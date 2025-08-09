„Chiar funcționează legea, chiar se poate”. Serviciul Vamal i-a anulat datoria de peste 235 de mii de lei a bărbatului cu dizabilități, după ce ZdG a relatat povestea acestuia 

Datoria vamală în sumă de peste 235 de mii de lei a lui Iosif Rudeanu, a fost anulată de către reprezentanții Serviciului Vamal al R. Moldova. Bărbatul cu dizabilități a recepționat o notă de constatare de la Biroul Vamal Nord prin care a fost informat despre anularea penalității. Decizia a fost luată după modificările legislative inițiate după ce Ziarul de Gardă a relatat istoria bărbatului care lupta cu sistemul, fiind obligat să achite retroactiv o datorie vamală cu penalități.

„Chiar funcționează legea, chiar se poate. Mulțumesc oamenilor de la ziar”, spune acum Iosif Rudeanu.

La sfârșitul lunii martie, Ziarul de Gardă a relatat povestea lui Iosif Rudeanu, o persoană cu dizabilități, care era obligat să achite retroactiv în vistieria statului o sumă de cinci ori mai mare, adică circa 240 de mii de lei, după ce a importat un automobil de 50 de mii de lei și l-a întrebuințat timp de mai bine de un an.

Potrivit experților consultați de ZdG atunci, Iosif Rudeanu, alături de alte peste 180 de persoane cu dizabilități devenise victima unui „vid în legislație”. După cele relatate, un grup de deputați au înregistrat un proiect de lege, iar la 26 iunie, Legislativul a votat în lectură finală ca datoriile vamale și penalitățile aferente importului mijloacelor de transport destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii să fie anulate.

La începutul lunii august, Iosif Rudeanu a primit o hotărâre de la reprezentanții Serviciului Vamal Nord prin care datoria sa este anulată, iar locuința este scoasă de sub sechestru.

„Astfel, se anulează procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale și decizia de regularizare (în sumă totală de 236 381,11 lei: inclusiv proceduri vamale – 335,89 lei, acciză – 181 826,85 lei și penalitatea – 54 218,37 lei), cu întocmirea unei noi decizii de regularizare privind anularea datoriei vamale”, se arată în actul recepționat de Iosif Rudeanu.





Bărbatul spune că încă nu-i vine a crede că „i-a fost luată de pe umeri această nevoie”.

„Țin actul în mână, dar tot nu-mi vine a crede. M-au chemat la vamă și mi-au spus că se anulează toate datoriile. Chiar mi-au spus că judecata o să se încheie fără prezența mea și doar o să-mi vină scrisoare acasă că s-a încheiat totul. Chiar funcționează legea, chiar se poate. Mulțumesc oamenilor de la ziar”, ne-a zis Iosif Rudeanu.





„După ce ZdG a fost la noi, deputații s-au apucat de lucru. Nu justiția mi-a făcut dreptate, dar niște oameni de la ziar”, declara, anterior, bărbatul.

VIDEO Dreptatea strâmbă: Pentru o mașină de 50 de mii de lei, un bărbat cu dizabilități este obligat să achite 240 de mii de lei, datorie vamală



Inițiativa legislativă a venit după ce pe 31 martie, ZdG a publicat un articol unde a prezentat istoria lui Iosif Rudeanu, diagnosticat de mai mulți ani cu diabet zaharat. Acum trei ani, pe fonul sporit al complicațiilor apărute din cauza bolii cronice, i-a fost amputat piciorul stâng. Pentru a-i ușura traiul, în 2023, un prieten din Germania i-a trimis un automobil de marca Ford, fabricat în anul 2007.

După ce a importat automobilul de 2500 de euro și l-a întrebuințat timp de mai bine de un an, un bărbat cu dizabilități s-a pomenit că trebuie să achite în vistieria statului o sumă de cinci ori mai mare. Totodată, i-a fost aplicat sechestru pe locuință, teren și automobil. Tată a zece copii, dintre care șase sunt minori, bărbatul a devenit victima „unui vid al cadrului normativ”, așa cum explicau autoritățile, fiind obligat să achite statului, retroactiv, circa 240 de mii de lei.

Cu o pensie de dizabilitate lunară de doar 2 mii de lei, unica sursă stabilă de existență a familiei, acesta nu-și permitea să plătească respectiva sumă, astfel că, în fiecare zi la aceasta se adaugau penalități.

Modificările legislative care au provocat această situație ar fi fost făcute pentru ca ,,băieții șmecheri să nu poate importa mașini foarte scumpe, Range Rover, de exemplu, fără a achita plata accizelor”, dar s-ar fi produs „o confuzie”, a declarat atunci deputatul Radu Marian.