Nouă proiecte din cadrul „La un LOC” vor fi lansate în mai multe localități din R. Moldova        

Vă amintiți, în martie, 2025, ZdG scria că Asociația Laolaltă lansează un nou proiect, „La un LOC”, prin intermediul căruia mai multe echipe locale urmau să beneficieze de sprijin pentru amenajarea unor spații comunitare – accesibile, incluzive și prietenoase pentru toți. Nouă candidați din diferite localități ale R. Moldova au beneficiat de granturi acordate de Laolaltă cu suportul Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

Echipa Laolaltă și-a propus ca, prin intermediul acestei activități, „de la nord la sud, din sate mici și orașe de raion, oamenii să redescopere puterea colaborării și a implicării locale, transformând spațiile uitate în locuri vii, în care oamenii se pot întâlni, învăța și construi împreună comunități mai puternice”.

Echipa Laolaltă a efectuat vizite de monitorizare la mai mulți beneficiari ai proiectelor care muncesc pentru a deschide noi spații comunitare, care ar fi accesibile, incluzive și prietenoase pentru toți.

Claca de la Trifești, Rezina

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline” și-a propus să transforme o clădire veche, din preajma primăriei și a bibliotecii publice, într-un centru comunitar accesibil și incluziv.

Prin 1963, acest spațiu era sediul colhozului din localitate. „Trei coline”, cu suportul Laolaltă, îl va reabilita și va inaugura un loc destinat studiilor non-formale, socializării și implicării civice pentru toți locuitorii satului.

Renovările inițiate presupun reparații ale pereților și tavanelor, schimbarea pardoselii și a ușilor interioare, dotarea cu mobilier și, în final, crearea unui spațiu primitor și funcțional pentru comunitate.

Doina Pantaz, directoarea „Trei coline”, susține că, prin această inițiativă, încearcă să reabiliteze clăcile – activități în cadrul cărora membrii comunității pot munci alături pentru a crea un bun comun. Aceste inițiative, potrivit Doinei Pantaz, sunt foarte importante în condițiile în care mulți sunt obișnuiți să aibă grijă doar de grădina lor.

Noul centru va oferi locuitorilor din Trifești un cadru prietenos pentru activități culturale, educaționale și civice, contribuind la coeziunea socială și la revitalizarea spiritului comunitar.

La Dănceni, Ialoveni, acasă la Andrei Vartic

În cadrul proiectului valorificat de echipa Bibliotecii din localitate, spațiul instituției va fi modernizat și dotat cu mobilier, echipamente IT și iluminat eficient, devenind un centru cultural și educațional deschis copiilor, tinerilor și seniorilor. Biblioteca Publica „Andrei Vartic” din Danceni, Ialoveni, este situată în aripa de vest a Gimnaziului „Alexandrina Rusu” și e un spațiu iubit de comuni tate, dar care are nevoie urgentă de modernizare. Potrivit arianei Ursu, prin intermediul proiectului „La un LOC”, aceasta va fi transformată într-un spațiu cultural și educațional prietenos și accesibil pentru toți locuitorii – copii, tineri, părinți și persoane în etate, indiferent de vârstă, etnie sau statut social.

În cadrul proiectului, vor fi reparate podelele, pereții și tavanul, vor fi modernizate instalațiile electrice și iluminatul. Spațiul va fi dotat cu mobilier confortabil și echipamente IT. Noua bibliotecă va deveni un punct de întâlnire pentru întreaga comunitate, loc destinat educației, culturii și implicării civice.

La Costuleni, Ungheni, proiectul este implementat de Asociația Băștinașilor

Asociația Băștinașilor din Costuleni reabilitează o încăpere din Casa de Cultură, care va găzdui un centru comunitar dedicat tinerilor, femeilor și persoanelor în etate. După inaugurare, aici vor fi organizate activități educaționale, culturale și civice, menite să reducă izolarea socială și să fortifice spiritul comunitar.

Încăperea de la parter, cu intrare directă din exterior, se află într-o stare precară. Prin intermediul proiectului „La un LOC”, aceasta este transformată într-un centru comunitar accesibil pentru toți locuitorii: tineri, femei, persoane în etate. Aici vor fi promovate incluziunea socială, participarea civică, activitățile educaționale și culturale.

