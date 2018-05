Sponsorii binefacerii prezidenţiale

Fundaţia „Din Suflet” a primei-doamne „pompează” milioane de lei în acţiuni de promovare a şefului statului, numite şi de caritate, fără a specifica originea resurselor financiare. Potrivit şefului statului, în calitate de sponsori ai unor acţiuni de caritate ar figura Ambasada Turciei şi Ambasada Chinei în R. Moldova. În alte cazuri, donator financiar este Asociaţia obştească „Iubesc Moldova”, al cărei director este deputatul socialist Corneliu Furculiţă. Aceeaşi asociaţie finanţează construcţia unor complexe sportive în mai multe localităţi ale R. Moldova. Oficial, costul unui singur teren sportiv este de aproape un milion de lei. Deși se anunță că locurile de joacă pentru copii ar fi construite de către asocațiile obștești din jurul PSRM-ului, consilierul prezidenţial Ion Perju, angajat al Preşedinţiei, este persoana care ia legătura cu primăriile săteşti pentru a discuta despre proiect. Cu toate astea, instituţia prezidenţială neagă că ar organiza construcţia acestor terenuri sportive.

Cu referire la finanţarea Fundaţiei „Din Suflet”, a soţiei sale, Igor Dodon declară că banii vin de la unele aşa-zise fundaţii, cu care organizaţia filantropică a primei-doamne a încheiat acorduri. Şeful statului susţine că „nu e vorba de bani de stat. E vorba de bani din fonduri private”. Totuşi, preşedintele evită să dea nume şi să declare cine sunt finanţatorii Fundaţiei primei-doamne.

Aceleaşi întrebări şi aceleaşi răspunsuri

Pe 15 mai, de Ziua internaţională a familiei, Fundaţia „Din Suflet” a organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale un eveniment festiv la care au fost prezenţi mai mulţi membrii ai Partidului Socialiştilor din R. Moldova (PSRM), printre care Zinainda Greceanîi, Ion Ceban, Vasile Bolea, Alexandru Odinţov (consilier municipal socialist) şi Vladimir Odnostalco (deputat PSRM).

Potrivit organizatorilor, „toate distracţiile şi dulciurile au fost gratuite”. Întrebat despre costurile sărbătorii, şeful statului a declarat că, deocamdată, nu au fost efectuate calcule. Cu acest prilej am reuşit să-l întrebăm în mod repetat pe Igor Dodon cine sunt sponsorii Fundaţiei „Din Suflet”, cu excepţia Ambasadelor Turciei şi Chinei în R. Moldova.

— Sunt mai multe fundaţii internaţionale care ajută fundaţia de binefacere.

— Puteţi să daţi nume, ca să nu vorbim la general?

A urmat replica: altă întrebare?

La acelaşi eveniment, Rita Manole, membră a Fundaţiei „Din Suflet”, ne-a dat asigurări că vom primi un răspuns din partea organizaţiei filantropice a primei-doamne.

— Zilele acestea colegii îmi pregăteau răspunsul. Urmează să-l primiţi în scurt timp.

— Anume de la fundaţie?

— Anume de la fundaţie. Sincer.

Aparate auditive din partea Ambasadelor Turciei şi a Chinei

Solicitată de ZdG, Ambasada Turciei în R. Moldova ne-a comunicat că „prin intermediul acestei fundaţii („Din Suflet”, n.r.) a fost oferită o contribuţie financiară moderată pentru tratarea copiilor cu deficienţe de auz”. Deşi am solicitat să ni se indice sumele de bani cheltuite pentru aceste acte de binefacere, Ambasada Turciei a evitat să ofere aceste date.

Ambasada Turciei ne-a mai comunicat că a oferit „îmbrăcăminte la două aziluri de bătrâni”. Ar putea fi vorba despre azilurile din Micleuşeni, Străşeni, şi din Susleni, Orhei, care au fost vizitate de Galina Dodon împreună cu soţia ambasadorului Turciei, Günay Kılıç, şi reprezentanţii Filialei Femeilor din Sandik a Partidului Dezvoltării şi Justiţiei din Turcia, condus de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, cu care, în mai 2017, PSRM a semnat un acord de cooperare.

