VIDEO / Trântă cu final tragic pentru un tânăr de 17 ani: „Rudă în Primărie, rudă în Consiliu, rudă peste tot — cine să răspundă?”

De aproape două luni, de când Denis este în spital, doar rudele îi sunt alături. Băiatul a ajuns imobilizat la pat după o competiție la trântă, organizată la 19 mai, curent. În această zi, pe stadionul din orașul său de baștină, Florești, Consiliul Raional a organizat inaugurarea Sezonului Sportiv. În cadrul evenimentului, au avut loc mai multe competiții sportive. Dat fiind că Denis se antrena de vreo opt ani, a participat la competiția de trântă, doar că prima tură s-a terminat tragic: băiatul și-a fracturat gâtul.

Denis Chiriac are 17 ani. Băiatul crește sub tutela bunicii sale, fiind la evidența Asistenței Sociale Florești. Bătrâna îl îngrijește de mic ca și pe ceilalți 5 frați ai lui Denis. Despre părinți, nu cunoaștem mai nimic, băiatul refuzând să ne vorbească despre ei. Cunoaștem doar că mama a fost decăzută din drepturile părintești de mai mulți ani, acum aflându-se peste hotare. Soarta nu a fost prea generoasă cu familia lui Denis. O bună perioadă au locuit într-un apartament închiriat din Florești, iar mai târziu, Asistența Socială i-a ajutat să-și găsească un teren pentru construcție. Astfel, cu timpul, mătușa băiatului, Nadejda Chiriac, care a lucrat mult timp peste hotare, i-a ajutat să zidească o căsuță.

Despre participarea lui Denis la competiția de trântă nu știa nimeni dintre apropiații săi. Denis s-a înregistrat singur și, arbitrar, a fost ales să lupte cu Cristian, un băiat cu doi ani mai mic, dar cu 20 de kg mai greu. Cu toate că, în cadrul altor competiții sportive, se ține cont de greutatea corporală, de pregătirea sportivă a participantului, trânta națională are alte reguli. Aici sunt repartizați, în funcție de vârstă și luptă, conform tragerii la sorți.

Chiar în prima tură, în urma unui procedeu sportiv, Denis a căzut, iar Cristian, neavând posibilitatea să-și țină echilibrul, s-a răsturnat peste el. Denis și-a pierdut cunoștința, iar în jur toți erau panicați. În șapte minute, potrivit martorilor, pentru că nu era ambulanță, la locul incidentului a venit o asistenta medicală, dar nu a avut cu ce să-l ajute. Peste 20 de minute, a ajuns ambulanța, Denis fiind transportat la spitalul din Florești, unde li s-a spus că „nu au ce să-i facă”, fără a-i da șanse la viață. Mătușa băiatului spune că, în primele săptămâni, Denis era demoralizat, după ce medicul din Florești i-ar fi zis că nu va putea merge vreodată.

Urmărind neputința lui Denis, rudele băiatului i-au rugat pe medicii de la Florești să cheme Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale (SMURD).

„Medicul ne-a zis că asta e doar la televizor, că la noi așa ceva nu-i. Doar că el nu știe că trăim lângă spital și vedem de câte ori vine elicopterul”, mărturisește Nadejda.

Disperate, rudele au fost de acord să cheme cel puțin o simplă ambulanță, care să îi transporte la Chișinău. Când a venit aceasta, rudele au fost informate că băiatul e intransportabil, starea lui fiind gravă. Singura șansă era ca rudele să semneze că își asumă riscul, în cazul în care acesta nu ar supraviețui până la Chișinău.

La Chișinău, Denis a fost dus la Spitalul Clinic Municipal de Urgență, fiind internat cu traumă în regiunea cervicală a coloanei vertebrale. A urmat o intervenție chirurgicală de urgență, după care, timp de două săptămâni, Denis s-a aflat în Secția de reanimare. Și aici, din neatenția personalului medical, băiatul s-a ales cu o infecție, care i-a cauzat febră și o stare instabilă, timp de o lună de zile.

„Noi avem alte probleme… Denis are febră de 4 săptămâni, avem probleme cu vezica urinară. Toate astea se întâmplă din neatenția medicilor de la Spitalul de Urgență. Acum, în loc să lucrăm cu trauma, ca să facem măcar ce e posibil, lecuim altceva și cu greu dăm febra jos”, povestește disperată mătușa lui Denis.

După ce și-a revenit, de la Secţia de reanimare, întrucât este minor, Denis a fost transferat la Institutul Mamei și a Copilului. Întrucât medicii de la Institutul Mamei și a Copilului susțin că infecția i-ar fi fost introdusă la Spitalul de Urgență, am transmis o scrisoare către instituție, solicitând să ni se spună despre ce infecție este vorba. Și până astăzi însă nu am primit vreun răspuns.

