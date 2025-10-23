PCRM a refuzat să participe la consultațiile inițiate de Maia Sandu pentru desemnarea candidaturii premierului

Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) a refuzat să participe la seria de consultări cu fracțiunile parlamentare, anunțate de președinție, pentu desemnarea prim-ministrului R. Moldova. Într-un comunicat publicat joi, 23 octombrie, formațiunea a argumentat că „lipsa de respect față de Constituție, lege, deputați și alegători, precum și legitimitatea îndoielnică a Maiei Sandu în calitate de șef al statului nu permit fracțiunii PCRM să participe la acest eveniment”.

Potrivit comunicatului, primul motiv este faptul că candidatura presupusă pentru funcția de prim-ministru, „contrar Constituției și bunului simț”, a fost anunțată și mediatizată pe scară largă, inclusiv de către Sandu însăși, înainte de aprobarea oficială a noii componențe a Parlamentului și cu mult înainte de formarea fracțiunilor parlamentare cu care președinta are obligația de a se „consulta”.

„Așadar, decizia privind candidatura doamnei Sandu, sau mai degrabă a protectorilor ei, a fost luată deja atunci, iar viitoarele consultări au devenit formale și inutile”, consideră comuniștii.

În al doilea rând, după cum se arată în comunicat, forma invitației adresate fracțiunilor la aceste consultări și condițiile întâlnirii constituie „o batjocură evidentă la adresa reprezentanților poporului, reflectând aroganța și lipsa de tact a doamnei Sandu”.

„Așa-numita „invitație” este semnată de secretarul de stat adjunct, un funcționar de rangul al doilea din aparatul prezidențial. Este ciudat că șeful statului nu are timp să semneze personal un document important din punct de vedere al procedurilor instituționale. În plus, locul de întâlnire este stabilit la Administrația Prezidențială, deși, în mod tradițional, președinții vin la consultări cu deputații și fracțiunile în Parlament”, consideră reprezentanții PCRM.

Totodată, PCRM consideră că legitimitatea Sandu în calitate de șef al statului, garant al Constituției și al autorității morale, este discutabilă, întrucât a pierdut alegerile pe teritoriul țării.

Președinta Maia Sandu a inițiat joi, 23 octombrie, seria de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a desemna un candidat la funcția de premier.