La 4 mai, curent, am expediat o solicitare de informaţie şi către Ambasada Chinei în R. Moldova, în legătură cu suportul acordat Fundaţiei „Din Suflet”. La 16 mai, am contactat telefonic misiunea diplomatică, pentru a afla când vom primi răspunsul. O reprezentantă a ambasadei ne-a spus: „Nu trebuie să aşteptaţi, pentru că nu o să vă răspundem în scris”, deşi, înainte de a trimite solicitarea, la aceeaşi Ambasadă ni s-a spus că ar fi bine să le scriem un mesaj. Cu referire la suportul acordat, funcţionara a precizat că „anul trecut, am contribuit la un proiect destinat copiilor cu deficienţe de auz. Am cumpărat aparate auditive şi am ajutat să li se facă operaţii”. Potrivit sursei, din contul Ambasadei au fost trataţi unul sau doi copii. Despre suma contribuţiei, funcţionara a refuzat să vorbească. Potrivit reprezentantei Ambasadei, acesta este singurul proiect în care a fost implicată instituţia.

Potrivit comunicatelor de presă ale Preşedinţiei, Fundaţia „Din Suflet” a contribuit cu 1, 5 milioane de lei, sau 75% din sumă, pentru tratarea a 10 copii cu deficienţe de auz. Aceştia susţin că un aparat Cohlear costă 21 mii de euro, dar li s-a oferit o reducere de 50%. Astfel, costul total al celor 10 aparate ar fi de 2,1 milioane de lei. Un calcul matematic ne permite să constatăm că, în acest caz, Ambasada Turciei şi Ambasada Chinei ar fi contribuit împreună cu 600 mii de lei.

Teren sportiv de aproape un milion de lei

La 16 octombrie 2017, într-un comunicat de presă, şeful statului anunţa despre construcţia a „300 de complexe sportive, care vor fi construite timp de trei ani, pe perioada mandatului său prezidenţial, iar banii destinaţi acestui proiect vor fi identificaţi din surse externe, şi nu din buget”. Aceeaşi sursă preciza că, în 2018, vor fi date în exploatare 100 de complexe sportive.

Potrivit unor acte oficiale, deţinute de ZdG, construcţia unui singur teren de sport a costat Fundaţia Galinei Dodon 970 mii de lei. Un calcul matematic ne permite să constatăm că, pentru construcţia celor 100 de complexe sportive, în anul 2018, Fundaţia „Din Suflet” ar trebui să cheltuie 97 milioane de lei. Fundaţia, însă, refuză să dezvăluie provenienţa acestor bani.

Deşi construcţia terenurilor are loc sub patronajul şefului statului, instituţia prezidenţială susţine că „nu este implicată în finanţarea sau organizarea construcţiei acestor terenuri sau în alte activităţi civice ale dlui Dodon”. Pe de altă parte, Ion Cărpineanu, primar de Cărpineni, spune că anume consilierul prezidenţial, Ion Perju, e cel care l-a contactat, vorbindu-i despre construcţia unui complex sportiv în sat.

Contracte de milioane cu statul

În calitate de antreprenor general este indicat Power Team SRL. Pe site-ul Preşedinţiei se regăseşte şi adresa unui site, copfer.md, care ne-a direcţionat la pagina unei firme ce se ocupă de construcţia şi instalaţia terenurilor de joacă pentru copii. De facto, Copfer este o marcă comercială a companiei Power Team, care aparţine omului de afaceri Vladimir Smirnov. Deşi am sunat de mai multe ori la sediul Power Team, cerând respectuos să discutăm cu directorul acesteia, lăsând şi un telefon de contact al redacţiei, nu a urmat nicio reacţie.