Rudele spun că nici după o lună de zile nimeni, dintre cei prezenți, dar nici autoritățile nu s-au interesat de starea lui Denis. În ziua incidentului, apropiații lui Denis au contactat reprezentanții poliției, care au pus vina pe umerii lor.

„Nouă ni s-a spus: „Sunteți vinovați că i-ați dat voie să plece de acasă. Trebuie de vă rupt vouă capurile. El singur e vinovat că a semnat acolo o foaie în care, dacă se întâmplă ceva, nu răspunde nimeni. Foaia trebuia noi să o semnăm, pentru că el este minor”, povestește cu indignare Nadejda.

Femeia spune că poliția le-a spus că vor vedea ce pot face, doar după ce vor fi cunoscute rezultatele expertizei medico-legale. Rudele băiatului cred că nu se va implica nimeni și nimeni nu va fi tras la răspundere, pentru că „acolo îs cumătri, îs neamuri, rude. Cine să răspundă?”.

„Ce pot să facă, dacă acolo toți îs de-ai lor? Floreștiul e mic… Totul se vede ca în palmă: rudă în Primărie, rudă în Consiliu, rudă peste tot”, spune mătușa băiatului.

Contactat de ZdG, șeful Inspectoratului de Poliție Florești, Alexandru Pozdneacov, a declarat că poliția s-a autosesizat în privința acestui caz încă din ziua incidentului (19 mai 2019). Întrebat despre ce s-a întreprins în această situație, șeful Inspectoratului ne-a comunicat că vinovată ar fi victima. Cei de la poliție ne-au mai spus că, la 19 iunie 2019, au trimis documentele la expertiza medico-legală din Soroca. Întrebați cât durează o expertiză medico-legală, am fost informați că poate dura și 3-4 luni.

ZdG a contactat medicul legist din Soroca. Nicolae Rusu ne-a spus că nu a recepționat dosarul unui asemenea caz. Am insistat să aflăm și de la el cât timp durează o expertiză. Medicul ne-a spus că 2-3 zile.

Revenind cu un apel la Poliție, comisarul-șef a spus că actele pentru expertiza medico-legală au fost transmise prin colegul său, Ion Frunză, către spitalul raional, unei oarecare asistente medicale, pe nume Maria, adăugând că rezultatele vor fi gata vineri, 28 iunie.

Luni, 1 iulie, l-am contactat, repetat, pe Alexandru Pozdneacov, acesta ne-a zis că nu a verificat încă dacă a primit expertiza. În scurt timp, a revenit să ne comunice că a primit-o și că urmează să o transmită celor de la urmărire penală, pentru a iniția o anchetă. Potrivit comisarului-șef, procedura ar putea continua câteva săptămâni.

Deși Denis e la evidența Asistenței Sociale, reprezentanții instituției nu și-au manifestat interesul față de situația cu care se confruntă. Mătușa băiatului, Nadejda, povestește că aproape peste o lună de zile, bunica a fost contactată, doar că Asistența Socială nu se interesa despre starea băiatului, dar avea cu totul alte griji.

„Spuneți-mi, vă rog, pe Denis l-o exclus din școală? Dacă da, să-mi aduceți certificatul de la școală, că el primește o mie și ceva de lei și trebuie să-i scoatem”, cam ăsta a fost mesajul instituției.

Mătușa lui Denis s-a arătat supărată pe atitudinea instituției, mai ales că și până la această situație au existat neînțelegeri cu reprezentanții acesteia.

„Asta la dânșii răspundere de Asistență Socială. Când le trebuie darea de seamă, ei vin la mine în casă și încep a mă controla de la veceu până la ceea ce am. Dar acum ei nici măcar nu s-au interesat: copilul e orfan, stă la evidență la ei. Asistența nici nu s-o uitat și nici nu se uită. O fac numai atunci când le trebuie darea de seamă”, mărturisește supărată Nadejda.

Astfel, Ziarul de Gardă a contactat-o pe Ludmila Cobzac, șefa Secţiei Protecţia copilului din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din Florești. Am întrebat-o despre acțiunile, pe care trebuie să le întreprindă Asistența Socială în cazuri excepționale, la care Cobzac a răspuns că ar trebui să se autosesizeze. Respectiv, ne-am asigurat că este la curent cu ceea ce i se întâmplă lui Denis și am întrebat-o despre ce au întreprins în acest caz. Indignată femeia ne-a spus că ne va oferi informații doar dacă îi vom expedia o scrisoare de solicitare a informației și a pus receptorul.

