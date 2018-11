Reporter de Gardă: „Am ales pân-am cules”… democraţia cu Marina Tauber

„Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor de organizare şi desfăşurare a alegerilor”, spune preambulul Codului Electoral al R. Moldova din 1997. Alegerile reprezintă o premisă şi un atribut obligatoriu al democraţiei, o prezintă studiul „Procesul electoral în R. Moldova: realităţi, tendinţe şi perspective”, din anul 2014. Dar ce se întâmplă când poporul alege puterea în stat fără a cunoaşte candidaţii?

În 2015, Ilan Şor a fost ales primar de Orhei din primul tur de scrutin cu 61,97 la sută din sufragii. În 2018, vicepreşedinta Partidului Şor a devenit primară în satul Jora de Mijloc. Numele ambilor primari se regăsesc în rapoartele de investigare a furtului miliardului.

În acest context, Reporter de Gardă a realizat un video pamflet, „Am ales pân-am cules”. În rolul principal al secvenţei descoperim un actor care o imită pe Marina Tauber, primara comunei Jora de Mjloc, şi abordează problema alegerilor şi cât de bine cetăţenii cunosc candidaţii, precum şi planurile lor de administrare a localităţilor.

Marina Tauber, alegătorii şi Şora de Jos-Mijloc-Sus

–Vă rog să ne scuzaţi, la noi e Şora de Mijloc, dar nu Şora de Jos, strigă trei vârstnice care au votat-o pe Marina Tauber, roluri jucate de actriţele Eugenia Butnaru, Elena Râbceac şi Valentina Ghiţac.

–Ba nu. La voi acum chiar că e Şora de Jos. Iar eu vă voi ajuta să deveniţi nu doar Şora de Mijloc, ci chiar cea mai de Sus Şoră din lume, le răspunde Marina Tauber, rol interpretat de actorul Sergiu Voloc.

–Interesant. Cum asta? Când va fi asta? – o întreabă femeile pe noua primară.

–Vom începe chiar de azi. Toate regulile în satul nostru sunt obligatorii. În primul rând, toate femeile trebuie să arate aşa (o fotografie cu Marina Tauber). Trebuie să arăte minunat. Trebuie să vă cântărim pe toate, să slăbiţi, să vă vopsiţi părul şi încă să nu mâncaţi mămăligă…

–Asta cum? Soţul meu nu-mi va permite să ies în aşa hal, răspunde o alegătoare.

–Pentru bărbaţi tot sunt reguli noi. În genere, toţi bărbaţii trebuie să arate aşa: (o fotografie cu Ilan Şor) cu ceasuri şi Mercedesuri scumpe şi îngrijite.

–Dar Mercedesuri pentru ce? Dumnezeu să ne ferească. Păi, la noi sunt doar bătrâni. Ce treabă au blondele? – se întreabă, crucindu-se, bătrânele.

–La revedere. Cui nu-i place poate să plece afară. Afară!

–Dar aceasta e Şora noastră! – spun într-o voce femeile.

–A fost a voastră – a devenit a noastră! Acum eu sunt aici stăpână şi toţi şorenii, în genere, sunt ai mei.

–A fost a voastră – a devenit a noastră? Iată aşa şi miliardul l-au furat. Corect. Banii noştri şi i-au asumat, – îi răspund în replică doamnele, deranjate de aroganţa primarei.

–Gata, gata. La revedere. Nu vă place? Afară! Afară din sat! Plecaţi în Europa voastră, este ultima replică a primarei.

Video-ul se încheie cu un mesaj în care alegătorii sunt îndemnaţi să verifice cazierul de integritate al candidatului, cine sunt ei, ce standarde au şi care sunt planurile lor de administrare.

Cine este „eroina” video-ului Reporter de Gardă

Marina Tauber a devenit primară la Jora de Mijloc, raionul Orhei, în urma alegerilor anticipate din 20 mai, curent, şi va conduce localitatea până în 2019, când vor fi organizate alegerile locale ordinare. Tauber a acumulat 1 048 de voturi sau 61% din sufragii, care au determinat victoria la funcţia de primar din primul tur.

La scurt timp, primara de la Jora de Mijloc a fost acuzată de liderii partidului PAS că ar fi cheltuit surse nedeclarate oficial în cadrul campaniei electorale din luna mai, curent.

„Încălcarea de bază se referă la faptul că, deşi plafonul maxim de cheltuieli stabilit pentru alegerile din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, a fost de 93 504 lei, Partidul Şor a cheltuit, conform estimărilor Promo-Lex, cel puţin 294 505 lei, adică cu peste 200 de mii de lei mai mult decât suma maximă prevăzută potrivit legii. Şi asta fără a lua în calcul coruperea alegătorilor din ziua votării, transportarea organizată a acestora, filmarea ilegală a scrutinului, dronele care au survolat cerul Jorei de Mijloc în ziua alegerilor, precum şi alte încălcări grave”.

Contestaţiile înaintate de lidera PAS, Maia Sandu, privind încălcările înregistrate în acest scrutin, legate de depăşirea plafonului maxim de cheltuieli de către Partidul Şor, au fost respinse atât instanţa de fond de la Orhei, cât şi Curtea de Apel Chişinău, au menţinut validarea alegerilor din Jora de Mijloc. Iar la 28 mai, curent, Marina Tauber a ieşit în faţa Curţii de Apel Chişinău să anunţe că alegerile au fost validate.

Chiar dacă a furat, dar face ceva şi pentru lume…

ZdG a fost în comuna Jora de Mijloc, la scurt timp după ce Marina Tauber a câştigat alegerile, a discutat cu alegătorii noii primare şi a încercat să înţeleagă dacă ei cunosc cine este candidatul electoral pentru care şi-au dat votul şi dacă are aptitudini de administraţie publică.

„Aşa, mi se pare că e o femeie deşteaptă (Marina Tauber, n.r.) şi lumea toată în sat a susţinut-o. Toţi locuitorii de rând sunt de partea ei, din câte ştiu. Sunt convinsă că va face ceva – e tânără, are energie. Mai ales, sunt convinsă pentru că ea e din Partidul lui Şor, prima primăriţă din raion şi din republică. Noi am ales-o pentru un an, şi cred că în acest timp ea va vrea să arate lumii, la toată Moldova, că poate face ceva. (…) Eu sunt de părere că chiar dacă, cum spun, a furat miliardul (Ilan Şor, n.r.), că naiba ştie ce… chiar dacă l-a furat, face ceva şi pentru lume, dar alţii care fură chiar nu mai fac nimic. Numai pentru dânşii. Dna Marina am văzut că are studii, mi-a făcut impresia unei femei deştepte”, ne-a destăinuit, spre exemplu, Angela Savin.

Tauber – tenis – Kroll

Anterior, Tauber a deţinut funcţia de preşedintă a Federaţiei de Tenis din R. Moldova. Pe parcursul şedinţelor de judecată în „dosarul Şor”, Marina Tauber a fost foarte activă, chemând în repetate rânduri oamenii la protest pentru susţinerea primarului de Orhei. Totodată, Tauber figurează în Raportul Kroll 1. Ea este menţionată ca fiind unul dintre beneficiarii banilor „dispăruţi” din cele trei bănci la sfârşit de 2014. Banii furaţi urmează a fi restituiţi de cetăţeni timp de 25 de ani.