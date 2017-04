(doc) 150 de mii de euro pentru funcția de viceministru al Transporturilor

Un dosar penal care, de cin­ci ani, se pră­fu­ieș­te pe raf­tu­ri­le Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție dez­vă­lu­ie o afa­ce­re tene­bră în care au fost impli­ca­ți foști acti­viș­ti ai Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va, care dis­cu­tau cu un fost vice­mi­nis­tru din Guver­nul Gre­cea­nîi des­pre înro­la­rea sa în Guver­nul Filat con­tra sumei de 150 mii de euro. În con­frun­tă­ri­le din­tre fos­tul vice­mi­nis­tru, care s-a adre­sat la Pro­cu­ra­tu­ră pen­tru a-și recu­pe­ra „inves­ti­ția”, și cei căro­ra le-a dat pri­ma tranşă de 50 mii de euro, se regă­sesc deta­lii intri­gan­te des­pre pro­mi­siu­ni și nego­ci­e­ri poli­ti­ce pen­tru func­ții impor­tan­te.

În 2011, Ale­xei Vâr­lan, care, în apri­lie — decem­brie 2008, fuse­se vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor în Guver­nul comu­nist con­dus de Zinai­da Gre­cea­nîi, se adre­sea­ză cu o plân­ge­re la Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­rup­ție (PA), cerând inves­ti­ga­rea acțiu­ni­lor a trei per­soa­ne: Zahar Zano­si­ev, Vita­lie Czine-Mocan și Iurie Bol­bo­cea­nu, pe atun­ci, depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va din par­tea Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va (PDM). Vâr­lan recla­ma fap­tul că, în noiem­brie 2010, în schim­bul numi­rii sale în func­ția de vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, aceștia au pre­tins 150 de mii de euro și au pri­mit 50 mii de euro.

„Dacă dau 150 mii de euro, dintre care 50 de mii până la numire, voi fi numit viceministru al Transporturilor”

ZdG a obți­nut mai mul­te docu­men­te din dosa­rul penal care, de cin­ci ani, se pră­fu­ieș­te prin biro­u­ri­le pro­cu­ro­ri­lor anti­co­rup­ție. În unul din docu­men­te, din 16 august 2011, locotenent-colonelul Con­stan­tin Jaman, în biro­ul numă­rul 107b din incin­ta Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA), timp de două ore, a efec­tu­at o con­frun­ta­re între Ale­xei Vâr­lan și Vita­lie Czine-Mocan la subiec­tul celor 50 mii de euro pe care Vâr­lan i-ar fi dat ante­ri­or. În cadrul con­frun­tă­rii, cei doi au admis că se cunosc, iar Czi­ne a și spus că ar fi „în rela­ții pri­e­te­nești” cu cel din fața sa. Rugat să poves­teas­că „cir­cum­stan­țe­le pro­mo­vă­rii lui în 2010-2011 în func­ția de vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor”, Vâr­lan a decla­rat în fața orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă că l-a cunos­cut pe Czi­ne în vara anu­lui 2009, după ce i se adre­sa­se un cunos­cut cu rugă­min­tea de a con­sul­ta niș­te per­soa­ne „la pro­iec­ta­rea și con­struc­ția dru­mu­ri­lor”. La întâl­ni­re, spu­ne Vâr­lan, le-a ofe­rit ace­lor per­soa­ne con­sul­ta­ție pen­tru a se pre­gă­ti de o lici­ta­ție pri­vind obți­ne­rea drep­tu­lui de a con­strui tron­so­nul de drum Chișinău-Bălți, iar ulte­ri­or a con­ti­nu­at să men­ți­nă legă­tu­ra cu Czi­ne. Ast­fel, în vara 2009, Vâr­lan spu­ne că Czi­ne i-ar fi orga­ni­zat o întâl­ni­re cu Iurie Bol­bo­cea­nu, iar ulti­mul i-a zis că „dacă vreau să obțin un post de lucru, ar fi bine să mă implic în elec­to­ra­lă de par­tea PDM. Am dis­cu­tat vreo oră”, decla­ra Vâr­lan.

