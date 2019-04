VIDEO/ Cerșetori fără mască﻿

„Ajutați, în numele Domnului!” Zi de zi, cu acest îndemn, persoanele care cerșesc pe străzile Chișinăului, capitala celui mai sărac stat din Europa, încearcă să obțină mila trecătorilor.

Unii își folosesc copiii, alții, cu probleme locomotorii, sunt asistați de persoane sănătoase care profită de pe urma lor.

O categorie „specială” însă o reprezintă cei care cerșesc atenția chișinăuienilor invocând boli grave. Unii se deplasează greoi, folosesc cârje sau merg cu picioarele strâmbe. Alții stau în scaune cu rotile sau își afișează ostentativ „protezele”, ca să impresioneze.

Pentru a fi și mai convingători, cerșetorii invocă numele lui Dumnezeu și utilizează obiecte de cult. În spatele acestor pretinse probleme de sănătate găsim însă o meserie bine pusă la punct, practicată la limita legii.

19 ianuarie 2019. În apropiere de intrarea în Piața Centrală din Chișinău, unul dintre cele mai aglomerate locuri din oraș, un bărbat cu picioarele strâmbe, ajutat de două cârje metalice, roagă trecătorii să-l ajute cu bani.

Cu scurte pauze de masă, de numărat banii și de fumat, bărbatul își petrece întreaga zi la cerșit. În jurul amiezii, se întâlnește și discută cu o femeie care invocă probleme de sănătate similare și care, la fel ca și el, apelează la mila trecătorilor.

Spre seară, cei doi se întâlnesc din nou, la una dintre ieșirile Pieței Centrale. Intră într-o cârciumă din apropiere, unde numără banii și zâmbesc.

După aproximativ o oră, se îndreaptă, ajutați de cârje, spre Autogara Centru. Intră în una dintre toaletele din zona autogării, iar la scurt timp femeia iese și se îndreaptă spre peron, ajutată de baston, dar cu un vizibil progres la deplasare.

În schimb, bărbatul iese din toaletă și ajunge pe peronul de îmbarcare pe propriile picioare și cu cârjele într-o husă pe care o duce în microbuzul Chișinău-Talmaza, o localitate din raionul Ștefan Vodă.

Abordat, acesta recunoaște că mimează problemele de sănătate, dar susține că cerșește într-un asemenea mod pentru a-și întreține familia și pentru a rambursa un împrumut bancar.

Peste aproape două săptămâni, îl găsim din nou în stradă. De această dată cerșește în zona pasajului subteran de la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Ismail, un alt loc traversat de un flux mare de oameni.

Bărbatul își justifică ocupația prin faptul că nu ar avea unde munci: „Eu nu bag mâna-n buzunar la nimeni. Eu singur mă chinui pe mine, dar ce să fac? Hai dă-mi de lucru!”

În același timp, nu ezită să afirme că recent și-a cumpărat un televizor de ultimă generație care ar fi costat 10 mii de lei, iar fiului său i-a procurat un telefon nou:

Bărbatul care se preface bolnav este Serghei Romanenco, din Talmaza, Ștefan Vodă. Autoritățile locale și sătenii confirmă, însă, că acesta nu are o problemă de sănătate.

„Doamne cum se preface… E o persoană sănătoasă. Cu două zile în urmă a fost la primărie și și-a înregistrat căsătoria. Și-i tare bravo și sănătos”, afirmă Eugenia Godiac, asistentă socială în Talmaza, în timp ce vede imaginile cu Serghei Romanenco cerșind prin Chișinău.

„El nu-i din familie social vulnerabilă. Ei trăiesc foarte bine. El are mâini de aur, construiește, euroreparație face. Au casa lor. La dânșii e tare bine în casă”, adaugă asistenta socială.

Din același sat e și Nelea Cazacu, femeia cu care Romanenco se întâlnește deseori prin Chișinău, în timp ce cerșește. Ea poate fi văzută, aproape zilnic, pe bulevardul Ștefan cel Mare – zona sa preferată de acțiune.

Cu un baston în mână și cu picioarele strâmbe, femeia încearcă, și reușește, să sensibilizeze trecătorii. Ca și consăteanul său, Nelea se preface bolnavă. În realitate, nu are nicio problemă locomotorie.

După ce îi spunem că am discutat cu sătenii săi și că i-am urmărit „activitatea” timp de câteva luni, aceasta recunoaște că este sănătoasă.

