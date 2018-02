Cum se deszăpezeşte Canada?

Oraşul Montreal este mare. Comparaţia cu Chişinăul ar fi incorectă, deoarece diferenţa de populaţie, teritoriu, buget şi posibilităţi e total diferită. Totuşi, cred că avem ce învăţa din experienţa unui sistem ce funcţionează perfect, cum este cel al Primăriei Montreal.

Iernile canadiene sunt ca şi cele din Moldova. Aşa mi se părea în primii doi ani de viaţă în Canada. Acum, îmi iau cuvintele înapoi şi vă spun că dacă în Moldova ar cădea atâta zăpadă şi ar fi la fel de frig, am fi o ţară blocată sub nămeţi.

Motivul din care iniţial credeam că iarna nordului american nu-i prea cumplită este că aici totul e atât de bine pregătit pentru iarnă, încât nu ai motive de indignare.

Îmi luasem din Moldova câteva pulovere groase şi ciorapi de lână, dar nu am avut nevoie de ele decât atunci când am mers la ski. Zi de zi, montrealezii poartă haine lejere şi ghete chiar şi când afară sunt – 40 de grade. Noi deocamdată nu avem acelaşi curaj, dar an de an tot dăm jos câte un cojoc…

Adevărul este că transportul public e foarte bine încălzit. Dacă te îmbraci prea gros, rişti să te supraîncălzeşti. Dacă pleci cu maşina personală şi ai garaj subteran, nici nu scoţi nasul afară pentru a simţi frigul. Dacă nu ai garaj, îţi rezervi vreo zece minute pentru a dezgropa maşina. Dacă te mişti, nu îngheţi. Autobuzele au un orar fix. Utilizatorii de transport public îşi descarcă aplicaţia pe telefoane şi văd exact ora la care autobuzul vine în staţie, dacă are sau nu acest autobuz acces pentru persoane cu handicap şi dacă există modificări de orar sau rute.

Să revenim însă la iarna noastră cumplită, cu tone de zăpadă. Anual, din Montreal se acumuleză, în 28 de locuri special amenajate, aproximativ 12 milioane cuburi de zăpadă, echivalentul a 300.000 de camioane încărcate. După topire, apa este recuperată şi tratată după standardele de protecţie a mediului. Ca să nu vă obosesc cu cifre, vreau să vă spun despre experienţa mea ca cetăţean de rând. Cea mai tare glumă este că, la toată această zăpadă, rareori poţi ieşi cu sania la pârtie. Trotuarele (ele există aici) sunt curăţite prioritar, respectiv dacă nu ieşi din casă când ninge, apoi când se termină, e deja curăţit. Nu vreau să aduc foarte mulţi lauri acestei ţări, or, cum spuneam şi mai sus, diferenţa dintre bugetul primăriei şi impozitele plătite de cetăţeni în acest buget e enormă în raport cu R. Moldova. Totuşi, există aici ceva ce mă uimeşte – responsabilitatea civică a oamenilor de rând. În fiecare casă este o lopată, fiecare proprietar îşi va curăţi curtea şi va dezgropa maşina de sub un metru de zăpadă, făra să întrebe cine-i de vină. Cine nu curăţă, e amendat. În blocurile de locatari de asta se ocupă gestionarul blocului, fiind plătit pentru asta.

Drumurile se curăţă în patru etape. Durata de curăţire depinde de densitatea zăpezii, de temperatura de afară şi de cantitatea de zăpadă. Pe site-ul oficial al primăriei suntem asiguraţi că drumurile se curăţă în maxim 5 zile, dacă avem 40 cm de zăpadă şi mai mult. Dacă în timpul deszăpezirii ninge, atunci prioritar este împrăştiatul de sare şi curăţirea elementară. La operaţiunea de încărcare şi evacuare a zăpezii se revine ulterior. Cam 140.000 tone de sare şi materiale abrazive sunt împrăştiate anual pe străzile din Montreal.

Aici am înţeles de ce în Canada încălţămintea de iarnă este urâtă, cu o bază de cauciuc – pentru că sarea de pe drumuri distruge pielea.

În doi ani, de când locuiesc în Montreal, nu mi s-a întâmplat niciodată să rămân blocată din cauza zăpezii. Nu este un confort să trăieşti într-o ţară cu atâta zăpadă – te oboseşte. Dar, e un confort să vezi cât de pregătită este primăria pentru a-ţi asigura securitatea rutieră şi pietonală. Este impresionant să vezi cum este curăţită o stradă în Montreal. Totul este automatizat. Un tractoraş trece rapid pe trotuare, depozitând zăpada în drum şi împrăştiind sare. Prioritar e curăţită şi partea centrală a străzii. Când se trece la marginea drumului, eşti anunţat cu o zi mai devreme. Sunt lăsate semne pentru proprietarii maşinilor de a nu parca între anumite ore pe marginea acestei străzi. Când începe operaţiunea, merge o maşină cu o sirenă, ca să amintească celor care au uitat că trebuie să ia maşina. Dacă nu ai auzit, vine o remorcă care îţi va duce maşina într-un loc special, de unde o vei recupera după ce achiţi plata pentru remorcaj. Următorul vehicul din escortă este un plug sau lamă de deszăpezire, cum mai este numit, care îndepărteză zăpada de lângă trotuar, plasând-o mai aproape de mijlocul drumului. Imediat, din urma acestui utilaj merge o maşinărie care aruncă zăpada într-un camion care se deplaseză alături cu aceeaşi viteză. Jos pălăria în faţa acestui proces bine organizat şi a numărului de utilaje existente.

Săptămâna trecută a nins şi locurile de depozitare a zăpezii din Montreal sunt pline, anunţă ştirile. Primăria face eforturi mari ca să poată depozita în alte părţi, dar pe mine, ca cetăţean, asta nu mă afectează, pentru că aici se caută soluţii, nu probleme.

Lidia Oprea, Canada