Ulte­ri­or, aces­ta a poves­tit că, la 22 noiem­brie 2010, s-a întâl­nit cu Vita­lie Czi­ne, la ini­ția­ti­va aces­tu­ia, lân­gă maga­zi­nul „Toam­na de Aur”. Atun­ci, sus­ți­ne Vâr­lan, aces­ta i-a spus că, în peri­oa­da ime­di­ată, urmea­ză a fi numiți vice­mi­niș­trii și „dacă dau 150 de mii de euro, din­tre care 50 de mii până la numi­re, voi fi numit vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor. În 3 zile, am strâns de la pri­e­te­ni suma de 50 de mii de euro, după care, fiind tele­fo­nat de Czi­ne, m-am pre­zen­tat lân­gă Muze­ul de Isto­rie din str. 31 August. Prin tele­fon, Czi­ne mi-a spus că e într-un Mer­ce­des. Am venit la locul res­pec­tiv cu auto­mo­bi­lul, în care se afla și soția. În auto­mo­bi­lul lui Czi­ne m-am urcat doar eu. Aco­lo mai era o per­soa­nă, care s-a pre­zen­tat Zahar Zano­si­ev. Czi­ne mi-a spus că anu­me Zano­si­ev este per­soa­na care va hotă­rî numi­rea mea și că anu­me lui tre­bu­ie să-i trans­mit banii des­pre care a fost vor­ba. Eu le-am răs­puns la ambii că nu-l cunosc pe Zano­si­ev și am cerut garan­ții că după trans­mi­te­rea bani­lor va urma anu­me sce­na­ri­ul pro­pus mai îna­in­te de dân­șii, adi­că eu voi fi numit în func­ția de vice­mi­nis­tru. Atun­ci Czi­ne l-a tele­fo­nat pe Bol­bo­cea­nu (Iurie, n.r.) și în dis­cu­ția din­tre dân­șii am auzit că Bol­bo­cea­nu a spus că Zano­si­ev este con­si­li­er la PDM. După aceas­ta, eu i-am trans­mis lui Zano­si­ev suma de 50 de mii de euro”, se men­țio­nea­ză în decla­ra­ția lui Ale­xei Vâr­lan din cadrul con­frun­tă­rii.

Întâlnirea lui Vârlan de la Parlament cu deputatul Bolboceanu

La scurt timp după aceas­tă tranzac­ție, vice­mi­niș­trii în Guver­nul Filat au fost numiți, inclu­siv la Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, insti­tu­ție care reve­ni­se, în urma par­ta­jă­ri­lor poli­ti­ce din cadrul ali­an­ței pro-europene de la guver­na­re, Par­ti­du­lui Libe­ral. Ulte­ri­or, Vâr­lan pre­ci­zea­ză că a înce­put să cea­ră expli­ca­ții de la Zano­si­ev și Czi­ne, iar aceștia îl asi­gu­rau că „totul va fi bine”. „La sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie 2011 ne-am întâl­nit eu, Czi­ne și Zano­si­ev. După aceas­ta, ne-am mai întâl­nit de trei ori. Dese­o­ri cu ei venea și Emil Iaș­ciuc, care mi-a fost pre­zen­tat ca per­soa­nă din PDM cu mare influ­en­ță… Îna­in­te de Paș­te, în cafe­nea­ua „Nis­tru” de pe bd. Ște­fan cel Mare, eu m-am întâl­nit cu Iaș­ciuc, iar cu el mai era o per­soa­nă cu pre­nu­me­le Oleg, care s-a pre­zen­tat ca fiind con­si­li­e­rul pre­șe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui. Oleg mi-a cerut să-i aduc pro­iec­te inves­ti­țio­na­le pe care urma să le uti­li­zăm în acti­vi­tă­ți­le ulte­ri­oa­re. Tot atun­ci, Iaș­ciuc mi-a pro­pus să-mi orga­ni­ze­ze o întâl­ni­re cu pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Mari­an Lupu. La întâl­ni­ri­le ce au urmat, am adus cele ceru­te… La 8 apri­lie mi-a tele­fo­nat Iaș­ciuc și mi-a zis că el nu are nimic cu banii și să nu-l mai deran­jez. După, cu greu l-am găsit pe Czi­ne, de la care am soli­ci­tat res­ti­tu­i­rea bani­lor”, rela­tea­ză Ale­xei Vâr­lan, care admi­te că i-a cerut aces­tu­ia să-l anga­je­ze măcar în cadrul Pri­mă­ri­ei mun. Chi­și­nău, unde să lucre­ze în spe­cia­li­ta­te și unde a acti­vat ante­ri­or. „Atât el, cât și ulte­ri­or Iaș­ciuc mi-au pro­mis că vor rezol­va pro­ble­ma după ce se vor întâl­ni cu Ghim­pu…”, se pre­ci­zea­ză în decla­ra­ția lui Vâr­lan, care sus­ți­ne că Oleg, în final, i-a orga­ni­zat o întâl­ni­re și cu Mari­an Lupu, dis­cu­tând cu el des­pre anga­ja­rea în câm­pul mun­cii, dar nu și des­pre cei 50 de mii de euro, pen­tru că Vita­lie Czi­ne l-ar fi rugat să nu abor­de­ze acest subiect.

