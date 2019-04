Francezii sărbătoresc sosirea primăverii la 20 martie. Adică echinocțiul de primăvară, echinocțiul de toamnă, solstițiul de vară și solstițiul de iarnă, fiecare marchează un nou sezon. Însă chiar dacă ne aflăm printre datini și tradiții străine, nimic nu ne împiedică să celebrăm obiceiurile moștenite de la străbuni. Unul dintre frumoasele noastre obiceiuri este confecționarea și prinderea la piept a mărțișorului.

În acest an, mi-am zis să le prezint colegilor și prietenilor mei francezi faimosul nostru „Mărțișor”. În cadrul atelierelor pe care le organizez cu copiii, le-am propus acestora să-l confecționăm din fire de ață sub formă de băiețel și fetiță. Le-am povestit legenda și le-au prins la piept. Văzându-i atât de entuziasmați, le-am propus părinților să meargă împreună cu copiii la spectacolul de marionete al Victoriei Ștefaniuc, „Le Dragon et le port-bonheur Moldave” („Dragonul și talismanul moldovenesc”). Zis și făcut.

După spectacol, copiii nu-și dădeau rând la povestit impresiile și purtau cu mândrie mărțișoarele.

Cu adevărat, „Mărțișorul” a fost vedetă la Paris toată luna martie. Un lanț de evenimente s-au tot perindat pentru a omagia acest simbol al renașterii.

Institutul Cultural Român a organizat pe 27 și 28 februarie, ateliere de confecționare a mărțișoarelor pentru toate vârstele, precum și un târg de mărțișoare. La eveniment a fost prezentă și Lea Chirinciuc cu expoziția de mărțișoare de la „Galerie Moldave”. Lea a precizat că o parte din mărțișoare vin de la meșterii populari de acasă, care au ținut să împartă importanța acestui simbol al renașterii și cu cei din afara țării. O altă parte de mărțișoare a venit de la Asociația „Diaconia”. În acest an, mărțișoarele confecționate de cei de la „Diaconia” au devenit un simbol al solidarității și generozității. Acestea au fost realizate în susținerea celor 6 adolescente orfane din cadrul proiectului „Spre Independență”.

Am apreciat că, deseori, se făceau chiar cozi la vitrinele cu mărțișoare. Ai noștri veneau să cumpere mărțișoare parfumate cu dor de casă.

La 1 martie, delegațiile Ambasadei R. Moldova în Franța, împreună cu reprezentații celorlalte țări care au în tradițiile lor populare Mărțișorul, precum România, Bulgaria și Macedonia de Nord, au organizat la sediul UNESCO un eveniment prin care au fost prezentate și promovate practicile culturale zilei de 1 martie, „Mărțișorul” făcând parte din Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. În cadrul acestui eveniment, reprezentanții corpului diplomatic acreditat pe lângă UNESCO, funcționarii organizației și cei invitați au primit în dar câte un mărțișor. În acest context, două grupuri de dansatori din Republica Moldova și din Bulgaria, au prezentat publicului dansuri populare tradiționale.

„Mărțișor” a fost vedetă și la 23 martie, în cadrul seratei organizate de reprezentanții R. Moldova la cea de-a III-a ediție a Weekend-ului francofoniei, desfășurat la Yebles (un orășel din apropierea regiunii pariziene). Asociația „Inter -Art”, condusă de Elena Chavenne, și asociația „Casa Mare”, condusă de Svetlana Postolachi, Ambasada R. Moldova în Franța, au avut grijă ca cei peste o sută de oaspeți de mai multe origini, să afle legenda „Mărțișorului” și să-l prindă la piept.

În cadrul seratei oaspeții au avut posibilitatea să guste din vinurile alese aduse de acasă de către „Galerie Moldave”, să se delecteze cu dulciuri și mezeluri prezente prin magazinul moldovenesc „Codru”, de la Paris, iar gospodinele iscusite au venit cu plăcinte, sarmale și colaci. O echipă frumoasă de dansatori i-a prins pe toți în hore.

Chiar eram mândră când vedeam pe stradă sau în transportul public oameni care purtau mărțișoare. Îmi ziceam în sinea mea: Ce frumos! Aceștia-s de-ai noștri!

Ecaterina Țurcan Hacina, Franța