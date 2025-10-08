Citiți joi în ZdG: „Sunt un rob credincios. Dacă Șor și Rusia vor victorie, o voi obține.” Corespondențe secrete atribuite Victoriei Furtună și unui curator rus și „100 de zile în pielea lui Plahotniuc”: Interviu cu Iulian Postelnicu

În cea de-a 38-a ediție tipărită, ZdG a analizat documentele scurse în spațiul public, atribuite Victoriei Furtună și unui curator din Federația Rusă. Ce documente se regăsesc în scurgerea de date, cum ar fi încercat Federația Rusă, prin intermediul Victoriei Furtună, să aducă în Parlament un partid cu „vocație europeană” și cum ar fi urmărit aceasta să influențeze justiția prin intermediul unor oameni din sistemul penitenciar, aflați în rubrica Anchetă.

La rubrica Exclusiv, ZdG a discutat cu Iulian Postelnicu, scenarist și actor în serialul „Plaha”, regizat de Igor Cobileanski, despre rolul său, despre construcția personajului, dar și despre procesul de filmare, care s-a desfășurat timp de 100 de zile și a adunat peste 150 de actori și locații din Moldova, România și SUA.

Deși majoritatea oamenilor nu merg la medic pentru durerile de cap, acestea sunt cel mai frecvent simptom pentru care pacienții se adresează unui neurolog. Doctorița neurologă Olga Gavriliuc explică, la rubrica ZdGust, ce tipuri de dureri de cap există, care sunt cauzele și cum pot fi tratate.

ZdG vă prezintă, la rubrica Corupția explicată, motivele care au stat la baza excluderii din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, potrivit hotărârii Curții de Apel Centru.

La rubrica UE pe înțelesul mEU, ZdG a discutat cu Teodora Drucec, studentă în anul IV la Universitatea de Științe Aplicate din Haga, Țările de Jos, despre oportunitățile studiilor în UE.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 38-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Detalii din sentința Marinei Tauber: „Salariile” din Partidul Șor, Vladimir Vitiuc sub acoperire cu numele „Palermo” și mărturiile depuse de reporterii ZdG

OPINII:

Alina Radu: Alegeri la Tiraspol. Ce-i de făcut?

EDITORIALE:

Olga Bulat: „Avem di tăti”… în Parlament

ANCHETĂ: „Sunt un rob credincios. Dacă Șor și Rusia vor victorie, o voi obține.” Corespondențe secrete atribuite Victoriei Furtună și unui curator rus

CORUPȚIE EXPLICATĂ: Motivele excluderii din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”. Sesizări de la SIS și Poliție, informații de la CNA și două investigații jurnalistice sub acoperire – printre probe

REALITATEA: Lipsirea de alocații din bugetul de stat pentru un an și o amenințare: pierderea celor șase mandate de deputat. De ce a sancționat CEC Partidul „Democrația Acasă” și ce urmează?

CITITORUL DE GARDĂ: „Știe cineva câți oameni au ajuns boschetari în urma tranzacțiilor care implică companiile de microcreditare?”

VIAȚA REDACȚIEI: Cum, de ziua sa, Putin a refuzat să numere morții de pe frontul ucrainean

UE pe înțelesul mEU: Studentă la Haga, despre oportunitățile studiilor în UE: „E o libertate care în Moldova e greu de atins, chiar dacă prețurile sunt mai mici”

EXCLUSIV: 100 de zile în pielea lui Plahotniuc

ANALIZĂ: Pușcăria-i casa lor. De la butoane la închisoare nu-i decât un… pas

UTIL: Transferuri în euro mai rapide și mai ieftine: R. Moldova s-a integrat oficial în sistemul european SEPA. Care sunt beneficiile pentru oameni?

ZDGUST: Durerile de cap, explicate de neurolog: tipuri, tratamente și când să mergi la medic

OAMENI: „Iubiți învățători”. Din istoria unei melodii care a devenit Imn al profesiei de Pedagog