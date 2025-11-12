Citiți joi în ZdG: Un om de afaceri din construcții a murit după o altercație cu un executor judecătoresc: amenințări, scheme, litigii de milioane și dosare fără finalitate și (In)dependența de comerțul cu Rusia

În cea de-a 43-a ediție tipărită, Ziarul de Gardă a documentat, la rubrica Anchetă, cazul morții lui Iurie Gundiuc, fondatorul companiilor „Neocasa” și „Hollman Construct” SRL, care s-a stins din viață pe patul de spital la 27 noiembrie 2023, la câteva zile după ce a căzut pe asfalt după o altercație cu George Boțan, un controversat executor judecătoresc. ZdG a analizat dosarul penal care, la doi ani de la deces, se află încă la etapa de urmărire penală, dar și înregistrările unei camere de supraveghere care a surprins momentul incidentului.

ZdG a analizat produsele rusești care continuă să dețină poziții puternice pe piața din R. Moldova, pe fondul eforturilor de consolidare a relațiilor cu Uniunea Europeană și de reducere a dependenței economice de Rusia. Materialul integral îl găsiți la rubrica Reporter Special.

După decesul unei adolescente care a căzut de la înălțime pe 7 noiembrie 2025, în incinta fostului hotel „Național” din centrul Chișinăului, incidentul readuce în atenție privatizarea eșuată și investițiile ratate, care, de mai bine de două decenii, au transformat clădirea fostului hotel „Național” într-un spațiu periculos și accesibil persoanelor vulnerabile. ZdG vă prezintă, la rubrica Realitatea, cum autoritățile municipale nu au dat curs zecilor de solicitări ale poliției privind îngrădirea accesului pe teritoriul clădirii.

Într-un răspuns pentru ZdGust, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a R. Moldova precizează că produsele alimentare alterate pot fi recunoscute relativ ușor după anumite semne. Care sunt acestea, citiți la rubrica ZdGust.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 43-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Firma unei deputate PAS a primit bani de la Șor? Cum explică Maria Acbaș cei aproape 20 de mii de euro veniți pe contul firmei sale, dar blocați de SIS. „Am depus mărturii la CNA”/ O decană de la USM și directoarea unui Colegiu din Chișinău, vizate într-un dosar de corupere pasivă și trafic de influență

OPINII:

Olga Bulat: Neutralitate sub presiunea războiului: între garanție constituțională și vulnerabilitate strategică

LA MARGINEA EUROPEI: „Semnal de încredere și apel la unitate”: mesajele vizitei Martei Kos la Chișinău și semnificația lor pentru cursul european al R. Moldova

ANCHETĂ: Un om de afaceri din construcții a murit după o altercație cu un executor judecătoresc: amenințări, scheme, litigii de milioane și dosare fără finalitate

DOSAR: Dosarul „Frauda bancară”, episodul „Plahotniuc”: Mai mult de jumătate din martorii acuzării au fost audiați

CORUPȚIE EXPLICATĂ: „Eu invit și încurajez părinții să nu se teamă să declare, să vină cu sesizări”. Interviu cu Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, despre corupția din educație

CITITORUL DE GARDĂ: Cine cunoaște unde se află Ana Arșinova?

VIAȚA REDACȚIEI: PREMIERĂ/ ZdG.md – cel mai urmărit site media din R. Moldova în luna octombrie 2025, conform datelor Gemius

EDITORIAL:

Aneta Grosu: Vine iarna, vin vremuri grele

REPORTER SPECIAL: (In)dependența de comerțul cu Rusia. Cu un ochi pe prețuri și altul pe sancțiuni, R. Moldova reduce, dar nu întrerupe relațiile comerciale cu Rusia

UE pe înțelesul mEU: Cum arată educația într-o țară în care fiecare copil contează. Marianna Tolvanen, profesoară în Finlanda: „Nu există premianți și restanțieri, există doar copii care cresc diferit”

REALITATEA: Hotelul „Național”, o ruină în care mor copii: zecile de solicitări ale poliției privind îngrădirea accesului pe teritoriul clădirii – ignorate de autoritățile municipale și firma care deține clădirea

ZDGust: Ai cumpărat produse alimentare alterate? Cum le recunoști și ce drepturi ai/ Macroul – scumpit peste noapte: explicații de la autorități, importatori și exportatori

OAMENI: Psihologa Valeria Crasov despre divorț, traumele copilăriei și bullying