Grantul obținut în cadrul proiectului „La un LOC” permite efectuarea reparației capitale ale pereților interiori, finisarea tavanelor, înlocuirea pardoselii cu materiale durabile, schimbarea ușii de la intrare și reparația ferestrelor, modernizarea instalației electrice și montarea corpurilor de iluminat eficiente energetic, racordarea la apă și canalizare, dotarea cu mobilier adaptat activităților diverse, adaptarea spațiului pentru accesul tuturor, astfel încât noul centru comunitar să devină un loc sigur și prietenos pentru întreaga comunitate.

Frăția Teleneștenilor de Pretutindeni – cu gândul la vârstnicii de la baștina lor

În cadrul proiectului „La un LOC”, Frăția Teleneștenilor de Pretutindeni creează un centru de zi pentru persoanele vârstnice, spațiu în care seniorii vor putea participa la activități culturale, sociale și recreative. Lucrările includ modernizarea unui spațiu de 42 m² din incinta Centrului de Cultură.

Lucrările de reabilitare pentru care a fost acordat grantul includ modernizarea tavanului, refacerea pardoselilor, renovarea pereților interiori.

Frăția Teleneștenilor de Pretutindeni își propune ca, pe viitor, activitatea noului centru să contribuie la reducerea izolării persoanelor în etate și la consolidarea coeziunii sociale în comunitatea din Telenești.

La Bulboaca, Anenii Noi – un proiect pentru mame cu bebeluși

„Din Dragoste” este o asociație obștească din Bulboaca, Anenii-Noi. Proiectul implementat de această asociație presupune amenajează unui centru de dezvoltare timpurie pentru copii și a unui spațiu de relaxare pentru mamele lor. Mama Cafe se va deschide în incinta Liceului Teoretic „Andrei Straistă”, ocupând un spațiu de 74 m², care în prezent este renovat, dotat cu grup sanitar nou, mobilier modern și echipamente educaționale. Proiectul este realizat în parteneriat cu liceul, primăria și antreprenorii din sat.

Anastasia Crețu, inițiatoarea proiectului, afirmă că Mama Cafe va deveni în scurt timp un loc loc de reconectare pentru maele cu bebeluși, dar și un Centru de dezvoltare timpurie pentru copii. În fiecare lună, de acest spațiu vor putea beneficia peste 300 de persoane.

O bibliotecă modernă la Trebujeni, Orhei

La Gimnaziul Trebujeni va fi deschisă o bibliotecă modernă și inclusivă, după ce o echipă locală a decis să reabiliteze un spațiu vechi, moștenit din perioada sovietică. După reabilitare, acest spațiu va deveni gazda unor întâlniri pentru întreaga comunitate. Aici vor avea loc cluburi de lectură, ateliere creative, proiecții de film, activități digitale pentru copii și adolescenți, întâlniri intergeneraționale, ateliere artistice și expoziții despre cultura locală.

Acest lucru a devenit posibil după ce o echipă de entuziaști din Trebujeni, care a obținut un grant de 10.000 USD în cadrul proiectului „La un LOC”, identificând și resurse locale, au demarat lucrările de renovare pentru a răspunde nevoilor copiilor și comunității.

În aceste zile, echipa locală desfășoară lucrări de renovare a pereților, de înlocuire a pardoselii, schimbă geamurile și ușa de acces. Urmează lucrări de mobilare modernă și ergonomică, dar și activități de extindere a fondului de carte și de dotare cu echipamente interactive. Potrivit Cristinei Gandrabur, lideră locală, acest spațiu va de veni inclusiv un loc în care elevii vor putea munci asupra temelor și a proiectelor educaționale.

Proiectul este susținut de Primăria Trebujeni, Consiliul Raional Orhei și de comunitate: cadrele didactice, elevii, părinții, absolvenți și voluntarii din localitate.

„Căușeni HUB” – preocupat de comunicarea între generații

AO „Căușeni HUB” creează un spațiu comunitar intergenerațional, unde tinerii și persoanele vârstnice se pot întâlni, socializa și învăța împreună. Lucrările de renovare includ reparații interioare, adaptări pentru accesibilitate și amenajări cu mobilier prietenos.

