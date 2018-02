Instructoarea procurorilor

De acum înainte, instruirea procurorilor din R. Moldova e în mâini sigure, pentru că Procuratura Generală (PG) a constituit o Comisie permanentă pentru instruire. Din comisia respectivă fac parte şapte membri, printre care şi celebra deja Elena Neaga, cea care, după ce a pozat senzual în casa şi în dormitorul său din Străşeni, a fost retrogradată pentru scurt timp, după care, fără prea multă zarvă, obţinu funcţia de procuror în cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor de la PG. Atunci, în 2016, doar o parte din presă a remarcat că Neaga ar fi fost promovată pe căi obscure şi că după acea sesiune foto, considerată cel puţin imorală, nu ar mai fi avut dreptul să reprezinte o instituţie pe potriva celei care se cheamă şi pretinde a fi PG.

Acum câteva zile, la 1 februarie, PG a făcut publică altă informaţie, referitoare la constituirea unei Comisii permanente pentru instruire, din cadrul căreia face parte şi aceeaşi Elena Neaga. Comisia îşi propune să contribuie la perfecţionarea continuă a cunoştinţelor şi abilitaţilor profesionale ale procurorilor şi la consolidarea integrităţii şi responsabilităţii acestora. E o acţiune ordinară prin care se încearcă a demonstra, inclusiv instituţiilor europene, că reformele nu stau pe loc, ci avansează, inclusiv în domeniul instruirii.

Chiar dacă nu ar fi corect ca asupra unui om păcatele sale, mici sau mari, să planeze o viaţă, atunci când vorbim despre perfecţiune şi integritate, contează orice element dintr-un CV. În cazul CV-ului Elenei Neaga, bunăoară, ar fi valabile mai multe întrebări la care, de la 2014 până acum, nimeni nu s-a încumetat să răspundă. Cum au avut loc cele două promovări ale procurorei Elena Neaga? Prin concurs sau prin relaţii? Recenta numire a sa în componenţa Comisiei permanente pentru instruire s-a făcut ţinându-se cont de competenţe, abilităţi, cunoştinţe? Dacă nu, care au fost criteriile? De ce anume prezenţa sa a fost atât de importantă în cadrul respectivei comisii? Dat fiind că această comisie presupune desfăşurarea instruirii procurorilor din R. Moldova, care ar fi disciplinele şi abilităţile în care procurora Neaga este de neînlocuit? Dacă şi-a făcut averile, aşa precum afirma în 2014, din munca prestată la o grădiniţă de copii, putem presupune că îi va învăţa pe procurori jocurile copilăriei. Dacă e să privim lucrurile sub alt aspect, am putea deduce că doamna are pretenţii de specialistă în modeling şi în fotografie, şi în aceste domenii ar putea să-i instruiască pe procurori. Dacă e să analizăm că Elena Neaga a fost avansată în funcţii şi le-a acceptat firesc, fără explicaţii sau complexe, putem admite că procurorii, de acum încolo, vor fi instruiţi cum să treacă prin viaţă şi prin profesie fără dram de ruşine.

Este adevărat, oricine are dreptul să pozeze cum vrea, are dreptul să-şi etaleze cosmeticele, vestimentaţia, mobilierul, automobilele sau chiar părţile corpului. Oricine, dar nu şi profesorii, judecătorii sau procurorii. Nu pentru că nu ar avea ce etala, dar pentru că, în special în cazul lor, noţiunea de moralitate ar trebui să fie respectată prioritar.