„Eu singură m-am învățat să merg așa. Am făcut practica acasă și pe urmă m-am pornit. Acasă, spun drept, merg normal”, ne spune Nelea Cazacu.

Femeia susține că simulează o problemă de sănătate pentru a-și întreține cei 4 copii. „Fac două-trei sute de lei pe zi. Strâng de „sadic” (grădiniță, n.r.), îi îmbrac, îi încalț. Dacă vrei, îți arăt de unde cumpăr haine. Nu pentru mine, totul pentru dânșii. N-am încotro. Nu m-aș face și nu m-aș preface, dacă nu ar fi copiii”, își motivează ocupația cerșetoarea din Talmaza.

Autoritățile locale însă dezvăluie altă realitate.

Cazul celor doi cerșetori prefăcuți din Talmaza nu este, nici pe departe, singurul. În zona Pieței Centrale din Chișinău, un tânăr cerșește într-un scaun cu rotile. Vine aici de câteva ori pe săptămână, iar oamenii care lucrează în piață spun că îl cunosc de mai mulți ani. Unii chiar sunt absolut convinși că acesta are grave probleme de sănătate.

Tânărul în scaun rulant atrage atenția prin faptul că are întotdeauna picioarele acoperite cu o pătură, indiferent de vremea de afară. La sfârșitul fiecărei zile „de muncă” merge spre Autogara Centrală. Ajuns la ușa unui microbuz care circulă spre Nisporeni, se ridică din scaunul rulant și, sprijinit de un baston, urcă în microbuz, în timp ce șoferul îi duce scaunul în portbagaj.

După o călătorie de aproximativ o oră și jumătate, cerșetorul coboară pe propriile picioare în satul Vulcănești, Nisporeni. Are în mâini bastonul și două pungi, pe care le pune în scaunul cu rotile și pornește spre casă. După câțiva pași, pune și bastonul în scaunul rulant și urcă, în fugă, un delușor.

Folosește din nou bastonul abia când vede că este filmat. Vizibil iritat, acesta vorbește vulgar, aruncă în noi cu pietre și ne amenință. Respinge încercările noastre de a discuta cu el despre motivele pentru care cerșește într-un scaun rulant, deși poate merge.

Peste două săptămâni, îl surprindem, iarăși, la cerșit în Chișinău. De această dată, în afara Pieței Centrale. Pare mai bine dispus, mai calm, față de precedenta „întâlnire”.

Susține că ar avea o problemă din născare la coloana vertebrală. Când îi spunem că oamenii din localitate ne-au confirmat că-i sănătos, ne propune „o înțelegere”. Pentru că insistăm cu întrebările, devine iarăși nervos, folosind un limbaj vulgar.

„Au spus că nu stau la evidență, da? Și ce vreți amu? Dumnezeu vede cine se preface, domnule. Amuș te lovesc cu palma. Vrei să vorbești, vorbește normal. Dacă vrei – ne înțelegem, dacă nu – cum vrei. Mi-i pe **** cum se spune. Hai dați-mi pace”, ne zice tânărul și părăsește locul discuției.

Oamenii din Vulcănești, dar și reprezentanți ai autorităților locale din comuna Ciorești, în componența căreia intră și satul Vulcănești, ne confirmă că Alin Bogdan, care cerșește în Chișinău, folosind un scaun cu rotile, se deplasează prin localitate pe propriile picioare, fără a avea probleme locomotorii. „Chiar azi a participat la salubrizarea cimitirului”, ne zice un funcționar din Ciorești.

Tot în Vulcănești, la sfârșitul zilei de „muncă”, ajunge un alt tânăr, care cerșește cel mai des în fața sediului central al Moldtelecom, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Pentru a impresiona trecătorii, acesta își afișează ostentativ picioarele acoperite cu un material care induce ideea că ar avea proteze în locul acestora.

Când l-am abordat și l-am provocat să ne demonstreze problema sa de sănătate, tânărul a recunoscut că, de fapt, are picioare. Acesta a invocat o problemă la oase, care ar fi apărut în urma unui accident rutier pe care l-ar fi suportat în Rusia.

„Eu am proteze, dar am și picioare. Eu nu spun că nu am picioare, dar nu pot să merg normal, pentru că la mine oasele-s rele. Nu pot să stau pe picioare. La mine oasele nu țin”, ne spune cerșetorul.