Noua sală va găzdui ateliere, seri tematice și activități comune pentru beneficiarii Spălătoriei Sociale „Solidaritate” și ai Centrului de Tineret.

Centrul de Resurse „Căușeni HUB”, deschis în 2023, este o organizație de tineret care oferă oportunități de dezvoltare prin educație non-formală și implicare comunitară.

Doina Vârlan, una dintre inițiatoarele proiectului, susține că și în continuare, doar că în condiții mai bune, va fi promovată incluziunea socială, implicarea civică și dialogul intergenerațional.

Spațiul comunitar, unde tinerii și vârstnicii vor putea socializa, este creat cu sprijin financiar din proiectul „La un LOC”. Renovările presupun reparații interioare și lucrări la rețeaua electrică, adaptare pentru accesul persoanelor cu dizabilități, dotare cu mobilier nou și alte amenajări prietenoase.

La Palanca, Ștefan Vodă – un spațiu multifuncțional pentru toți locuitorii satului

Un spațiu multifuncțional pentru toate vârstele – cu zone de relaxare, locuri de joacă, cabinet de consiliere și dotări audio-video, va fi deschis în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Asociația Icar-Dedal a decis să transforme o sală din interiorul gimnaziului din localitate într-un spațiu în care vor fi organizate activități educaționale, artizanale, întâlniri intergeneraționale și programe de sprijin social. Acest spațiu va fi accesibil persoanelor de orice vârstă și cu interese diferite din localitate.

„Persoane de toate vârstele vor putea să se întâlnească, să învețe și să se susțină reciproc”, își propun organizatorii.

Pentru asta, echipa Icar-Dedal, în colaborare cu un studio de design, transformă sala într-un spațiu multifuncțional, adaptat pentru orice vârste, nevoi și interese: zone de relaxare cu mobilier confortabil, locuri sigure de joacă pentru copii, cabinet de consiliere psihologică și suport social, dotări audio-video moderne pentru activități educaționale și culturale.

Lucrările de renovare presupun reabilitarea pereților și a pardoselei, modernizarea instalațiilor electrice, dotarea cu mobilier și echipamente electronice și adaptări pentru accesibilitate.

După inaugurare, aici se vor desfășura activități educaționale, artistice și artizanale pentru copii, tineri și vârstnici, evenimente comunitare, repetiții săptămânale ale corului „Țărăncuța”, programe de consiliere și sprijin social pentru cei aflați în situații vulnerabile. Proiectul e susținut de Gimnaziul Palanca, Primăria Palanca și de voluntari locali.

La Cimișlia, solidaritatea și implicarea fac diferența

O sală a Casei de Cultură, gazdă a ansamblului „Cimișarii”, va fi transformată într-un loc deschis comunității – unde se vor desfășura cursuri, activități culturale și întâlniri sociale.

Cu o contribuție de 45%, echipa locală a Asociației Pro Cimișlia demonstrează că solidaritatea și implicarea fac diferența. „Aici oamenii se vor întâlni, vor învăța, se vor simți parte a comunității”, spun inițiatorii proiectului.

Cu suportul proiectului acordat de „Laolaltă”, sala care are pereții, tavanul și pardoseala deteriorate, caloriferele vechi, instalațiile electrice uzate, iar mobilierul necorespunzător, va fi transformată într-un spațiu modern, confortabil, cu mobilier și echipamente adaptate necesităților beneficiarilor. Aici vor fi desfășurate diverse activități comunitare: cursuri de IT și educație financiară pentru tineri, activități culturale, meșteșuguri, dans și teatru, dialoguri sociale și întâlniri intergeneraționale, alte evenimente destinate celor care caută un loc unde să fie văzuți, ascultați și sprijiniți.

Toate cele nouă proiecte demonstrează că La un LOC nu înseamnă doar spații renovate, ci comunități consolidate, oameni care se ascultă, se aud și acționează împreună. „Prin astfel de inițiative, proiectul arată cum participarea civică, solidaritatea și colaborarea locală pot transforma locuri uitate în centre vii ale comunității”, spun inițiatorii proiectului La un LOC.

Proiectul „La un LOC” este implementat de AO Laolaltă cu sprijinul UMAEF