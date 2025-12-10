Citiți joi în ZdG: „Război (digital) și pace (informațională)”, în interpretarea ZdG și De la postul Crăciunului și alimentația echilibrată la „postul digital”

Într-o nouă ediție a ZdG, citiți la rubrica Exclusiv despre tradiționala expoziție a Ziarului de Gardă, „Războiul digital și pacea informațională”, vernisată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei de Ziua Internațională Anticorupție. Expoziția, ajunsă la cea de-a cincea ediție, i-a avut în calitate de invitați pe cititorii ZdG, jurnaliști, politicieni și diplomați, care au fost ghidați pe „Strada Ilie Ilașcu 1”, au mers apoi pe „Strada Păcii 1” și au încheiat turul pe „Strada Curajului 1”. Citiți mai multe în rubrică.

Tot în această ediție, la rubrica ZdGust, aflați despre „postul digital”, recomandat de psihologi, neurologi și preoți, care susțin că un post adevărat înseamnă și liniștirea gândurilor, evitarea obiceiurilor care ne fac rău și chiar o pauză de la tehnologiile care ne obosesc psihic.

În urma unui accident rutier produs în 2018, soldat cu decesul unui băiat de 15 ani, șoferul inculpat de procurori ar putea scăpa fără pedeapsă, după ce magistrata Judecătoriei Chișinău, Vasilisa Muntean, a concluzionat că acesta nu trebuie pedepsit penal, ci contravențional, pentru depășirea vitezei. Întrucât a intervenit termenul de prescripție, procesul contravențional a fost încetat. Materialul integral poate fi găsit la rubrica Dosar.

La aproape un an de la decesul Alionei Ozun, femeia de 27 de ani care a fost găsită fără suflare în parcul „Dendrariu”, ancheta este reluată, după ce familia victimei a contestat ordonanța procurorilor de clasare a cauzei, invocând lipsa „elementelor infracțiunii”. ZdG a discutat cu tatăl victimei care acuză o investigație „superficială”, iar la rubrica Dosar aflați detalii despre cazul Alionei.

ZdG a discutat cu Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, despre rețelele coordonate de distribuire a drogurilor pe teritoriul R. Moldova și despre mecanismele de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor. Mai multe detalii găsiți la rubrica Interviu.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 47-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Corupție la Primăria Chișinău? Cinci milioane de lei găsiți la percheziții. Dosar penal pentru corupție în procesul de achiziții publice/ Socialiștii – protest „împotriva închiderii școlilor”. Ministrul Educației: „Niciunul dintre ei nu și-ar trimite propriul copil să învețe într-o școală care nu asigură condițiile necesare”

OPINII:

Alina Radu: O oră de decembrie te informează un an

SOCIAL: De la vulnerabilitate, la incluziune

DOSAR: Justiție cu frâna trasă în cazul morții unui băiat de 15 ani într-un accident rutier: inculpatul, vizat și în alte dosare penale – reținut pentru trafic de droguri/ „Probe pe care nu le-a căutat nimeni”: o femeie de 27 de ani – găsită moartă în parc. Familia acuză o investigație superficială

REALITATEA: Nu există corupție la guvernare? De ce niciun demnitar de rang înalt al actualei guvernări nu apare în dosare penale publice de corupție?

CITITORUL DE GARDĂ: Un erou pe urmele altui erou: Ion Iovcev – omagiu lui Ilie Ilașcu

VIAȚA REDACȚIEI: CONCURS: premii pentru poștașii care vor înregistra cele mai multe abonamente la Ziarul de Gardă/ Premii pentru jurnaliștii și articolele ZdG la final de an

REPORTER SPECIAL: Primăria Chișinău vinde la licitații de milioane terenuri care-i aparțin doar pe hârtie

EXCLUSIV: „Război (digital) și pace (informațională)”, în interpretarea ZdG

INTERVIU: Drogurile, la un click distanță. Interviu cu Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a INI

LA MARGINEA EUROPEI: R. Moldova și România – „în prima linie” a războiului informațional al Rusiei. Interviu cu șefele RFI și DW

ZdGust: De la postul Crăciunului și alimentația echilibrată la „postul digital”: „Renunțând la multe de prisos și nociv vieții noastre, avem doar de câștigat”

ABILITARE: Tutela în R. Moldova: cine poate deveni tutore/ curator și ce drepturi și obligații are

OAMENI: Soarele întârzie să răsară…” – o carte scrisă pe timp de noapte