În cadrul con­frun­tă­rii, Ale­xei Vâr­lan a pre­ci­zat că s-a întâl­nit, la Par­la­ment, cu Iurie Bol­bo­cea­nu, care i-ar fi spus că-i la curent cu pro­ble­ma, că a dis­cu­tat cu Czi­ne și Zano­si­ev și că totul se va hotă­rî pozi­tiv, iar banii îi vor fi res­ti­tu­iți. „La scurt timp am fost tele­fo­nat de Czi­ne și Zano­si­ev, care m-au invi­tat la sedi­ul PDM. Aco­lo, la poar­tă, mă aștep­ta Zano­si­ev, care mi-a spus că tre­bu­ie să dis­cut cu o per­soa­nă, dar ace­lu­ia urmea­ză să-i spun că banii eu i-am donat pen­tru o echi­pă de fotbal de copii din Nis­po­re­ni. Eu am refu­zat să merg la ofi­ci­ul PDM și am ple­cat”. Vâr­lan a con­ti­nu­at, spu­nând că, în con­tul bani­lor, i s-au pro­pus ulte­ri­or tere­nu­ri, un apar­ta­ment cu trei came­re, dar că, după ce s-a adre­sat la orga­ne­le de drept, i s-a trans­mis să uite de cei 50 de mii de euro. „Zano­si­ev mi-a zis că banii pe care i-am dat au fost repar­ti­zați în felul urmă­tor: 30 de mii de euro i-a trans­mis lui Bol­bo­cea­nu, 5 mii lui Czi­ne, iar res­tul, de 15 mii, și i-a luat lui”, a decla­rat Vâr­lan în cadrul con­frun­tă­rii.

Persoanele vizate: Unul spune că e martor, altul e în căutare, al treilea nu se recunoaște

Vita­lie Czine-Mocan, fiind și el audi­at, a recu­nos­cut, în mare par­te, afir­ma­ți­i­le lui Ale­xei Vâr­lan. Aces­ta însă a pasat prac­tic toa­tă res­pon­sa­bi­li­ta­tea pe Zahar Zano­si­ev, spu­nând că aces­ta a luat banii și că el per­so­nal nu i-a pro­mis lui Vâr­lan nici­o­da­tă un post de mun­că, doar un teren în or. Codru în schim­bul celor 50 de mii de euro pe care i-a luat Zano­si­ev.

Pes­te aproa­pe doi ani, în august 2013, a fost audi­at în acest dosar și Zaha­ria Zano­si­ev, fiind, la fel, efec­tu­a­tă o con­frun­ta­re între el și Vâr­lan. Spre deo­se­bi­re de Czi­ne, Zano­si­ev a res­pins prac­tic afir­ma­ți­i­le lui Vâr­lan, decla­rând că nu a luat bani, nu i-a pro­mis anga­ja­rea în nicio func­ție și că Vâr­lan sin­gur l-a între­bat dacă-l poa­te anga­ja, iar el doar a pre­zen­tat CV-ul dat de Vâr­lan lui Emil Iaș­ciuc, care pe atun­ci repre­zen­ta PDM.

Nume­le lui Vita­lie Czine-Mocan a apă­rut în spa­ți­ul public în 2015, când a fost reți­nut de Pro­cu­ra­tu­ra mun. Chi­și­nău într-un dosar pri­vind tra­fi­cul de dro­gu­ri. La câte­va luni, aces­ta a fost eli­be­rat și l-a acu­zat pe Ion Dia­cov, șeful de atun­ci al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, de fap­tul că ar fi stri­cat o ope­ra­țiu­ne cu impli­ca­rea sa, el fiind infil­trat spe­cial în gru­pa­rea infrac­țio­na­lă pen­tru a afla deta­lii din inte­ri­or. Într-o con­fe­rin­ță de pre­să ulte­ri­oa­ră, Czine-Mocan a mul­țu­mit șefi­lor orga­ne­lor de drept că ar fi con­tri­bu­it la eli­be­ra­rea sa. „Eu sunt uni­cul mar­tor al dlui Vâr­lan, nu știu cum d-lui putea să depu­nă plân­ge­re pe mine. Sunt orga­ne­le com­pe­ten­te, pe care le pute­ți con­tac­ta pen­tru a între­ba des­pre dosar. Toa­te depo­zi­ți­i­le sunt în dosar, iar eu nu am drep­tul să divulg infor­ma­ții”, ne-a spus Czine-Mocan.

