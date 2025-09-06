Un biciclist francez ar fi fost arestat în Rusia: încerca să stabilească un nou record mondial

La Vladivostok ar fi fost arestat francezul Sofiane Sehili, care încerca să stabilească un record mondial pentru traversarea Eurasiei pe bicicletă, scrie Le Monde, citând surse. Sehili, în vârstă de 44 de ani, ar fi acuzat de trecere ilegală a frontierei Rusiei.

Sursa citată scrie că Sofiane Sehili a făcut filme documentare, dar în 2012 a renunțat pentru a se dedica ciclismului. De atunci, a participat la aproximativ 20 de curse de lungă distanță, câștigând 11 dintre ele, printre care și Tour Divide, o cursă de 4 500 de kilometri între Canada și Mexic.

La mijlocul lunii iunie, Sehili a scris pe Instagram că își dorește să doboare recordul germanului Jonas Deichmann, care, în 2017, a parcurs cea mai rapidă traversare a Eurasiei pe bicicletă, de la Capul Roca din Portugalia până la Vladivostok, în 64 de zile, două ore și 26 de minute.

Pe 1 iulie 2025, Sehili și-a început călătoria din Portugalia. Conform postărilor sale pe Instagram, la sfârșitul lunii iulie a trecut pentru prima dată frontiera Rusiei, intrând în Cecenia prin Georgia, scrie publicația franceză. Ulterior, acesta ar fi părăsit Rusia prin regiunea Astrahan și și-a continuat traseul prin Kazahstan, Tadjikistan și Mongolia.

Conform Le Monde, în China, Sofiane Sehili a fost nevoit să își suspende călătoria. „Să eșuez atât de aproape de obiectiv este sfâșietor. Acum am zece luni să decid dacă vreau să pornesc din nou pentru acest record… sau dacă va rămâne pentru totdeauna un eșec”, a scris el pe Instagram.

Pe 2 septembrie, francezul a anunțat că a fost oprit de vameșii ruși la granița dintre China și Rusia.

Potrivit Le Monde, consulatul Franței încearcă să îi ofere sprijin biciclistului, în timp ce autoritățile ruse nu au comentat până acum informația despre reținerea sa.