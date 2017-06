Cla­u­diu Babin înva­ță la Lice­ul Teo­re­tic „Mir­cea Eli­a­de” din Chi­şi­nău. A sus­ți­nut exa­me­ne­le de capa­ci­ta­te la sfâr­și­tul aces­tui an șco­lar. Este pasio­nat de infor­ma­ti­că, dis­ci­pli­nă la care a deve­nit olim­pic în 2017, urmând să par­ti­ci­pe şi la com­pe­ti­ţia inter­na­ţio­na­lă de infor­ma­ti­că din Iran.

Cla­u­diu este un tânăr obi­ş­nu­it, poar­tă tri­cou gri şi jeanşi, mer­ge la şcoa­lă şi îi pla­ce să înveţe, fiind, mai ales, pasio­nat de cifre şi de rezol­va­rea pro­ble­me­lor. Spu­ne că mun­ceş­te mult pen­tru a obţi­ne rezul­ta­te şi face şi sport pen­tru a-şi menţi­ne for­ma.

Pasiune+efort

Încă de mic, chiar din cla­se­le pri­ma­re, îi plă­cea foar­te mult mate­ma­ti­ca. „Infor­ma­ti­ca e mult lega­tă cu mate­ma­ti­ca şi am înce­put, cu vre­un an şi jumă­ta­te în urmă, să mă ocup mai intens de aceas­ta, am decis să merg şi la niş­te cur­suri indi­vi­du­a­le”, spu­ne Cla­u­diu.

Pasiu­nea pen­tru infor­ma­ti­că i-a fost insu­fla­tă de fra­te­le său, care şi-a făcut stu­di­i­le în Sta­te­le Uni­te, apoi a decis să se sta­bi­leas­că cu tra­i­ul aco­lo. „Acum jumă­ta­te de an, am înce­put să mă ocup intens de infor­ma­ti­că. Îmi plă­cea. Aşa, am ajuns la olim­pi­a­dă. Anul tre­cut nu am obţi­nut rezul­ta­te prea bune, aşa că am decis să lucrez mai mult şi, în acest an, am obţi­nut rezul­ta­te­le pe care mi le-am dorit. Aceas­tă pasiu­ne pen­tru infor­ma­ti­că vine din fami­lie, mai mult, iar cea pen­tru mate­ma­ti­că a apă­rut cum­va de la sine. De mic îmi plă­cea tot ce ţine de mate­ma­ti­că, aşa că părinţii m-au dat la cer­curi spe­ci­a­le, unde am putut să-mi dezvolt capa­ci­tă­ţi­le”, ada­u­gă el.

Studiu, motivare şi emoţii

La înce­put, Cla­u­diu avea mereu emoţii când par­ti­ci­pa la olim­pi­a­de. „Nu eram sigur pe mine, apoi, a înce­put să-mi pla­că com­pe­ti­ţia şi au dis­pă­rut toa­te emoţi­i­le. Părinţii şi fra­te­le meu s-au bucu­rat foar­te mult. De fapt, mai ales fra­te­le meu a fost feri­cit pen­tru mine”, spu­ne tână­rul.

În ulti­mul timp, a decis să facă sin­gur ore de mate­ma­ti­că şi infor­ma­ti­că, pen­tru că, afir­mă el, e mai uşor să înveţi aşa. „La înce­put, pro­fe­so­rul m-a aju­tat să-mi for­mez niş­te baze în dome­niu. Dacă pro­fe­so­rul pre­dă bine, atunci şi ele­vul înţe­le­ge, şi dacă înţe­le­ge, înce­pe să-i şi pla­că ceea ce înva­ţă. Aşa apa­re pasiu­nea. Când înţe­legi, începi să te ţii de asta. La olim­pi­a­de e nevo­ie de foar­te mul­tă moti­va­ţie, iar pro­fe­so­rii asta şi fac cel mai des – îi moti­vea­ză pe elevi. În infor­ma­ti­că, pro­fe­so­rii doar expli­că lucruri ele­men­ta­re, după asta, ele­vii sin­guri tre­bu­ie să înveţe, pen­tru că aşa înţe­leg mai mul­te lucruri. Plus că, atunci când mun­ceşti şi ai rezul­ta­te vizi­bi­le, mun­ca ta adu­ce ceva, asta e cea mai mare bucu­rie”, cre­de Cla­u­diu.

