STOP FALS ONU i-ar fi cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul „un proces echitabil”

Mai multe canale de Telegram au promovat informația precum că „ONU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil” și că apărătorii internaționali au calificat dosarul drept unul „politic”. Afirmațiile sunt false, relatează portalul StopFals.

În realitate, ONU nu s-a adresat președintei R. Moldova și nici nu a afirmat că dosarul e unul politic. Declarațiile oficiale ale ONU și ale Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR) se rezumă la menționarea generală a dreptului lui Guțul la un proces echitabil.

Pe 18 august, mai multe canale de Telegram, dar și Mihail Vlah, consilierul bașcanei Evghenia Guțul, au afirmat că „ONU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil”.

„Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului s-a adresat președintei Moldovei cu apelul de a garanta respectarea strictă a legislației în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Apărătorii internaționali ai drepturilor omului subliniază că Guțul are deplinul drept la un proces judiciar echitabil, iar autoritățile sunt obligate să asigure transparența și legalitatea procesului. În opinia experților, dosarul împotriva bașcanei Găgăuziei pare a fi motivat politic și poate fi perceput ca o formă de presiune asupra autonomiei găgăuze”, au scris sursele.

Informațiile trase la indigo au fost publicate de canalele de Telegram precum Смуглянка, Gagauznews, GRT.MD, Молдовsky, Приднестровец, Gagauz Eri, dar și de Mihail Vlah și câteva conturi de Facebook și TikTok. La „hora dezinformării” s-au prins și canalul de Telegram Ukraine Reality (cunoscut pentru participarea la rețeaua de dezinformare „Matrioșka”), dar și canale din rețeaua de dezinformare dedicată raioanelor din R. Moldova.

Captură foto: StopFals!

Ce a cerut ONU, de fapt?

Sursele care dezinformează fac trimitere la OHCHR, însă fără a indica, la rândul lor, o sursă. Pe site-ul oficial al OHCHR nu există dovezi că ONU i-ar fi solicitat în mod direct președintei Maia Sandu să asigure un proces echitabil Evgheniei Guțul. De asemenea, nu există o comunicare oficială care să conțină explicit un asemenea apel.

Există totuși o reacție oficială din partea ONU, prin vocea unui reprezentant al OHCHR, care atrage atenția asupra necesității respectării dreptului la un proces echitabil și al posibilității de apel a Evgheniei Guțul. „Suntem la curent cu decizia în cazul doamnei Guțul, dar nu avem detaliile hotărârii. Este necesar să îi fie respectat dreptul de a contesta decizia, precum și drepturile sale la un proces echitabil și la respectarea procedurilor legale”, a spus Thameen Al-Kheetan, reprezentant OHCHR, într-un comentariu pentru publicația rusă RT. Oficialul a fost citat de mai multe site-uri rusești.

Așadar, există o declarație din partea OHCHR, care afirmă dreptul Evgheniei Guțul la un proces echitabil și la apel, dar această declarație este reflectată în mass-media, nu printr-un comunicat public oficial postat pe site-ul ONU sau OHCHR. Mai mult, faptul că un reprezentant OHCHR a amintit general că „dreptul la un proces echitabil trebuie respectat” nu implică automat o adresare concretă către șefa statului. Acest lucru arată că sursele care au afirmat că „ONU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil” manipulează, întrucât informația nu este confirmată de surse oficiale internaționale.

„O chestiune internă a R. Moldova”

La 6 august, biroul secretarului general al ONU, prin adjunctul purtătorului de cuvânt Farhan Haq, a declarat că decizia de condamnare a bașcanei Guțul este considerată o chestiune internă a sistemului judiciar al Republicii Moldova. „Presupun că este o chestiune care ține de sistemul judiciar intern”, a spus oficialul, citat de agenția rusă TASS.

Potrivit lui Haq, biroul secretarului general al ONU este la curent cu situația Eugeniei Guțul, dar nu comentează „procedurile judiciare interne în curs”. „Continuăm să monitorizăm îndeaproape evoluțiile din Moldova și continuăm să facem apel la toate părțile interesate să se abțină de la orice acțiuni sau retorică care ar putea crește și mai mult tensiunile atât în ​​Moldova, cât și în regiune în ansamblu”, a declarat Haq.

Falsuri și interpretări

Așadar, afirmația că „ONU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil” este falsă. Este falsă și afirmația că „în opinia experților, dosarul împotriva bașcanei Găgăuziei pare a fi motivat politic și poate fi perceput ca o formă de presiune asupra autonomiei găgăuze”. O astfel de opinie a ONU nu există.

Mai mult, canalele de Telegram și sursele media includ interpretări și detalii suplimentare care nu sunt prezentate în declarațiile oficiale ale ONU/OHCHR.

La 5 august, bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare și obligată să achite statului aproximativ 42 de milioane de lei, bani care ar fi fost folosiți pentru finanțarea ilegală a fostului Partid Șor, declarat neconstituțional. Escortată din sala de judecată, ea va sta în arest preventiv, în Penitenciarul nr. 13, până la o decizie definitivă. Guțul acuză guvernarea că a fabricat dosarul pentru a o lipsi de mandatul de guvernatoare a Găgăuziei, în timp ce oficialii de la Chișinău spun că procesul judiciar nu trebuie să fie „politizat”.

Guțul și cei din anturajul ei au folosit de mai multe ori retorica precum că bașcana ar fi victima represiunilor politice.