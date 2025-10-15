Citiți joi în ZdG: „S-a terminat cu ferestrele deschise pe timp de iarnă și cârnațul ieftin.” Din Rîbnița, la cumpărături mai ieftine în Rezina. Reportaj ZdG și MerișorLeaks

Cea de-a 39-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an vă prezintă, la rubrica Reporter Special, un reportaj din regiunea transnistreană. ZdG a trecut Nistrul și a vorbit cu locuitorii despre starea economiei transnistrene în această perioadă, în contextul sistărilor de apă caldă și al scumpirilor de pe rafturile rețelei de supermarketuri „Sheriff”, care deține monopolul în regiune.

Ziarul de Gardă a analizat, la rubrica Anchetă, documentele atribuite grupării Șor, scurse în spațiul public, care dezvăluie detalii din culisele structurilor întreținute cu milioane de ruble rusești pentru a contribui la influențarea proceselor politice și electorale din țară.

O echipă de jurnaliști a ZdG a participat la Donbas Media Forum (DMF), cel mai mare eveniment dedicat presei din Ucraina. ZdG a discutat cu câțiva jurnaliști din zonele ocupate, care și-au mutat redacțiile în localitățile aflate sub controlul autorităților ucrainene. Detalii găsiți la rubrica Viața Redacției.

După ce premierul Dorin Recean a anunțat, luni, 13 octombrie, că se retrage din viața politică a R. Moldova odată cu încheierea mandatului actualului guvern, Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți experți pentru a analiza posibilele motive ale deciziei lui Recean, precum și provocările care îl așteaptă pe următorul prim-ministru. Materialul îl găsiți la rubrica Realitatea.

„În subsol, deocamdată, se contura un coșmar obositor. De afară, din depărtare, se aud bubuituri”. Echipa de jurnaliști a ZdG, care a participat la Donbas Media Forum (DMF), organizat la Kiev, a povestit, într-un material de la rubrica Reportaj, despre cele patru alerte de atac aerian și despre noaptea petrecută într-un adăpost antibombă.

Într-un interviu pentru ZdG, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), vorbește despre rolul instituției, despre necesitatea unei abordări proactive, care „să seteze agenda, nu doar să reacționeze”, și despre cum „votul cetățenilor rămâne cel mai clar indicator al eficienței în apărarea democrației”. Găsiți interviul la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 39-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Partidul lui Costiuc rămâne fără acces la banii din bugetul de stat pentru următoarele 12 luni. Decizie definitivă a CSJ/ Procurorii cer o pedeapsă mai mare pentru Marina Tauber – 13 ani de închisoare: „Argumentul potrivit căruia «n-au fost acumulate suficiente probe» nu este justificat”

OPINII:

Alina Radu: Traiectoria prim-miniștrilor. Ce urmează?

EDITORIALE:

Aneta Grosu: O boală care nu doare, dar te aruncă în chinuri

IMPACT: Un bărbat învinuit de dublu omor, căutat timp de 23 de ani, ajunge în fața justiției. ZdG a scris recent că dosarul ar fi tergiversat, iar învinuitul ar putea fi eliberat

ANCHETĂ: MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor, salariile de milioane ale deputaților și liderilor politici, „comunicarea cu anumiți judecători ai Curții Supreme” și monitorizarea mass-mediei

REALITATEA: De ce pleacă Dorin Recean? „Profilul” viitorului premier

DOSAR: Cine este Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier

CITITORUL DE GARDĂ: Călătorești spre Leova? Poți cumpăra bilet doar până la Cantemir sau Cahul!/ Cum vor fi acordate compensațiile pentru sezonul rece 2025–2026?

VIAȚA REDACȚIEI: „Rușii organizează un adevărat safari, o vânătoare de oameni”. Cum luptă jurnaliștii ucraineni cu propaganda rusă lângă linia frontului, sub atacuri aeriene zilnice

REPORTER SPECIAL: „S-a terminat cu ferestrele deschise pe timp de iarnă și cârnațul ieftin.” Din Rîbnița, la cumpărături mai ieftine în Rezina. Reportaj ZdG

EXCLUSIV: „Dezinformarea nu poate fi oprită. Nu ai cum să faci așa ceva într-un sistem democratic, în epoca rețelelor sociale, când fiecare este și creator, și multiplicator, și consumator de știri”. Interviu cu Ana Revenco despre cum luptă R. Moldova cu propaganda rusă

REPORTAJ: Patru alerte de atac aerian și o noapte la Kiev petrecută (aproape) integral într-un adăpost antibombă

ZDGUST: O dantură sănătoasă începe în bucătărie: cum influențează alimentația sănătatea orală

OAMENI: Ada Lupu: „E greu să te întâlnești pe viu cu el și să rămâi decent”