Potri­vit bazei de date onli­ne a Între­prin­de­rii „Regis­tru”, în R. Mol­do­va exis­tă un sin­gur Emi­li­an Iaș­ciuc, iar infor­ma­ți­i­le publi­ce ne duc spre un șef de sec­ție din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Pro­tec­ți­ei Civi­le și Situ­a­ți­i­lor Excep­țio­na­le. Aces­ta, însă, sus­ți­ne că nu cunoaș­te per­soa­ne­le care au făcut refe­ri­re în dosa­rul penal la nume­le pe care-l poar­tă, pre­ci­zând că nu a avut nici­o­da­tă tan­gen­țe cu par­ti­de­le poli­ti­ce și că poa­te aceștia au men­țio­nat nume­le său fiind­că este o per­soa­nă publi­că. Zaha­ria Zano­si­ev, cea­lal­tă per­soa­nă care figu­rea­ză în dosa­rul nego­ci­e­rii func­ți­ei de vice­mi­nis­tru, este fost con­si­li­er local în or. Sân­ge­ra, iar ulte­ri­or, preşe­din­te al Cen­tru­lui Inter­na­ţio­nal Anti­drog. În 2012, aces­ta, împre­u­nă cu un fost coleg con­si­li­er, a fost con­dam­nat la 8 ani de închi­soa­re pen­tru escro­che­rie în pro­por­ții deo­se­bit de mari, fiind acu­zat că ar fi obți­nut ile­gal un lot de teren. În 2016, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție a res­pins ca inad­mi­si­bil recur­sul în anu­la­re depus de Zano­si­ev, care însă nu se află în închi­soa­re, fiind anun­țat în cău­ta­re. Ale­xei Vâr­lan a refu­zat ante­ri­or să dis­cu­te cu ZdG pe mar­gi­nea subiec­tu­lui. Vio­rel Mora­ri, șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, ne-a decla­rat că dosa­rul nu este tri­mis în jude­ca­tă pen­tru că nu sunt sufi­cien­te pro­be, iar „dacă-l tri­mi­tem în halul în care este, exis­tă șan­sa ca per­soa­ne­le viza­te să fie achi­ta­te. Pro­ble­ma e că fap­te­le au fost docu­men­ta­te post-factum”, zice șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție.

„Bol­bo­cea­nu a fost audi­at în cali­ta­te de mar­tor. Fap­te­le au avut loc în 2010, iar dosa­rul s-a por­nit în 2011. Temei pen­tru por­ni­rea dosa­ru­lui au fost decla­ra­ţi­i­le per­soa­nei care a trans­mis banii, Vâr­lan (Ale­xei, n.r.). El a menţio­nat des­pre două per­soa­ne care decla­rau că au influ­enţă asu­pra lui Bol­bo­cea­nu (care era atun­ci depu­tat, n.r.). Pro­be că Bol­bo­cea­nu a fost impli­cat sau că el are tan­genţă nu au fost însă admi­nis­tra­te. Bol­bo­cea­nu a recu­nos­cut că-i cunoş­tea pe cei doi, deo­a­re­ce ei au fost impli­ca­ţi în cam­pa­nia elec­to­ra­lă a PDM. De aco­lo el îi cunoş­tea, dar a spus că nu a fost cu ei în care­va rela­ţii şi nu a luat bani. Nu au exis­tat teme­iu­ri pen­tru a-l audia pe Bol­bo­cea­nu în altă cali­ta­te. Chiar dacă era audi­at ca bănu­it, el putea să nu facă decla­ra­ţii. Pro­ble­ma în acest dosar a fost că per­soa­na care a dat banii s-a adre­sat la PA prea târ­ziu, după ce fap­te­le au avut loc, pes­te aproa­pe doi ani, ast­fel că a fost prac­tic impo­si­bil de acu­mu­lat pro­be”, a decla­rat Vio­rel Mora­ri, ante­ri­or, pen­tru ZdG, cu refe­ri­re la acest dosar.