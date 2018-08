(VIDEO) Mamele vs. diagnozele false de pneumonii din spitale

Mai multe mame care se plâng atât de diagnoze false de pneumonii, cât şi de atitudinea medicilor din unele spitale din R. Moldova, au protestat luni, 13 august, în faţa Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS). Mamele au cerut să fie oprită administrarea abuzivă a antibioticelor şi şi-au exprimat dezacordul în legătură cu rezultatele anchetei iniţiate de MSMPS privind diagnosticarea greşită cu pneumonie şi administrarea abuzivă a antibioticelor.

Protestul a avut loc în contextul în care, la început de iulie, medicul pediatru Mihai Stratulat critica dur sistemul de sănătate din R. Moldova şi acuza câteva instituţii medicale din Chişinău că ar pune diagnoze greşite copiilor şi i-ar spitaliza doar pentru ca instituţiile să obţină mai mulţi bani de la stat.

„Nu cred că micuţii trebuie să sufere în aşa hal”

Veronica Codrean este una dintre mămicile venite la protestul din faţa Ministerului. Ea spune că, din proprie experienţă, ştie ce înseamnă un diagnostic greşit.

„Era prima lună de viaţă a copilului. Eu, tânără mămică, nu prea ştiam ce se întâmplă. Copilul avea puţin probleme la năsuc, mie îmi părea că respiră greu. Mai târziu, medicii mi-au spus că la copil canalele sunt înguste şi mucozităţile încurcă la respiraţie. Am chemat ambulanţa, ne-au dus la spital şi din prima adresare, ne-au speriat. Copilul a fost internat în secţie fără vreo analiză şi imediat au început tratament cu antibiotice”, îşi aminteşte Veronica.

Ea spune că deja înţelege că acea decizie a fost greşită, atunci, însă, din neştiinţă, a acceptat-o. Până la urmă, au făcut tratament câteva zile, iar apoi ea şi fetiţa, Emilia, au fost externate.

„Tratamentul nu a avut niciun efect. Deci, din spital am ieşit cu o viroză puternică, fiindcă fusesem internaţi de rând cu alţi copii bolnavi. Ulterior, am primit tratament acasă, în urma tratamentului cu antibiotic, care nu era necesar. Până la urmă, am descoperit alt medic, care ne ajută până azi”, spune Veronica Codrean.

Femeia susţine că a venit să protesteze pentru că nu le poate ierta medicilor cum s-au comportat atunci. „O ţineam în braţe, ei îi puneau injecţii, iar noi plângeam împreună. Pentru mine a fost o traumă puternică. Eu nu cred că cei mici trebuie să sufere în aşa hal. Noi ne-am internat vineri, iar ei abia luni au luat analize şi au spus că nu are pneumonie. Păi, atunci de ce au început tratamentul cu antibiotic de vineri seara? M-au speriat foarte tare, mi-au spus că nu sunt o mamă responsabilă”, îşi aminteşte Veronica, care acum o ţine în braţe pe Emilia, de 2 ani şi 8 luni, perfect sănătoasă.

„Fără analize, fără nimic, am fost diagnosticaţi cu pneumonie bilaterală”

Diana Sopivnic este o altă mămică venită să protesteze. Ea afirmă că a trecut prin două situaţii de diagnosticare incorectă.

„Al doilea copil a fost diagnosticat din a doua zi de la naştere cu pneumonie bilaterală. De la maternitate am fost transferaţi la spital şi, timp de 10 zile, copilul a primit antibiotic intramuscular. După 10 zile, am mers să mai facem verificări, am mai dat analize şi s-a depistat că, de fapt, copilul nu a avut pneumonie bilaterală. Al doilea caz a fost la şase luni, când a avut o traheită şi tot fără analize, fără nimic, am fost diagnosticaţi cu pneumonie bilaterală. Au scris pe hârtie că asta-i diagnoza, deja pregăteau antibioticul, cateterele, dar noi am refuzat să fim spitalizaţi”, spune Diana.

Ea adaugă că, atunci când a auzit că vrea să refuze spitalizarea, unul dintre medici i-a replicat că dacă moare copilul, va ajunge la închisoarea de la Rusca. „În final, am semnat că nu vrem spitalizarea, am mers dimineaţa şi am făcut o radiografie în altă parte, am făcut investigaţii, analize de sânge şi s-a adeverit că copilul avea o traheită şi o tuse obstructivă care puteau să se amelioreze cu nişte inhalaţii simple”, conchide tânăra.

„Am ajuns în momentul în care a trebuit să dau mită, ca să fiu lăsată în pace”

Şi Alicia Valcov se plânge de atitudinea medicilor din spitalul în care a fost internată cu primul său copil. „Eu, ca mamă, am fost hărţuită şi s-a strigat zilnic la mine, până am ajuns în momentul în care a trebuit să dau mită, ca să fiu lăsată în pace. Îmi asum cele spuse, ăsta este adevărul. Am ieşit din spital şi mie nu mi s-a dat istoria copilului. De asemenea, nu mi s-a comunicat ce tratament i se administra, doar mi s-a spus că e în stare gravă şi că, de fapt, asta este, sigur, vina mamei, ca întotdeauna”, povesteşte Alicia. Ea afirmă că mamele au parte de un tratament urât din partea medicilor şi că, probabil, medicii nu şi-ar permite această atitudine faţă de tătici. Totodată, îşi aminteşte cum a fost externată cu copilul şi i s-a spus doar că are pneumonie, când era o bronşită.

„Abia de puţin timp, mămicile au început să se intereseze în profunzime care este protocolul, care sunt simptomele atunci când un copil are pneumonie. Deseori, se întâmplă că copiii nu au nici febră, au doar tuse şi poate fi vorba de o bronşită. Dar li se dă antibiotic, li se spune că au pneumonie şi acest lucru se repetă de câteva ori pe an. Sunt sute de mămici care au relatat aceste istorii online, dar se pare că MSMPS a decis că în sistemul pediatric totul este bine”, conchide Alicia.

După discuţiile mamelor cu reprezentanţii MSPMS, secretarul de stat, Rodica Scutelnic, a declarat că se va lucra la capitolul comunicare. „Acest domeniu, pediatria, necesită o abordare mai specială şi din acest motiv ne-am propus ca reprezentanţii grupului de mămici să fie parte a grupului de lucru care va revizui protocoalele clinice naţionale şi standardele medicale, în special componenta comunicare”, a menţionat Scutelnic.

S-a mai decis că urmează prezentarea unor cazuri concrete de diagnosticare cu pneumonii false, pentru a fi reevaluate de Comisie. Totodată, va fi creată o platformă de întrebări şi răspunsuri în cadrul Spitalului municipal nr.1.