În răspunsul la scrisoare, reprezentanții Asistenței Sociale ne-au asigurat că copilul va beneficia de un ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru procurarea medicamentelor și produselor sanitaro-igienice. De asemenea, în scrisoare este menționat și faptul că Denis beneficiază de indemnizații lunare pentru întreținerea copilului precum și de indemnizație zilnică. Rudele băiatului dezmint informațiile.

Am insistat să aflăm poziția organizatorilor evenimentului, contactându-l pe primarul orașului Florești. Valeriu Ceapă ne-a spus că Primăria Florești nu are vreo tangență cu evenimentul, organizator fiind Consiliul Raional Florești. De altfel, primarul consideră că nimeni nu se face vinovat de acest caz.

Am luat legătura cu Consiliul raional Florești, cu Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport care, potrivit primarului, ar fi responsabilă de organizarea evenimentului. Șefa Direcției, Ina Litra, a refuzat să comenteze situația și ne-a redirecționat la poliție. Pe de altă parte, președintele raionului, Ștefan Paniș, ne-a confirmat că evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional. Acesta a precizat că victimei i-au fost donați 15.000 de lei, pentru tratament și reabilitare.

Întrebat despre cine crede că se face vinovat de incident, Paniș ne-a răspuns retoric: „Da cine se face responsabil de accident? Cum gândiți? Cam cum credeți, cine se face responsabil, dacă erau niște competiții la trânta liberă?” Paniș a mai spus că ar trebui: „undeva, să avem în vedere că trebuie de interzis mai multe…”

La insistența președintelui de raion, Litra a acceptat să vorbească cu noi: „da, m-a prevenit președintele că mă sunați”. Aceasta a confirmat că Direcția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Florești a organizat evenimentul de inaugurare a Sezonului Sportiv. Mai mult, aceasta a spus că este o tradiție în a organiza Ziua Sportivului, an de an, în a treia sâmbătă de mai.

Potrivit acesteia, lupta s-ar fi desfășurat după un regulamentul stabilit printr-un demers al instituției. Potrivit documentului, pentru lupta națională „Trânta”, participanții au fost repartizați după categorii de vârstă, și nu după greutatea corporală. Litra spune că este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. „Mă simt prost, profesorii se simt prost”, susține Litra.

Am insistat să vedem regulamentul de desfășurare a competiției la trântă. Funcționara a ezitat câteva zile, după care a trimis demersul Consiliului, prin care se aproba organizarea evenimentului. Despre regulament, Litra a zis să-l căutăm on-line, dându-ne de înțeles că nu-l are.

Întrebată, dacă participanții au prezentat vreun aviz medical, Litra ne-a vorbit despre declaraţia pe proprie răspundere, pe care au semnat-o participanții.

„Noi de obicei, permanent, prevedem cazurile acestea. Mă rog, se mai întâmplă. Fiecare copil a semnat pe o filă, de sine stătător, că răspunde personal pentru viața sa”, a declarat Litra.

Amintindu-i că Denis e minor, Litra a replicat: „Domnișoară, sunt copii și de 13 ani, și de 11 ani. Înțeleg că-s copii, dar au participat. E un caz ieșit din comun”.

Șefa Direcției consideră și ea că nimeni nu se face vinovat de acest caz. A fost „un «несчастный случай»”, întâmplat din cauza „unei proceduri de lupte, executate incorect”. Ea ne-a sugerat să vorbim cu arbitrul, despre cele întâmplate.

Eugen Petrache, președintele Federației de Grappling, susține că, potrivit regulamentelor luptelor sportive, prezența ambulanței e obligatorie, la locul desfășurării luptelor, excepție fiind cazurile, în care spitalul e în apropiere imediată. La deschiderea Sezonului Sportiv din Florești, în apropiere, nu era nici ambulanță, nici spital. Litra explică că: „ambulanța, de obicei, spune că, dacă e nevoie, vine de urgență. Ca să vină ambulanța, să stea o zi întreagă, ea trebuie achitată. O oră de ambulanță costă 2800 de lei”, asigurându-ne că, la orice eveniment, la orice activitate sportivă, e prezent medicul.

Întrebată despre cine a arbitrat lupta, Litra a zis că: „Toți arbitrii, care au participat la eveniment, sunt profesori. De Trânta Națională a fost responsabil Iurie Bogdan, Antrenor Emerit la lupta greco-romană și profesor la Școala Sportivă din Florești. Celălalt, Boris Mihalachi, este profesor de educație fizică la școala „Mihai Eminescu” din Florești”, a declarat șefa Direcției.