În ultimii doi ani, Power Team SRL, care se ocupă de construcţia terenurilor sportive ale Fundaţiei „Din Suflet”, a câştigat contracte de milioane cu diferite instituţii publice. Bunăoară, în octombrie 2017, compania a obţinut un contract în valoare 4,7 milioane de lei pentru procurarea şi instalarea echipamentelor de joacă, în urma unui tender organizat de Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului Municipal Chişinău. În august 2017, Power Team a câştigat de la Primăria Ungheni un contract de 1,6 milioane de lei pentru lucrări de amenajare a Orăşelului Copiilor şi instalarea elementelor de joacă în parcul central din localitate. Contracte mai „modeste” firma a avut cu Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport a sectorului Botanica (731 mii lei), Primăria Ustia, Dubăsari (270 mii lei), Primăria Bălţi (835 mii lei) etc.

Lista se schimbă?

Potrivit unui comunicat de presă al Preşedinţiei, din 16 octombrie 2017, au fost stabilite primele 10 localităţi care vor beneficia de un teren sportiv din partea Fundaţiei „Din Suflet”. Preşedinţia mai comunică, în acest sens, că au fost contactate şi administraţiile locale. Cu toate acestea, în unele localităţi selectate de fundaţie, se pare că totul s-a rezumat la vorbe.

Natalia Petrea, primară la Costeşti, Ialoveni, ne-a declarat că, până în prezent, nu a fost efectuată vreo lucrare de construcţie. „Au spus, dar deocamdată nu văd nimic. S-au interesat, le-am zis că loc avem. Până nu văd, nu cred. După declaraţiile noastre de Unire, mă tem că se vor răzgândi. Ar trebui, însă, să revină, avem loc pentru stadioane la Costeşti”, a declarat Natalia Petrea. O situaţie similară a avut loc şi la Cărpineni, raionul Hânceşti. „În 2017, am primit o scrisoare de la Preşedinţie. Ni se solicita acordul ca ei să reconstruiască un teren de fotbal din localitate”, ne-a comunicat Ion Cărpineanu, primar de Cărpineni. „M-a sunat şi consilierul preşedintelui. Şi s-a terminat. Un an de zile a trecut. Au spus că, până la sfârşit de septembrie, vor demara lucrările. Ne-au spus că a fost selectată compania, că proiectul tehnic este, dar cum poate fi proiectul tehnic, dacă eu nu am eliberat certificat de urbanism? Pentru mine asta era o dilemă. Deocamdată nu cunosc nimic. Stadionul satului e aşa cum a fost”, ne-a comunicat primarul de Cărpineni.

ASP declară că nu a identificat rapoarte financiare

La 3 mai, curent, ZdG a trimis o solicitare de informaţii Agenţiei Servicii Publice (ASP), cerând să ne ofere copiile rapoartelor financiare şi date despre finanţatorii Fundaţiei „Din Suflet” şi ai Asociaţiei „Iubesc Moldova”. Într-un răspuns pentru ZdG, ASP ne-a comunicat că „nu s-au identificat rapoarte financiare prezentate organului înregistrării de stat”. Totodată, instituţia face referire la faptul că datele despre sursele de finanţare ale fundaţiei ar ţine de competenţa Ministerului Justiţiei (MJ). La telefon ni s-a spus că, în R. Moldova, „competenţa de înregistrare a ONG-urilor a fost transferată la ASP, iar controlul asupra lor a rămas în gestiunea MJ”. Pe de altă parte, la MJ au declarat că „dosarele de constituire sunt la ASP. Eu nu am cum să verific dacă au fost prezentate rapoartele respective. Agenţia trebuie să vă răspundă”.

Deci, „ASP este împuternicită să înregistreze partidele politice, publicaţiile periodice, agenţiile de presă, asociaţiile obşteşti, fundaţiile, patronatele, sindicatele, cultele religioase şi părţile componente ale acestora”. Deşi informaţiile solicitate de ZdG ţin de competenţa ASP, instituţia a refuzat să ni le ofere, deşi acestea sunt de interes public.