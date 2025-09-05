Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri, 5 septembrie, că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, relatează HotNews.ro, cu referire la Reuters.

„Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine. Să aibă împreună un viitor lung și prosper!”, a scris Trump într-un mesaj distribuit pe rețeaua sa de socializare Truth Social, publicat alături de o fotografie cu ceilalți trei lideri mondiali împreună la summitul lui Xi din China.

Întrebat despre mesajul lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la New Delhi le-a spus jurnaliștilor că nu are niciun comentariu de făcut.

Reprezentanții Beijingului și Moscovei nu au putut fi contactați imediat de Reuters pentru un comentariu în legătură cu mesajul liderului de la Casa Albă.

Xi a găzduit peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), în orașul-port chinez Tianjin, printre aceștia numărându-se președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi.

Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit, în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca toți trei să stea alături. China a organizat de asemenea miercuri o paradă militară uriașă la care premierul indian Narendra Modi nu a participat însă.

Încălzirea relațiilor dintre India și China vine în timp ce Trump a tensionat legăturile SUA-India pe fondul neînțelegerilor legate de taxele vamale și alte dispute. La începutul acestei săptămâni, Trump a spus că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar nu îngrijorat de consolidarea legăturilor dintre Rusia și China.

Trump și membri ai administrației sale au criticat în schimb în mod repetat India pentru achizițiile sale de petrol rusesc. Mesajul său către Rusia și India vine după ce un oficial al Casei Albe a declarat joi, 4 septembrie, că președintele Trump le-a spus liderilor europeni, într-o întâlnire prin videoconferință pe tema Ucrainei, că ei „finanțează războiul” prin achizițiile de petrol rusesc și că trebuie să taie accesul Rusiei la aceste venituri și să preseze China să facă același lucru.