Pasiu­nea sa este „ali­men­ta­tă” nu doar de rezol­va­rea pro­ble­me­lor, ci şi din lec­turi. Cla­u­diu poves­teş­te că citeş­te cărţi şi urmă­reş­te fil­me de spe­cia­li­ta­te, iar une­ori îşi aju­tă şi cole­gii de cla­să când aceş­tia întâm­pi­nă difi­cul­tă­ţi. „Totu­şi, sunt pro­ble­me pe care nici eu nu le pot rezol­va”, recu­noa­ş­te el.

Pe lân­gă toa­te astea, tână­rul face sport, „m-am ocu­pat mai mult de cinci ani cu polo pe apă, acum fac bas­chet. Tre­bu­ie să fac şi sport, că dacă stau toa­tă ziua doar să învăţ, nu e pro­duc­tiv”, sub­li­ni­a­ză Cla­u­diu Babin.

Perseverenţă, disciplină şi „poate voi deveni savant în domeniul informaticii şi matematicii”

Nu ştie cu sigu­ranţă dacă va acti­va în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii, dar „pro­ba­bil, voi mer­ge la Facul­ta­tea de Mate­ma­ti­că şi Infor­ma­ti­că, şi, pe vii­tor, poa­te voi deve­ni şi savant în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii şi mate­ma­ti­cii”, spe­ră olim­pi­cul de acum, care, de alt­fel, a ajuns la olim­pi­a­da de infor­ma­ti­că printr-un pro­ces des­tul de înde­lun­gat. „Ini­ţi­al, a fost eta­pa de sec­tor, când şcoa­la ale­ge cine să mear­gă la con­curs. La sec­tor, dacă sunt pre­mi­anţi, adi­că cei care au obţi­nut locu­ri­le I, II, III, trec la muni­ci­pa­lă. Ulte­ri­or, dacă te cla­sezi prin­tre pri­mii trei, ajungi la repu­bli­ca­nă, şi, după, treci la baraj, iară­şi dacă te-ai cla­sat pe locuri de frun­te. La baraj are loc sele­cţia naţio­na­lă, când toţi ele­vii din cla­se­le a VIII-a – a XII-a, rezol­vă ace­lea­şi pro­ble­me, iar pri­mii patru sunt selec­ta­ţi să mear­gă la olim­pi­a­da bal­ca­ni­că sau inter­na­ţio­na­lă”, expli­că Cla­u­diu, ajuns prin­tre pri­mii patru la olim­pi­a­da din acest an şi care va mer­ge la Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Infor­ma­ti­că din Iran.

Spu­ne că se pre­gă­teş­te pen­tru aceas­ta în fie­ca­re zi, „la fel cum am făcut-o întot­dea­u­na”, deşi în acest an a avut de susţi­nut şi exa­me­ne de capa­ci­ta­te, ceea ce îi fura din timp.

Cla­u­diu afir­mă că „la olim­pi­a­dă nu poţi copia, cel puţin la infor­ma­ti­că. Tre­bu­ie să-ţi aplici cunoş­tinţe­le. Nu ai de unde copia. Pen­tru cei care sunt olim­pici la infor­ma­ti­că, exis­tă con­cur­suri onli­ne, o dată pe săp­tămâ­nă. Aco­lo se dau pro­ble­me de rezol­vat. În pofi­da fap­tu­lui că navi­ghezi pe inter­net şi nu te vede nimeni, nu ai cum să tri­şezi. Tre­bu­ie să rezolvi sin­gur, toa­te pro­ble­me­le sunt dife­ri­te şi nu ai cum copia”, expli­că el.

La Olim­pi­a­da Repu­bli­ca­nă la Infor­ma­ti­că din acest an au par­ti­ci­pat 166 de elevi din cla­se­le a VII-a – a XII-a din toa­te rai­oa­ne­le şi muni­ci­pi­i­le ţării.