Directoarea Școlii Sportive, Raisa Bogdan, spune că arbitrul competiției la trântă este absolvent al școlii sportive, Daniel Bostan, student la Colegiul Sportiv, anul I. Daniel are 19 ani și își dorește să ajungă profesor de sport. Întrebându-l, dacă ar fi putut anticipa acest incident, băiatul ne-a spus că nici nu a reușit să își dea seama. El afirmă că Denis Chiriac, din start, ar fi început greșit executarea trucului. De la Daniel Bostan am aflat că arbitru a fost Boris Mihalachi, cel care a și înregistrat participanții la trântă. Contactat de ZdG, profesorul nu a vrut să comenteze.

Iurie Bogdan, Profesorul Emerit, despre care vorbea Litra, a declarat că el a fost doar arbitru de rezervă și că, din punctul său de vedere, Denis este vinovat de incident, pentru că nu ar fi executat corect trucul. Întrebat despre regulament, acesta a spus că nu există regulamente. Cât despre ambulanță, profesorul spune că și el a fost mirat de lipsa serviciului medical la competiție.

Cazul lui Denis Chiriac trezește mai multe semne de întrebare. Minor fiind, a avut sau nu dreptul să participe la competiție fără acordul tutorelui? Este sau nu legal ca băiatul să semneze declarația pe propria răspundere? Este sau nu valabilă o astfel de declarație? Scutește sau nu de răspundere autoritățile? De ce totuși ambulanța nu era prezentă la fața locului?

Maia Bănărescu, Avocata Poporului pentru Drepturile Copilului, susține că este un caz delicat și că trebuie investigat. Avocata spune că potrivit normelor generale, copilului trebuia să i se asigure securitatea și să primească instruire, iar adulții trebuiau să fie informați despre participarea acestuia la competiție. Oficiul Avocatului Poporului s-a autosesizat, pentru a identifica cine poartă responsabilitate pentru cele întâmplate.

Deocamdată, starea lui Denis Chiriac este gravă. Băiatul poate mișca doar capul și mâinile, cu excepția degetelor, iar din cauza fracturii, de la zona cervicală în jos, nu poate mișca nimic. Atât Denis, cât și rudele sale sunt disperate: „Are nevoie de mult ajutor”.

„De aproape două luni, 24 din 24 de ore stăm lângă el. Are nevoie de apă mereu, că e cald. Picioarele, ca să nu amorțească, au nevoie de masaj. Ne bucurăm că vorbește, că poate mesteca și înghiți singur”, povestește, printre lacrimi, mătușa băiatului.

Rudele spun că Denis are nevoie de o bună reabilitare. Cu el trebuie să se muncească mult, ca „să putem trezi nervul și să învățăm, din nou, a face primii pași”. Despre reabilitare, medicii nu îi pot da o garanție, spun că totul depinde de voința și de munca lui.

De o lună, Denis e internat la Institutul Mamei și Copilului, iar după externare medicii vor să-l trimită la spitalul din Florești. Rudele sunt îngrozite de această perspectivă: „La Florești, deja se vorbește că el e mort, că demult l-am îngropat”. Nadejda Chiriac spune că acolo nu are nici o șansă să îl trateze, deoarece nu există specialiști, care l-ar putea ajuta.

„Acolo eu nu o să-l vindec. Va ajunge sigur în „calească”. După comportamentul brutal al medicilor de acolo, nu vreau să-l duc la Florești. Acolo o să-l distrugă”, spune femeia.

Și acasă nu-l poate duce, pentru că bunica e bătrână și nu s-ar descurca, iar Nadejda, zice chiar ea, trebuie să muncească, pentru că au nevoie de bani mai tare ca oricând.

„Mă frige inima, când îl văd atât de neputincios, când el nu poate să se ajute singur pe el. El nu poate bea singur o gură de apă. Eu vreau să-l ajut, să-i găsesc un medic bun, ca să se ocupe de el. Sper, cu ajutorul Domnului și al oamenilor să-l punem pe picioare. Vreau ca cei care au organizat competiția să răspundă. Măcar să fi sunat, să arate că nu le este indiferent cazul. Ei dorm liniștit și nu îi doare capul”, spune Nadejda.

Chiar și după acest incident tragic, primarul de Florești, Valeriu Ceapa, la distanță de două săptămâni de la tragedie, a organizat un eveniment asemănător. Potrivit reprezentanților Consiliului Raional, n-au prea fost doritori de a participa. Întrebat despre regulamentul de desfășurare a competiției, primarul nu a știut ce să ne răspundă.

L-am contactat pe președintele Federației de Trântă, Sergiu Busuioc, pentru a afla care sunt normele, de care ar trebui să se ghideze organizatorii acestor lupte, dar, deocamdată, nu avem un răspuns.

Acest caz nu este singurul de acest fel din R. Moldova. În 2013, un tânăr de 29 de ani, din satul Șerpeni, s-a stins din viață în timpul competiției de trântă.