Clima, inspector-judecărtor principal în cadrul Inspecției Judiciare.

Interimatul funcției va fi asigurat de Ioana Chironeț.

Tot marți, judecătorul CSJ, Oleg Strenioală, a fost revocat din funcția de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, fiind anunțat concurs pentru suplinirea funcției respective.

Deși CSM a luat decizii fără precedent în istoria sa, circumstanțele acestora nu au fost anunțate. Dorel Musteață, președintele interimar al CSM pe perioada în care Victor Micu, președintele de drept al instituției a declarat pentru ZdG că, la CSM, a venit o sesizare din partea unui judecător din prima instanță, care a reclamat acțiuni abuzive în privința sa.

„El a descris mai multe acțiuni pe care le consideră ilegale în privința sa. Sunt vizate mai multe persoane. Ca urmare, noi am examinat nota informativă și am trimis-o pentru a fi efectuate acțiunile necesare. Pentru a nu împiedica buna examinare a notei sub toate aspectele, am decis să înlăturăm, nu să suspendăm, mai multe persoane. În lege e prevăzut concret când se suspendă, iar astfel de acțiuni nu cad sub noțiunea de suspendare, de asta noi am decis de a înlătura de la exercitarea funcției administrative pentru a nu împiedica. Inspecția trebuie să verifice informațiile. O asemenea plângere a fost depusă doar la CSM. Se va verifica, iar dacă inspectorii care vor verifica vor decide că aceste acțiuni cad sub incidența normei penale, se va transmite informația. Judecătorul care a depus nu a fost audiat azi la CSM, dar a spus că dacă e nevoie, vine să depună declarații”, a precizat pentru ZdG Dorel Musteață.